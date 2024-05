Turn Biotechnologies tekent wereldwijde licentieovereenkomst met HanAll Biopharma voor de ontwikkeling van oog- en oortherapieën

Synergetische samenwerking voor wereldwijde revolutie in leeftijdgerelateerde therapieën





Deal geschat op meer dan 300 miljoen dollar voor eerste product

MOUNTAIN VIEW, Californië, 28 mei 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, een ontwikkelaar van nieuwe mRNA-geneesmiddelen en ondersteunende technologieën, heeft vandaag een exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst aangekondigd met de farmaceutische fabrikant HanAll Biopharma om baanbrekende geneesmiddelen voor de behandeling van leeftijdgerelateerde oog- en ooraandoeningen te ontwikkelen.

De overeenkomst heeft een potentiële waarde van meer dan $ 300 miljoen voor de eerste van meerdere geplande producten. Hiermee wordt de relatie tussen beide bedrijven veel intensiever. HanAll investeerde eerder in Turn Bio in 2022.

Een nieuwe grens in leeftijdgerelateerde therapieën

De uit deze samenwerking ontstane producten zullen gebruik maken van Turn Bio's Epigenetic Reprogramming of Age (ERATM)-technologie en haar nieuwe eTurna™-toedieningsplatform. Deze geavanceerde technologieën zijn gericht op het herstellen van een optimale genexpressie, waarbij de effecten van veroudering op cellulair niveau worden bestreden om chronische aandoeningen te behandelen en mogelijk te genezen.

"Deze samenwerking is een mijlpaal voor Turn Bio," zegt CEO Anja Krammer van het bedrijf. "Met de steun van HanAll versnellen we de ontwikkeling van transformatieve therapieën voor oog- en ooraandoeningen. Patiënten wereldwijd kunnen hiervan profiteren. Het kan een enorme impact op het leven van patiënten hebben en dit is nog maar het begin."

HanAll heeft de vooruitgang van Turn Bio nauwlettend gevolgd sinds de initiële investering en zag het baanbrekende potentieel van de epigenetische herprogrammeringstechnologie.

"Turn Bio's innovatieve benadering van epigenetische herprogrammering sluit nauw aan bij HanAll's missie om innovatieve geneesmiddelen te onderzoeken en ons behandelgebied uit te breiden," zegt Sean Jeong, M.D., MBA, CEO van HanAll Biopharma." "Samen zijn we klaar om te pionieren op het gebied van nieuwe behandelingen voor met name aan veroudering gerelateerde ziekten, en om aan kritieke, onvervulde behoeften te kunnen voldoen."

Grenzen verleggen in de regeneratieve geneeskunde

Turn Bio heeft zich altijd vooral beziggehouden met dermatologie en immunologie. Dankzij deze samenwerking kan Turn Bio haar ontwikkeling bevorderen op het gebied van twee andere organen die het meest worden aangetast door leeftijdgerelateerde aandoeningen. Dit betekent dat Turn Bio werkt aan therapieën om vooral de ziekten die door veroudering worden veroorzaakt te behandelen en mogelijk te genezen.

"De ERA™-technologie heeft als kracht dat deze de cellen van vrijwel elk orgaan in het lichaam verjongt," aldus Vittorio Sebastiano, medeoprichter van Turn Bio en hoofd onderzoek van het bedrijf. "De overeenkomst stelt ons in staat om onze ontwikkeling op meerdere fronten te versnellen om de schade veroorzaakt door veroudering ongedaan te maken en de kwaliteit van leven voor oudere patiënten te verbeteren."

OVER TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio is een bedrijf in de preklinische fase dat zich richt op het repareren van weefsel op cellulair niveau en het ontwikkelen van transformatieve systemen voor medicijntoediening. De eigen, op mRNA gebaseerde ERA™-herprogrammeringstechnologie van het bedrijf heeft als doel de optimale genexpressie te herstellen door middel van het bestrijden van de effecten van veroudering in het epigenoom. Dit herstelt mogelijk het vermogen van cellen om ziekte te voorkomen of te behandelen en weefsel te genezen of te regenereren en helpt ongeneeslijke chronische ziekten tegen te gaan. Het eTurna™-toedieningsplatform maakt gebruik van unieke formuleringen voor nauwkeurige medicijnafgifte aan specifieke organen, weefsels en celtypen.

Het Bedrijf voltooit preklinisch onderzoek naar specifieke therapieën die gericht zijn op indicaties in de dermatologie en immunologie, en ontwikkelt therapieën voor oogheelkunde, artrose en het spierstelsel. Zie voor meer informatie www.turn.bio .

Over HanAll Biopharma

HanAll Biopharma (KRX: 009420.KS) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met vestigingen in Korea, de VS, Japan en Indonesië. De onderneming stelt zich ten doel een zinvolle bijdrage te leveren aan het leven van patiënten door innovatieve, invloedrijke medicijnen te introduceren voor ernstige, onvervulde medische behoeften. HanAll heeft al meer dan 50 jaar een portfolio van farmaceutische producten voor de therapeutische behandelingen van endocriene, circulatoire en urologische ziekten.

HanAll breidt zijn focus verder uit naar immunologie, oncologie, neurologie en oogheelkunde om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen voor patiënten met ziekten waarvoor geen effectieve behandelingen bestaan. Een van de belangrijkste pijplijnproducten, HL161 (INN: batoclimab), een anti-FcRn-antilichaam, wordt wereldwijd ontwikkeld in Fase 3 en Fase 2 onderzoeken voor de behandeling van auto-immuunziekten, zoals gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG), schildklieroogziekte (TED), chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en de ziekte van Graves (GD). Een ander belangrijk product, HL036 (INN: tanfanercept), een eiwit TNF-blokker, wordt geëvalueerd in Fase 3 klinische studies in de VS en wordt ook geëvalueerd in China voor de behandeling van droge ogen. HL161ANS, een anti-FcRn-antilichaam gericht op meerdere indicaties, en HL192 (ATH-399A), een Nurr1 activator die zich momenteel richt op de ziekte van Parkinson, worden ook geëvalueerd in Fase 1 klinische studies (gezonde vrijwilligers). Bezoek voor meer informatie onze website en kom met ons in contact op LinkedIn . Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met HanAll PR/IR ( [email protected] , [email protected] ).

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Jim Martinez, rightstorygroup

[email protected] of (312) 543-9026