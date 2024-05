Turn Biotechnologies unterzeichnet globales Lizenzabkommen mit HanAll Biopharma zur Entwicklung von Augen- und Ohrentherapien

Synergistische Zusammenarbeit soll altersbedingte Therapien weltweit revolutionieren





Geschäft mit einem Wert von über 300 Millionen USD für das erste Produkt

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, ein Entwickler neuartiger mRNA-Medikamente und -Technologien, gab heute ein exklusives globales Lizenzabkommen mit dem Pharmahersteller HanAll Biopharma bekannt, um bahnbrechende Medikamente für die Behandlung von altersbedingten Augen- und Ohrenerkrankungen zu entwickeln.

Die Vereinbarung, die für das erste von mehreren geplanten Produkten einen Wert von über 300 Millionen US-Dollar haben könnte, erweitert die Beziehungen zwischen den Unternehmen erheblich. HanAll investierte ursprünglich im Jahr 2022 in Turn Bio.

Eine neue Grenze bei altersbedingten Therapien

Die aus dieser Zusammenarbeit resultierenden Produkte werden die Technologie der Epigenetischen Reprogrammierung des Alterns (ERATM) und die neuartige eTurna™-Verabreichungsplattform von Turn Bio nutzen. Diese Spitzentechnologien zielen darauf ab, die optimale Genexpression wiederherzustellen und die Auswirkungen der Alterung auf zellulärer Ebene zu bekämpfen, um chronische Krankheiten zu behandeln und möglicherweise zu heilen.

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für Turn Bio", so Anja Krammer, Geschäftsführerin des Unternehmens. „Mit der Unterstützung von HanAll beschleunigen wir die Entwicklung innovativer Therapien für Augen- und Ohrenkrankheiten, von denen Patienten auf der ganzen Welt profitieren können. Die möglichen Auswirkungen auf das Leben der Patienten sind enorm, und dies ist erst der Anfang.

HanAll hat die Fortschritte von Turn Bio seit seiner Erstinvestition genau verfolgt und das revolutionäre Potenzial seiner Technologie zur epigenetischen Reprogrammierung erkannt.

„Turn Bios innovativer Ansatz zur epigenetischen Umprogrammierung steht in engem Einklang mit HanAlls Mission, innovative Medikamente zu erforschen, um unser Therapiegebiet zu erweitern", sagte Dr. Sean Jeong, MBA, Geschäftsführer von HanAll Biopharma. „Gemeinsam sind wir in der Lage, neue Therapien zu entwickeln, die einen entscheidenden ungedeckten Bedarf decken, insbesondere bei altersbedingten Krankheiten."

Horizonterweiterung in der regenerativen Medizin

Die Partnerschaft erweitert die Entwicklung von Turn Bio, die sich bisher vor allem auf Dermatologie und Immunologie konzentrierte, auf zwei weitere Organe, die am häufigsten von altersbedingten Erkrankungen betroffen sind. Das bedeutet, dass Turn Bio an Therapien zur Behandlung und potenziellen Heilung der meisten altersbedingten Krankheiten arbeitet.

„Das Besondere an der ERA™-Technologie ist, dass sie Zellen in praktisch jedem Organ des Körpers verjüngen kann", so Vittorio Sebastiano, Mitbegründer und Forschungsleiter von Turn Bio. „Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere Entwicklung an mehreren Fronten zu beschleunigen, um die altersbedingten Schäden rückgängig zu machen und die Lebensqualität älterer Patienten zu verbessern."

INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio ist ein Unternehmen in der präklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung neuartiger Arzneimittelabgabesysteme konzentriert. Die firmeneigene mRNA-basierte ERA™-Reprogrammierungstechnologie zielt darauf ab, die optimale Genexpression wiederherzustellen, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wird möglicherweise die Fähigkeit der Zellen wiederhergestellt, Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren, und es wird ein Beitrag zur Bekämpfung unheilbarer chronischer Krankheiten geleistet. Die eTurna™-Plattform verwendet einzigartige Formulierungen, um bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypen präzise zu versorgen.

Das Unternehmen schließt die präklinische Forschung an maßgeschneiderten Therapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und die Muskulatur. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.

Informationen zu HanAll Biopharma

HanAll Biopharma (KRX: 009420.KS) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Niederlassungen in Korea, den USA, Japan und Indonesien, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einführung innovativer, wirksamer Arzneimittel für schwerwiegende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse einen sinnvollen Beitrag zum Leben der Patienten zu leisten. HanAll verfügt seit über 50 Jahren über ein Portfolio von pharmazeutischen Produkten in den Therapiebereichen endokrine, Kreislauf- und urologische Erkrankungen.

HanAll hat seinen Schwerpunkt auch auf die Bereiche Immunologie, Onkologie, Neurologie und Augenheilkunde ausgeweitet, um innovative Arzneimittel für Patienten mit Krankheiten zu entdecken und zu entwickeln, für die es keine wirksamen Behandlungen gibt. Eines der wichtigsten Produkte in seiner Pipeline, HL161 (INN: batoclimab), ein Anti-FcRn-Antikörper, wird weltweit in Phase-3- und Phase-2-Studien zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten wie generalisierter Myasthenia gravis (gMG), Schilddrüsenerkrankungen (TED), chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) und Morbus Basedow (GD) entwickelt. Ein weiterer Leitwirkstoff, HL036 (INN: tanfanercept), ein TNF-Hemmerprotein, wird in den USA in klinischen Phase-3-Studien untersucht und wird auch in China zur Behandlung von trockenen Augen untersucht. HL161ANS, ein Anti-FcRn-Antikörper, der auf mehrere Indikationen abzielt, und HL192 (ATH-399A), ein Nurr1-Aktivator, der derzeit auf die Parkinson-Krankheit abzielt, werden ebenfalls in klinischen Studien der Phase 1 (gesunde Freiwillige) untersucht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und auf LinkedIn. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an HanAll PR/IR ([email protected], [email protected]).

