TUSK INC LIMITED ANUNCIA NUEVOS EQUIPOS GENERADORES DE ENERGÍA

LONDRES, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Uno de los principales fabricantes de soluciones eléctricas para los usuarios de equipos mineros es Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com), una empresa fundada en el Reino Unido en 2012 y con oficinas en todo el mundo.

La empresa anuncia la incorporación de nuevas máquinas de paneles solares de policristalinos a fotovoltaicos. Las células fotovoltaicas son más duraderas y sólidas. Los mineros de criptomonedas ya no tienen que preocuparse por la factura de la luz gracias a los materiales fotovoltaicos.

También hemos incorporado recientemente mineros de criptomonedas que funcionan con materiales de tecnología fotovoltaica. De este modo, es posible minar monedas sin tener que preocuparse por el suministro de energía. No hay costos adicionales de electricidad una vez que se comienza con la minería. Según John Walls, quien es el director de operaciones de la empresa, "abundan los testimonios sobre el efecto de la tecnología fotovoltaica. Sin ellos no se puede sobrevivir en las esferas generadoras de energía".

La verdad de la minería

Además de pasar de la energía policristalina a la fotovoltaica, Tusk Inc., que está dirigida por algunos de los expertos con más conocimientos en el sector de la minería de criptomonedas, también ha utilizado la tecnología de chips ASIC para crear una serie de soluciones preconfiguradas fáciles de usar.

Cuando no hay otros gastos, la ganancia en algunos casos debería ser superior a lo que realmente se obtiene. Las operaciones mineras pueden verse desalentadas por los costos de electricidad. Esto puede ser disuasivo. Pero no hay que alarmarse. Es por eso que Tusk Inc. Ltd ofrece una opción de minería en la que se puede adquirir un minero y no tener que preocuparse por los costos de electricidad. Es posible que los paneles puedan utilizarse para otros fines externos. Esto implica que se recibe una solución doble para la minería de criptomoneda y el uso de energía. No obstante, recuerde que la volatilidad del precio del bitcoin no tiene ningún impacto en la minería de criptomonedas.

Acerca de Tusk Inc

Tusk Inc., uno de los principales proveedores de soluciones eléctricas, fue fundado en 2012 por un equipo de especialistas en gestión, a los que más tarde se unió un equipo de expertos técnicos que ha destacado en muchos aspectos. Dado que llevan más de diez años en el negocio de la gestión de riesgos, se sienten muy orgullosos de su capacidad para lograr sus objetivos. Además, gracias a numerosos desarrollos tecnológicos, han agregado actividades menos riesgosas al sistema de gestión de riesgos, una de las cuales es la minería de bitcoins con materiales fotovoltaicos.

CONTACTO: Gerente de Relaciones Públicas, John Walls, [email protected], (+44) 7451214344

FUENTE Tusk Inc. Limited

