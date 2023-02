Opracowana przez Shanghai Electric turbina EW8.X-230 uznana za jedną z 10 najlepszych turbin morskich roku 2022 przez Wind Power Monthly

SZANGHAJ, 20 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Koncern Shanghai Electric poinformował, że produkowany obecnie generator turbiny wiatrowej EW8.X-230 został uznany za jedną z 10 najlepszych turbin morskich roku 2022 zgodnie z najnowszym raportem Wind Power Monthly, czołowej światowej publikacji poświęconej branży wiatrowej. Wyróżnienie pojawiło się po tym, jak EW8.X-230 Shanghai Electric, turbina morska nowej generacji oparta na platformie Poseidon, została uznana za jeden z najbardziej innowacyjnych produktów przez 50 czołowych producentów tych urządzeń w Chinach we wrześniu 2022 roku.

EW8.5-230, opracowana przez Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd., jest najnowszą turbiną wiatrową z półpośrednim napędem opracowaną przez spółkę z myślą o obszarach przybrzeżnych Chin o średnich i niskich prędkościach wiatru. Generator jest wyposażony w 100-metrowe łopaty z włókna węglowego i inteligentną technologię Sensor Roller, a w całym cyklu życia urządzenia zastosowano cyfryzację projektowania, produkcji i eksploatacji. Najnowszy system sterowania LeapX minimalizuje obciążenie operacyjne generatora, tworząc jednocześnie inteligentne połączenie z systemem Fengyun (iWind) firmy Shanghai Electric.

Ten zaprojektowany z myślą o maksymalnej niezawodności i stabilności pracy przy niskich prędkościach wiatru generator jest wysoce ekonomicznym rozwiązaniem dla energetyki wiatrowej. Dzięki najnowocześniejszej technologii i zaawansowanej konstrukcji EW8.X-230 ma szansę ustanowić nowy standard w branży morskiej energetyki wiatrowej, przyczyniając się w znacznym stopniu do umożliwienia Chinom osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i neutralności węglowej w ramach dążenia do osiągnięcia parytetu morskiego.

Generator osiąga zwiększoną wydajność przy zachowaniu wyjątkowej niezawodności, dzięki wysoce zintegrowanej technologii łańcuchowej półpośredniego napędu nowej generacji. Ponadto szereg lat innowacji technologicznych i przełomowych rozwiązań w zakresie całego urządzenia i jego podstawowych komponentów pozwoliło spółce na dostarczenie rozwiązania, które znacząco obniża koszty kilowatogodzin w całym cyklu życia farm wiatrowych.

Turbina EW8.X-230 o średnicy wirnika sięgającej 230 metrów jest największa wśród zainstalowanych modeli i ma powierzchnię obrotową odpowiadającą wielkości 5,8 standardowych boisk piłkarskich. Większy rozmiar pozwala na znaczne podniesienie mocy. Przy średniej rocznej prędkości wiatru 7,5 metra na sekundę, turbina jest w stanie wygenerować 28 milionów kWh rocznie, zaspokajając roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną około 14,5 tys. gospodarstw domowych, jednocześnie zmniejszając zużycie węgla o prawie 10 tys. ton i emisję dwutlenku węgla o 24 tys. ton.

Jak dotąd czterdzieści siedem turbin wiatrowych z napędem półpośrednim EW8.5-230 zostało podłączonych do sieci we wschodniej chińskiej prowincji Shandong. Trwający 121 dni projekt ustanowił rekord świata w najkrótszym terminie budowy farmy wiatrowej o mocy powyżej 399,5 MW. Inwestycja ta została uznana za pierwszy projekt morskiej energetyki wiatrowej w ramach „14. planu pięcioletniego" Szantungu i jeden z kluczowych projektów pod nadzorem rządu prowincji. Jest to również farma wiatrowa z komercyjnymi turbinami o największej na świecie średnicy wirnika.

Więcej informacji na stronie Shanghai Electric .

Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), czołowy międzynarodowy dostawca ekologicznych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej o zasięgu ogólnoświatowym, specjalizuje się w inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej. Koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnym i transformacji cyfrowej, otwierając nowe przestrzenie i promując kolejne czynniki wzrostu, Shanghai Electric będzie dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w dążeniu do osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r., produkcji urządzeń dla nowych źródeł energii oraz lokalizacji urządzeń najwyższej klasy, wykorzystując bezgraniczne możliwości innowacyjnego ekosystemu przemysłowego z udziałem globalnych partnerów.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric