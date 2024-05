Turn Biotechnologies signe un accord de licence mondial avec HanAll Biopharma pour développer des thérapies oculaires et auriculaires

Une collaboration stratégique pour révolutionner les thérapies liées à l'âge dans le monde entier





L'accord est évalué à plus de 300 millions de dollars pour le produit initial

MOUNTAIN VIEW, Californie, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm et des technologies habilitantes, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence mondial exclusif avec le fabricant de produits pharmaceutiques HanAll Biopharma en vue de développer des médicaments révolutionnaires pour le traitement des affections oculaires et auriculaires liées à l'âge.

Cet accord, dont la valeur pourrait dépasser 300 millions de dollars pour le premier des multiples produits prévus, élargit considérablement les relations entre les deux sociétés. HanAll a investi dans Turn Bio en 2022.

Une nouvelle frontière dans les thérapies liées à l'âge

Les produits issus de cette collaboration utiliseront la technologie de reprogrammation épigénétique de l'âge (ERATM) de Turn Bio et sa nouvelle plateforme d'administration eTurna™. Ces technologies de pointe visent à restaurer l'expression génétique optimale, en combattant les effets du vieillissement au niveau cellulaire pour traiter et potentiellement guérir les maladies chroniques.

« Ce partenariat constitue une étape importante pour Turn Bio, a déclaré Anja Krammer, PDG de la société. Avec le soutien de HanAll, nous accélérons le développement de thérapies transformatrices pour les indications oculaires et auriculaires, qui peuvent bénéficier aux patients du monde entier. L'impact potentiel sur la vie des patients est énorme, et ce n'est que le début. »

HanAll a suivi de près les progrès de Turn Bio depuis son investissement initial, et reconnaît le potentiel révolutionnaire de sa technologie de reprogrammation épigénétique.

« L'approche innovante de Turn Bio en matière de reprogrammation épigénétique est en parfaite adéquation avec la mission de HanAll, qui consiste à développer des médicaments innovants afin d'élargir notre domaine thérapeutique, a indiqué le Dr Sean Jeong, PDG de HanAll Biopharma. Ensemble, nous sommes prêts à mettre au point de nouveaux traitements qui répondent à des besoins critiques non satisfaits, en particulier dans le domaine des maladies liées au vieillissement. »

Élargir les horizons de la médecine régénérative

Ce partenariat étend le développement de Turn Bio, qui s'est principalement concentré sur la dermatologie et l'immunologie, à deux autres organes les plus couramment touchés par les maladies liées à l'âge. Cela signifie que Turn Bio travaille sur des thérapies pour traiter et potentiellement guérir la plupart des maladies causées par le vieillissement.

« La puissance de la technologie ERA™ réside dans le fait qu'elle peut rajeunir les cellules dans pratiquement n'importe quel organe du corps, a commenté Vittorio Sebastiano, cofondateur de Turn Bio et responsable de la recherche au sein de l'entreprise. Cet accord nous permet d'accélérer notre développement sur de multiples fronts afin d'inverser les dommages causés par le vieillissement et d'améliorer la qualité de vie des patients âgés. »

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise en phase préclinique qui se consacre à la réparation des tissus au niveau cellulaire et au développement de systèmes d'administration de médicaments transformateurs. La technologie brevetée de reprogrammation ERA™ basée sur l'ARNm de la société a pour but de rétablir l'expression optimale des gènes en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Cela peut restaurer la capacité des cellules à prévenir ou traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus et aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables. Sa plateforme d'administration eTurna™ utilise des formulations uniques pour délivrer avec précision des charges à des organes, des tissus et des types de cellules spécifiques.

L'entreprise achève la recherche préclinique sur des thérapies sur mesure ciblant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'ostéo-arthrite et le système musculaire. Pour plus d'informations, consultez www.turn.bio.

À propos de HanAll Biopharma

HanAll Biopharma (KRX: 009420.KS) est une société biopharmaceutique mondiale fondée en 1973 présente en Corée, aux États-Unis, au Japon et en Indonésie. Elle a pour mission de contribuer de manière significative à la vie des patients en introduisant des traitements innovants et efficaces pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits. Depuis plus de 50 ans, HanAll exploite un portefeuille de produits pharmaceutiques dans le domaine du traitement des maladies endocriniennes, circulatoires et urologiques.

HanAll a également élargi son champ d'action à l'immunologie, l'oncologie, la neurologie et l'ophtalmologie afin de découvrir et de développer des médicaments innovants pour les patients atteints de maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace. L'un des principaux produits de son pipeline, le HL161 (INN : batoclimab), un anticorps anti-FcRn, fait l'objet d'essais de phase 3 et de phase 2 dans le monde entier pour le traitement de maladies auto-immunes, notamment la myasthénie grave généralisée, l'orbitopathie thyroïdienne, la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique et la maladie de Graves-Basedow. Un autre actif majeur, le HL036 (INN : tanfanercept), une protéine inhibitrice du TNF, fait l'objet d'études cliniques de phase 3 aux États-Unis et est également évalué en Chine pour le traitement de la sécheresse oculaire. Le HL161ANS, un anticorps anti-FcRn qui cible plusieurs pathologies, et le HL192 (ATH-399A), un activateur de Nurr1 qui cible actuellement la maladie de Parkinson, sont également en cours d'évaluation dans le cadre d'études cliniques de phase 1 (volontaires sains). Pour en savoir plus, consultez notre site Web et retrouvez-nous sur LinkedIn. Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter le service de relations presses et relations internationales de HanAll ([email protected], [email protected]).

