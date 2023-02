EW8.X-230 da Shanghai Electric reconhecida como uma das 10 melhores turbinas offshore de 2022 pela Wind Power Monthly

XANGAI, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric anunciou que a turbina eólica EW8.X-230 foi considerada uma das 10 melhores turbinas offshore de 2022 no mais recente relatório da Wind Power Monthly, a mais importante publicação do mundo sobre o setor de energia eólica. A EW8.X-230, uma turbina offshore de última geração baseada na plataforma Poseidon, já havia sido reconhecida como um dos produtos mais inovadores pelos 50 principais fabricantes de turbinas chineses em setembro de 2022.

A EW8.5-230 é a mais recente turbina eólica de acionamento semidireto daShanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.e foi desenvolvida para as áreas costeiras chinesas com velocidades eólicas médias e baixas. O gerador está equipado com lâminas de fibra de carbono de 100 metros e tecnologia inteligente Sensor Roller, e todo o seu ciclo de vida - desde o design e fabricação até a operação e manutenção - são totalmente digitais. O mais recente sistema de controle LeapX reduz a carga operacional do gerador e, simultaneamente, estabelece uma interconexão inteligente com o Fengyun (iWind) da Shanghai Electric.

Projetado para garantir alta confiabilidade e estabilidade em condições de baixa velocidade eólica, o gerador é uma solução energética altamente econômica. Com sua tecnologia de ponta e seu design avançado, a turbina EW8.X-230 estabelecerá um novo padrão no setor de energia eólica offshore, o que contribuirá significativamente para que a China atinja suas metas de pico carbônico e neutralidade carbônica enquanto trabalha para alcançar a paridade offshore.

Graças à sua inovadora tecnologia de transmissão semidireta altamente integrada, o gerador garante um maior rendimento e uma confiabilidade excepcional. Além disso, a longa experiência de inovação tecnológica e os avanços revolucionários da Shanghai Electric (tanto em unidades completas quanto em componentes principais) permitiram que a empresa desenvolvesse uma solução que reduz significativamente os custos quilowatts/hora ao longo do ciclo de vida dos parques eólicos.

Com um diâmetro de até 230 metros, o rotor da turbina EW8.X-230 tem o maior diâmetro de todos os modelos instalados e possui uma área de captação equivalente ao tamanho de 5,8 campos de futebol. Essas dimensões permitem um aumento significativo na produção de energia. Com base em uma velocidade média anual de 7,5 metros/segundo, a turbina pode gerar 28 milhões de kWh/ano, atendendo à demanda anual de eletricidade de cerca de 14.500 famílias, o que permite reduzir o consumo de carvão em quase 10.000 toneladas e as emissões de dióxido de carbono em 24.000 toneladas.

Até o momento, foram conectadas à rede elétrica da província de Shandong (leste da China) 47 turbinas eólicas EW8.5-230 de transmissão semidireta. Nunca um parque eólico acima de 399,5 MW havia sido construído em um período de tempo tão curto: apenas 121 dias. O parque foi rotulado como o primeiro projeto de energia eólica offshore com paridade no "14º Plano Quinquenal" de Shandong, sendo também um dos principais projetos sob supervisão do governo provincial. O parque eólico também possui as turbinas comerciais com o maior diâmetro de rotor do mundo.

Para mais informações, acesse Shanghai Electric.

Sobre a Shanghai Electric

Presente em todo o mundo, a Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727; SSE: 601727) é uma das maiores fornecedoras globais de soluções inteligentes e ecológicas para sistemas de escala industrial, dedicando-se à energia inteligente, à fabricação inteligente e à integração de inteligência digital. Focada no desenvolvimento hipocarbônico e na transformação digital por meio da criação de novas áreas de intervenção e da promoção de novos impulsionadores de crescimento, a Shanghai Electric tem como objetivo atingir o pico de emissões de dióxido de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade carbônica até 2060. Além disso, a empresa tem como missão liderar a produção e localização de equipamentos de energia de ponta, aproveitando com seus parceiros globais as inúmeras oportunidades criadas por um ecossistema industrial inovador.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

