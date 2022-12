Tusk Inc Limited anuncia novas máquinas geradoras de energia

LONDRES, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um dos principais fabricantes de soluções elétricas para usuários de equipamentos de mineração é a Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com), uma empresa fundada no Reino Unido em 2012 e com escritórios em todo o mundo.

A empresa está anunciando a introdução de novas produções de máquinas de painéis solares policristalinos a fotovoltaicos. As células fotovoltaicas são mais duráveis e sólidas. Para os mineradores de criptomoedas, eles não precisam se preocupar com a fatura de eletricidade como materiais fotovoltaicos.

Também introduzimos recentemente mineradores de criptomoedas que são alimentados por materiais de tecnologia fotovoltaica. Com isso, você pode minerar suas moedas sem precisar se preocupar com fornecimento de energia. Não há custos adicionais de eletricidade assim que a mineração começa. De acordo com John Walls, que é o COO da empresa, "vários testemunhos sobre o efeito da tecnologia fotovoltaica são abundantes. Dependemos deles, você não pode sobreviver nas esferas geradoras de energia ".

A verdade da mineração

Além de mudar de energia policristalina para energia fotovoltaica, a Tusk Inc., administrada por alguns dos especialistas mais experientes no setor de mineração de criptomoedas, também usou a tecnologia ASIC chip para criar uma série de soluções pré-configuradas fáceis de usar.

Quando não há outras despesas, o lucro às vezes deve ser maior do que o realmente realizado. As operações de mineração podem ser desencorajadas pelos custos de eletricidade. Pode ser dissuasivo. Mas não se assuste. É por isso que a Tusk Inc. Ltd ofereceu uma opção de mineração na qual você pode comprar um minerador e não precisa se preocupar com custos de eletricidade. Os painéis podem ser potencialmente utilizados para outros fins externos. Isso significa que você está recebendo uma solução duas em uma para mineração de criptomoedas e uso de energia. Lembre-se, no entanto, que a volatilidade do preço da bitcoin não exerce nenhum impacto na mineração de criptomoedas.

Sobre a Tusk Inc

A Tusk Inc., uma das principais fornecedoras de soluções elétricas, foi fundada em 2012 por uma equipe de especialistas em gestão, que posteriormente se destacaram de várias maneiras por uma equipe de especialistas técnicos. Como estão no negócio de gerenciamento de riscos há mais de dez anos, eles têm muito orgulho de sua capacidade de fazê-lo. Além disso, graças a vários desenvolvimentos tecnológicos, eles adicionaram atividades menos arriscadas ao sistema de gestão de riscos, uma das quais é a mineração de bitcoin com materiais fotovoltaicos.

CONTATO: Gerente de relações públicas, John Walls, [email protected], (+44) 7451214344

FONTE Tusk Inc. Limited

SOURCE Tusk Inc. Limited