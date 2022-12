TUSK INC LIMITED PRÉSENTE DE NOUVELLES MACHINES GÉNÉRATRICES D'ÉNERGIE

LONDRES, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'un des principaux fabricants de solutions électriques pour les utilisateurs d'équipements miniers est Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ), une société fondée au Royaume-Uni en 2012 et qui possède des bureaux dans le monde entier.

La société annonce la mise en place de nouvelles productions de machines de panneaux solaires polycristallins à photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques sont plus durables et solides. Les mineurs de cryptomonnaies n'ont pas à s'inquiéter de leur facture d'électricité car ils utilisent des matériaux photovoltaïques.

Nous avons également présenté récemment des mineurs de cryptomonnaies alimentés par des matériaux de technologie photovoltaïque. Vous pouvez ainsi miner vos jetons sans avoir à vous soucier de l'alimentation électrique. Aucune dépense supplémentaire d'électricité n'est nécessaire une fois que le minage a commencé. Selon John Walls, directeur de l'exploitation de la société, « nous avons reçu de nombreux témoignages sur l'effet de la technologie photovoltaïque. Nous ne pouvons pas nous en passer, il est impossible de survivre dans les sphères de production d'énergie. »

La vérité minière

En plus de passer de l'énergie polycristalline à l'énergie photovoltaïque, Tusk Inc, dirigée par certains des experts les plus compétents du secteur du minage de cryptomonnaies, a également utilisé la technologie des puces ASIC pour créer plusieurs solutions préconfigurées et faciles à utiliser.

Lorsque les dépenses sont limitées, le bénéfice est parfois supérieur à ce qui est réellement perçu. Les coûts de l'électricité peuvent décourager les exploitations minières. Ils peuvent être dissuasifs. Mais il ne faut pas s'alarmer. C'est pourquoi Tusk Inc. Ltd a proposé une solution d'exploitation minière dans laquelle vous pouvez acheter un mineur et n'aurez pas à vous soucier des coûts d'électricité. Les panneaux peuvent éventuellement être utilisés à d'autres fins extérieures. Cela signifie que vous recevez une solution deux en un pour le minage de cryptomonnaies et l'utilisation de l'énergie. N'oubliez pas, cependant, que la volatilité du prix du bitcoin n'a aucun impact sur le minage de cryptomonnaies.

À propos de Tusk Inc

Tusk Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques, a été fondé en 2012 par une équipe de spécialistes de la gestion, qui ont ensuite été rejoints par une équipe d'experts techniques, et a excellé à bien des égards. Étant dans le domaine de la gestion des risques depuis plus de dix ans, la société est très fière de sa capacité à y parvenir. De plus, grâce à de nombreux développements technologiques, la société a intégré au système de gestion des risques des activités moins risquées, dont l'extraction de bitcoins à l'aide de matériaux photovoltaïques.

CONTACT : Responsable des relations publiques, John Walls, [email protected] , (+44) 7451214344

SOURCE Tusk Inc. Limited