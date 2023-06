Türk Telekom et ZTE dévoilent la nouvelle génération de Tivibu

Tivibu, développé en collaboration avec Türk Telekom et ZTE, est basé sur la plus grande plateforme IPTV/ OTT de la société en Turquie

La plateforme a complété l'intégration de plus de dix fabricants tiers, et a achevé la transition de toutes les plateformes et tous les décodeurs, desservant des millions d'utilisateurs sur le réseau en direct

SHENZHEN, Chine, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un leader mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui que Türk Telekom a procédé, le 14 juin, au lancement de la nouvelle génération de la plateforme de télévision Tivibu, basée sur la plus grande plateforme IPTV/OTT de la société en Turquie, en collaboration avec ZTE et Netaş. La plateforme améliorera considérablement la satisfaction des utilisateurs finaux à l'égard de ses nouvelles applications vidéo.

Depuis ces dernières années, Türk Telekom, l'entreprise qui révolutionne la transformation numérique en Turquie, fournit à ses abonnés des fonctionnalités toujours plus conviviales et un contenu toujours plus riche par le biais de son produit Tivibu. La société s'est efforcée non seulement d'offrir à ses clients un plus grand nombre de fonctions et un contenu vidéo plus diversifié, mais aussi d'attirer plus d'abonnés. Grâce à la nouvelle interface et aux fonctionnalités avancées de Tivibu, les clients peuvent facilement reprendre la lecture du contenu mis en pause sur différents appareils, y compris l'IPTV, les navigateurs Web, les téléviseurs intelligents, Apple TV et Android TV, ainsi que les smartphones et les tablettes. En permettant aux utilisateurs de reprendre la lecture de leur contenu et de continuer leur expérience de visionnement sur l'un de ces appareils, cette fonctionnalité inter-appareils répond grandement aux besoins des utilisateurs en matière de visionnement et de suivi du contenu.

Il convient de noter que la plateforme IPTV/OTT de bout en bout, développée conjointement par Türk Telekom, ZTE et Netaş, a joué un rôle important sur le marché IPTV/OTT international. La plateforme a servi d'exemple pour de nombreux opérateurs, mettant en valeur ses capacités en matière de maintenance et d'exploitation.

En combinant l'infrastructure IPTV de pointe de ZTE, connue pour sa flexibilité, avec les capacités de développement d'interfaces et d'applications, les capacités d'essai et les services d'installation exemplaires de Netaş, Tivibu offre l'une des expériences de visionnement les plus avancées et les plus performantes au monde à ses abonnés en Turquie.

De plus, Tivibu a introduit activement l'écosystème Google, établissant un nouveau modèle d'augmentation des revenus qui favorise les occasions commerciales à valeur ajoutée et permet des moyens d'exploitation plus flexibles. La plateforme a complété l'intégration de plus de dix fabricants tiers, et a achevé la transition de toutes les plateformes et tous les décodeurs, desservant des millions d'utilisateurs sur le réseau en direct.

Chaque jour, un nombre croissant d'abonnés peuvent maintenant profiter de l'excellent service vidéo fourni par Türk Telekom. À l'avenir, ZTE continuera de travailler en étroite collaboration avec Türk Telekom, en se concentrant sur l'évolution de la technologie des produits vidéo et l'innovation commerciale, en vue d'accélérer conjointement le développement de nouveaux services vidéo.

