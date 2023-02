Turbína EW8.X-230 spoločnosti Shanghai Electric bola mesačníkom Wind Power Monthly označená za jednu z 10 najlepších veterných turbín na mori roku 2022

ŠANGHAJ, 20. februára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric oznámila, že jej generátor veternej turbíny EW8.X-230 bol podľa najnovšej správy Wind Power Monthly, popredného svetového média zaoberajúceho sa odvetvím veternej energie, zaradený v roku 2022 medzi 10 najlepších veterných turbín na mori. Ocenenie prišlo po tom, ako bola táto veterná turbína novej generácie EW8.X-230 spoločnosti Shanghai Electric, založená na platforme Poseidon, v septembri 2022 uznaná za jeden z najinovatívnejších výrobkov 50 najlepších čínskych výrobcov.

Turbína EW8.5-230, vyvinutá spoločnosťou Shanghai Electric Wind Power Group Co, Ltd., je najnovšou veternou turbínou spoločnosti s polopriamym pohonom určenou pre pobrežné oblasti Číny so strednou a nízkou rýchlosťou vetra. Generátor je vybavený 100-metrovými lopatkami z uhlíkových vlákien a inteligentnou technológiou Sensor Roller a využíva digitalizovaný dizajn, výrobu, prevádzku a údržbu počas celého životného cyklu. Najnovší riadiaci systém LeapX znižuje prevádzkové zaťaženie generátora a zároveň vytvára inteligentné prepojenie so systémom Fengyun (iWind) spoločnosti Shanghai Electric.

Generátor je navrhnutý tak, aby pracoval s vysokou spoľahlivosťou a stabilitou v podmienkach nízkej rýchlosti vetra, a predstavuje značne nákladovo efektívne riešenie pre veternú energiu. Vďaka svojej najmodernejšej technológii a pokročilej konštrukcii je generátor EW8.X-230 pripravený nastaviť nový štandard v odvetví veternej energie na mori a výrazne prispieť k tomu, aby Čína splnila ciele pri dosiahnutí uhlíkového vrcholu a uhlíkovej neutrality, keďže sa usiluje o dosiahnutie parity na mori.

Generátor dosahuje vyšší výkon pri zachovaní výnimočnej spoľahlivosti vďaka vysoko integrovanej technológii polopriameho reťazového pohonu novej generácie. Okrem toho dlhoročné technologické inovácie a prelomové objavy týkajúce sa celej jednotky a hlavných komponentov umožnili spoločnosti Shanghai Electric poskytnúť riešenie, ktoré výrazne znižuje náklady na kilowatthodinu počas celého životného cyklu veterných fariem.

S priemerom rotora dosahujúcim 230 metrov sa EW8.X-230 môže pochváliť najväčším priemerom rotora spomedzi inštalovaných typov turbín a má obtekanú plochu zodpovedajúcu veľkosti 5,8 štandardných futbalových ihrísk. Väčšie rozmery umožňujú výrazné zvýšenie výkonu. Pri priemernej ročnej rýchlosti vetra 7,5 metra za sekundu je turbína schopná vyrobiť 28 miliónov kWh ročne, čím pokryje ročný dopyt po elektrine 14 500 domácností a zároveň zníži spotrebu uhlia o takmer 10 000 ton a emisie oxidu uhličitého o 24 000 ton.

K dnešnému dňu bolo do elektrickej siete vo východočínskej provincii Šan-tung pripojených štyridsaťsedem veterných turbín s polopriamym pohonom EW8.5-230. Projekt trval 121 dní a vytvoril tak svetový rekord v najkratšom období výstavby veternej farmy s výkonom nad 399,5 MW. Bol označený za prvý projekt veternej energie na mori v rámci „14. päťročného plánu" provincie Šan-tung a jeden z kľúčových projektov pod dohľadom provinčnej vlády. Predstavuje veternú farmu s komerčnými turbínami s najväčším priemerom rotora na svete.

