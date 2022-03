Turn Bio engage des cadres chevronnés possédant des dizaines d'années d'expérience en matière de développement commercial international et de propriété intellectuelle

Ces recrutements permettront d'étendre la portée commerciale de Turn et de protéger la technologie unique de sa plateforme ERA

MOUNTAIN VIEW, Californie, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, une société spécialisée dans le rajeunissement cellulaire qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour soigner des maladies chroniques liées à l'âge aujourd'hui incurables, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une expertise mondiale dans le développement de partenariats et la protection de la propriété intellectuelle.

Turn a recruté deux dirigeants dotés d'une grande expérience qui l'aideront à maximiser la portée commerciale de la société par le développement de partenariats internationaux et à préserver sa valeur en protégeant sa science exclusive, notamment sa technologie révolutionnaire de la plate-forme ERA.

Marie-Louise Bots, une dirigeante dotée d'une vaste expertise internationale et d'une expérience de la transformation stratégique au sein de sociétés du classement Fortune 500 et d'entreprises financées par des fonds de capital-risque, a été nommée vice-présidente senior chargée du développement des entreprises et des affaires. Elle supervisera les efforts de Turn pour développer des partenariats stratégiques avec des entreprises de soins de santé, d'assurance et de finance, dans le monde entier.

Tout au long de sa carrière, elle a assuré la direction stratégique d'entreprises telles que Aon Risk Solutions, basée à Rotterdam, où elle a occupé le poste de directeur commercial et transformé l'organisation commerciale, en développant et en pilotant sa stratégie.

Elle a fondé la division Soins de la peau de Philips Royal Electronics et l'a poussé à adopter des technologies innovantes tout en créant des partenariats et en gérant les acquisitions et les coentreprises de la division. Chez Philips, elle a également accéléré les changements critiques dans la division des soins bucco-dentaires en acquérant Sonicare.

Bots est titulaire d'un diplôme en économie de l'université des sciences appliquées Fontys à Eindhoven, aux Pays-Bas, et a étudié à l'université Erasmus de Rotterdam et au Babson College de Boston.

Le Dr Devang Thakor, avocat d'affaires et spécialiste des brevets, a été nommé vice-président chargé de la propriété intellectuelle et des questions juridiques. Thakor a accordé plus de 130 brevets pharmaceutiques et biotechnologiques en une décennie en tant qu'examinateur de brevets américains, dont quatre ans en tant qu'examinateur principal, et a conseillé des entreprises du Global 500, des start-ups internationales, des sociétés de capital-risque et des universités sur des questions de propriété intellectuelle et d'affaires.

L'expérience pratique de Thakor au sein de l'Office des brevets et des marques des États-Unis offre des perspectives nouvelles et pratiques sur les processus que les entreprises doivent suivre pour protéger leur propriété intellectuelle. Son travail avec des entreprises d'Amérique du Nord et d'Asie lui confère une compréhension unique des subtilités qui doivent être négociées à mesure que l'on pénètre sur des marchés aux réglementations diverses en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Il apporte également une expertise technique à la stratégie de Turn en matière de propriété intellectuelle, ayant développé des technologies d'administration d'acides nucléiques et de médecine régénérative dans le cadre de bourses postdoctorales à la Harvard Medical School, au VA Boston Healthcare System et à l'université de Kyoto.

« L'expertise que Marie-Louise et Devang apportent à Turn est essentielle à notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré Anja Krammer, PDG chez Turn. « Notre science de pointe a le potentiel de changer la vie de millions de personnes atteintes de maladies liées à l'âge que la médecine ne peut pas traiter aujourd'hui. Leur expérience nous aidera à croître et à protéger notre valeur pour les investisseurs, tout en accélérant notre portée commerciale grâce à des partenariats d'affaires mondiaux. »

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire. La technologie exclusive de la plateforme ARNm de l'entreprise, ERA™, combat les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome, rétablissant ainsi une fonction d'expression génétique optimale et permettant aux cellules de fonctionner aussi vigoureusement que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Cela restaure la capacité des cellules à prévenir ou traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus et aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables.

La technologie de Turn constitue une plateforme à partir de laquelle on peut s'attaquer à diverses maladies liées à l'âge. La société achève actuellement des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure visant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'arthrose et le système musculaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.turn.bio .

