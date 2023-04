Turkish Airlines une três lendas do futebol em seu novo filme da UEFA Champions League

Turkish Airlines reuniu Ronaldinho, Steven Gerrard e Cafu neste novo filme

ISTAMBUL, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines, a primeira companhia aérea a se tornar a patrocinadora oficial da UEFA Champions League, lançou um filme exclusivo,"Chase the Ball", antes da final, que apresenta as aventuras do freestyler brasileiro Adonias Fonseca nas cidades que sediaram as quartas de final e une três lendas icônicas do futebol, Ronaldinho, Steven Gerrard e Cafu, pela primeira vez.

Foto acima: Cafu (PRNewsfoto/Turkish Airlines) Foto acima: Adonias Fonseca e Ronaldinho (PRNewsfoto/Turkish Airlines) Cena do filme exclusivo UEFA Champions League “Chase the Ball” (PRNewsfoto/Turkish Airlines) Foto acima: Steven Gerrard (PRNewsfoto/Turkish Airlines)

Na cena de abertura, as lendas voam para Istambul a bordo da Turkish Airlines e assistem à jornada de Adonias pelo sistema de entretenimento a bordo. Depois que os jogadores pousam em Istambul, o filme continua com os encontros das lendas com Adonias e termina no estádio olímpico Atatürk, que sediará a final da UEFA Champions League. As filmagens levaram aproximadamente um mês, em oito cidades, que abrangem seis países, incluindo Istambul, onde as finais serão realizadas, juntamente com Londres, Manchester, Madri, Milão, Nápoles, Munique e Lisboa.

Produzido com a Beautiful Destinations, uma das maiores plataformas de mídia social com foco em destinos, o filme apresenta alguns dos locais mais lindos de Istambul, como Galata Tower, Balat, Mesquita Suleymaniye, Mesquita Çamlıca, Sultanahmet Square, Eminönü, Galataport, Mesquita Ayasofya, Ponte Galata, Karaköy, Bosforo e Istiklal Street.

Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, o Prof. Dr. Ahmet Bolat afirmou: "O patrocínio daUEFA Champions League é uma das colaborações mais significativas da história esportiva da Turquia, e temos o prazer de apresentar este filme aos apaixonados fãs de futebol de todo o mundo. Como companhia aérea global que conecta mais países do que qualquer outra, acreditamos no poder de unificação dos esportes que reúnem diferentes culturas e estamos entusiasmados em trazer milhões de fãs de futebol a Istambul, no 100º aniversário da República da Turquia, para assistir a um dos eventos esportivos mais seguidos do mundo".

Ronaldinho comentou: "Estou muito feliz em ver um talento do Brasil, meu país natal, destacado neste filme. Vários destinos diferentes apresentados na produção representam a diversidade, a energia e o poder de união desse esporte. Istambul é uma das cidades mais incríveis do mundo, e a Turkish Airlines facilita para que você vivencie sua magia. Com sua ampla rede e serviço excepcional, a Turkish Airlines conecta o mundo a Istambul, e tenho orgulho de fazer parte deste filme".

Steven Gerrard acrescentou: "É uma oportunidade empolgante poder me unir à Turkish Airlines na promoção e apoio à UEFA Champions League — um evento incrivelmente importante, que celebra o espírito esportivo e o poder que o futebol tem para reunir tantas comunidades diferentes".

Cafu continuou "Ver o futebol se unindo em um projeto como esse e reunir esses nomes é um presente para mim e para os fãs de futebol de todo o mundo. Este filme incorpora paixão pelo futebol com o entusiasmo em seu roteiro e espetáculo de seus visuais".

Outro comercial da Turkish Airlines com o tema UEFA Champions League também será divulgado no site em abril. Além disso, muitos vídeos com essas lendas serão publicados nas contas de mídias sociais da Turkish Airlines nos próximos dias.

Assista Chase the Ball, o novo filme da companhia aérea: AQUI.

Turkish Airlines, Inc. Relações com a imprensa: +90 (212) 463 63 63 — 11153/11173

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2054908/Cafu.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2054910/Adonias_Fonseca_and_Ronaldinho.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2054911/UEFA_Champions_League_film_Chase_the_Ball.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2054912/Steven_Gerrard.jpg

FONTE Turkish Airlines

SOURCE Turkish Airlines