Tuwaiq Sculpture 2026 kehrt für seine siebte Ausgabe unter dem Motto "Spuren von dem, was sein wird" nach Riad zurück

Die diesjährige Ausgabe steht unter dem kuratorischen Thema "Traces of What Will Be", das die Transformation als physischen Prozess und als Metapher für den urbanen Wandel untersucht. Das Thema ist in Material, Ort und Herstellung verwurzelt und lädt Künstler ein, darüber nachzudenken, wie Spuren menschlichen Eingreifens, der Erinnerung und des Einfallsreichtums die Zukunft von Städten und Gemeinden gestalten.

Live-Skulptur als öffentliche Begegnung

Das Herzstück von Tuwaiq Sculpture 2026 ist das Format der Live-Skulptur, das es den Besuchern ermöglicht, den gesamten künstlerischen Prozess zu beobachten, während die Werke im Laufe der Zeit Gestalt annehmen. Vom 12. Januar bis zum 5. Februar 2026 werden Künstler vor Ort arbeiten und Granit und Altmetall aus der Region in fertige Skulpturen verwandeln. Das offene Format bietet der Öffentlichkeit die seltene Gelegenheit, sich direkt mit der zeitgenössischen bildhauerischen Praxis auseinanderzusetzen und zu sehen, wie aus Rohstoffen dauerhafte Kunstwerke entstehen.

In dieser Ausgabe werden zwei Bildhauerkategorien eingeführt: Granit mit optionaler Integration von Edelstahl und wiederverwertetem Metall, was das Engagement des Symposiums für Materialforschung, Nachhaltigkeit und Innovation unterstreicht.

Kuratorischer Rahmen und künstlerischer Austausch

Die kuratorische Leitung von Tuwaiq Sculpture 2026 liegt in den Händen von Lulwah Al Homoud, Rut Blees Luxemburg und Sarah Staton, deren gemeinsames Wirken sich auf öffentliche Kunst, Raumforschung und zeitgenössische visuelle Kultur erstreckt. Gemeinsam gestalten sie das Symposium als einen Ort des künstlerischen Austauschs, an dem Prozess, Ort und zukunftsorientiertes Denken zusammenkommen.

Der Standort in der Tahlia Street, die historisch mit der ersten Entsalzungsanlage in Riad verbunden ist, dient als konzeptioneller Anker für das Thema. Sein Erbe an ökologischem Erfindungsreichtum und Wandel prägt die künstlerischen Antworten, die während des Symposiums entwickelt werden.

Ein wachsendes öffentliches Kunstwerk

Alle Kunstwerke, die während Tuwaiq Sculpture 2026 entstehen, werden Teil der ständigen Sammlung von Riyadh Art. Nach Abschluss des Programms werden die Skulpturen dauerhaft auf wichtigen öffentlichen Plätzen der Hauptstadt installiert und tragen so zur langfristigen Vision von Riyadh Art bei, zeitgenössische Kunst in das Stadtgefüge zu integrieren.

Seit seinem Start im Jahr 2019 hat Tuwaiq Sculpture mehr als 150 Künstler aus der ganzen Welt empfangen und sich als Eckpfeiler der sich entwickelnden Kulturlandschaft Riads und als Plattform für den Dialog zwischen lokalen und globalen künstlerischen Praktiken etabliert.

Weitere Einzelheiten zur öffentlichen Ausstellung der fertiggestellten Werke werden gesondert bekannt gegeben.

Hinweise für Redakteure

Über Tuwaiq Sculpture

Tuwaiq Sculpture ist ein jährlich stattfindendes Bildhauersymposium, das lokale und internationale Künstler zusammenbringt, um öffentliche Kunstwerke in einer Live-Situation zu schaffen. Durch ein interaktives Programm mit Workshops, Schulbesuchen und Vorträgen bringt Tuwaiq Sculpture verschiedene Gemeinschaften zusammen und fördert den kulturellen Austausch. Das Symposium gipfelt in einer Ausstellung vor Ort, wobei die Skulpturen die Kunstsammlung von Riad bereichern und später zu einem festen Bestandteil des Stadtbildes der saudischen Hauptstadt werden.

Die Tuwaiq Skulptur ist Teil von Riyadh Art und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sammlung von Riyadh Art und zum Ziel des Projekts, 1.000 öffentliche Kunstwerke in Auftrag zu geben, die in der ganzen Stadt aufgestellt werden sollen. Nach jeder Ausgabe des Symposiums werden die Skulpturen dauerhaft an wichtigen Orten in der Stadt installiert und werden so zu einem integralen Bestandteil des städtischen Gefüges von Riyadh.

Tuwaiq Sculpture ist eine Plattform, auf der sich lokale und internationale Künstler treffen, zusammenarbeiten, und großformatige öffentliche Kunstwerke in einer Live-Umgebung schaffen. Das offene Format des Symposiums ermöglicht es der Öffentlichkeit, den kreativen Prozess zu beobachten, an interaktiven Workshops teilzunehmen und über die Geschichte und Zukunft der Kunst im öffentlichen Raum zu diskutieren und so einen wirksamen Beitrag zur Bereicherung der kulturellen Szene im Königreich Saudi-Arabien zu leisten. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Tuwaiq Sculpture 153 international renommierte Bildhauer und Tausende von Besuchern beschäftigt.

Website: https://riyadhart.sa/en/tuwaiq-sculpture/

Über Riyadh Art

Riyadh Art ist eines der vier ursprünglichen Megaprojekte von Riyadh im Rahmen der Vision 2030 und wird von der Königlichen Kommission für Riyadh City geleitet. Die 2019 ins Leben gerufene Initiative wurde entwickelt, um den Wandel der Hauptstadt voranzutreiben, das Leben zu bereichern und den kreativen Ausdruck und den interkulturellen Dialog durch Kunst zu fördern. Kunst und Kultur sind für die Identität einer Stadt von wesentlicher Bedeutung. Die Riad-Kunstinitiative wurde ins Leben gerufen, um die Offenheit und Zugänglichkeit der wachsenden kreativen Landschaft der Hauptstadt widerzuspiegeln, in der der Austausch von Ideen durch künstlerische Praxis zu einer tieferen und integrativeren kulturellen Identität beiträgt.

Riyadh Art soll einen positiven Einfluss auf die Menschen haben, indem es den Einwohnern und Besuchern gleichermaßen alltägliche Momente der Freude beschert, ein größeres Gefühl des Bürgerstolzes vermittelt und eine schönere Stadt für alle schafft. Außerdem unterstützt es das Wachstum der Kreativwirtschaft und trägt dazu bei, Investitionen und Talente nach Riad zu locken.

Website: www.riyadhart.sa

Instagram: www.instagram.com/riyadhartofficial/

X: https://twitter.com/Riyadh_Arts

Facebook: www.facebook.com/RiyadhArtOfficial

