Turkish Airlines vereint drei Fußballlegenden in ihrem neuen Film zur UEFA Champions League

Turkish Airlines brachte Ronaldinho, Steven Gerrard und Cafu in diesem neuen Film zusammen

ISTANBUL, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines, die erste Fluggesellschaft, die offizieller Sponsor der UEFA Champions League wurde, veröffentlichte vor dem Finale den exklusiven UEFA-Champions-League-Film ,,Chase the Ball," der die Abenteuer des brasilianischen Freestylers Adonias Fonseca in den Städten zeigt, in denen die Viertelfinalspiele ausgetragen wurden, und der zum ersten Mal drei ikonische Fußballlegenden, Ronaldinho, Steven Gerrard und Cafu, zusammenbringt.

Pictured above: Cafu Pictured above: Adonias Fonseca and Ronaldinho Scene from the exclusive UEFA Champions League film “Chase the Ball” Pictured above: Steven Gerrard

In der Eröffnungsszene fliegen die Legenden an Bord der Business Class von Turkish Airlines nach Istanbul und sehen sich Adonias Reise im Inflight Entertainment System an. Nach der Landung der Spieler in Istanbul geht der Film mit den Begegnungen der Legenden mit Adonias weiter und endet im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion, in dem das Finale der UEFA Champions League ausgetragen wird. Die Dreharbeiten für den Film dauerten ungefähr einen Monat in acht Städten in sechs Ländern, darunter Istanbul, wo das Finale stattfinden wird, sowie London, Manchester, Madrid, Mailand, Neapel, München und Lissabon.

Der Film wurde in Zusammenarbeit mit Beautiful Destinations, einer der größten Social Media-Plattformen für Reiseziele, produziert und zeigt einige der schönsten Orte Istanbuls wie den Galataturm, Balat, die Süleymaniye-Moschee, die Çamlıca-Moschee, den Sultanahmet-Platz, Eminönü, Galataport, die Ayasofya-Moschee, die Galatabrücke, Karaköy, den Bosporus und die İstiklal Caddesi („Unabhängigkeitsstraße").

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Exekutivkomitees von Turkish Airlines Prof. Dr. Ahmet Bolat erklärte: „Das Sponsoring derUEFA Champions League ist eine der bedeutendsten Kooperationen in der türkischen Sportgeschichte, und wir freuen uns, diesen Film den leidenschaftlichen Fußballfans aus der ganzen Welt präsentieren zu können. Als globale Fluggesellschaft, die mehr Länder verbindet als jede andere, glauben wir an die verbindende Kraft des Sports, der verschiedene Kulturen zusammenbringt, und wir freuen uns, Millionen von Fußballfans zum 100. Jahrestag der Republik Türkei nach Istanbul zu bringen, um eine der meistbesuchten Sportveranstaltungen der Welt zu sehen ."

Ronaldinho bemerkte dazu: „Ich freue mich sehr, dass ein Talent aus meinem Heimatland Brasilien in diesem Film hervorgehoben wird. Zahlreiche unterschiedliche Destinationen, die in der Produktion zu sehen sind, repräsentieren die Vielfalt, Energie und verbindende Kraft dieses Sports. Istanbul ist eine der faszinierendsten Städte der Welt, und Turkish Airlines macht es Ihnen leicht, diesen Zauber zu erleben. Mit ihrem umfangreichen Netzwerk und ihrem außergewöhnlichen Service verbindet Turkish Airlines die Welt mit Istanbul, und ich bin stolz darauf, Teil dieses Films zu sein."

Steven Gerrard fügte hinzu: „Es ist eine aufregende Gelegenheit, zusammen mit Turkish Airlines die UEFA Champions League zu fördern und zu unterstützen – eine unglaublich wichtige Veranstaltung, die den Sportsgeist und die Kraft des Fußballs feiert, der so viele verschiedene Gemeinschaften zusammenbringt."

Cafu fuhr fort: „Zu sehen, wie der Fußball mit einem Projekt wie diesem zusammenkommt und diese Namen vereint, ist ein Geschenk für mich und die Fußballfans aus aller Welt. Dieser Film bringt die Leidenschaft für den Fußball mit seinem spannenden Drehbuch und seinen spektakulären Bildern auf den Punkt."

Ein weiterer neuer Werbespot von Turkish Airlines zum Thema UEFA Champions League wird ebenfalls im April veröffentlicht. Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen viele Videos mit diesen Legenden auf den Social-Media-Konten von Turkish Airlines veröffentlicht.

Sehen Sie Chase the Ball, den neuen Film der Fluggesellschaft: HIER.

Turkish Airlines, Inc. Pressekontakt:: +90 (212) 463 63 63 – 11153 / 11173

