Tuwaiq Sculpture 2026 regresa a Riad para su séptima edición bajo el lema "Huellas de lo que será"

La edición de este año se desarrolla bajo el tema curatorial "Huellas de lo que será", que explora la transformación como un proceso físico y una metáfora del cambio urbano. Enraizado en el material, el lugar y la creación, el tema invita a los artistas a reflexionar sobre cómo las huellas de la intervención humana, la memoria y el ingenio configuran el futuro de las ciudades y las comunidades.

Escultura en vivo como encuentro público

La esencia de Tuwaiq Sculpture 2026 reside en su formato de escultura en vivo, que permite a los visitantes observar el proceso artístico completo a medida que las obras toman forma con el tiempo. Del 12 de enero al 5 de febrero de 2026, los artistas trabajarán in situ, transformando granito de origen local y metal recuperado en esculturas terminadas. Este formato abierto ofrece una oportunidad única para que el público interactúe directamente con la práctica escultórica contemporánea, presenciando cómo las materias primas se transforman en obras de arte perdurables.

Esta edición presenta dos categorías de escultura: granito con integración opcional de acero inoxidable y metal recuperado, lo que refuerza el compromiso del simposio con la exploración de materiales, la sostenibilidad y la innovación.

Marco curatorial e intercambio artístico

La dirección curatorial de Tuwaiq Sculpture 2026 está a cargo de Lulwah Al Homoud, Rut Blees Luxemburg y Sarah Staton, cuyas prácticas combinadas abarcan el arte público, la investigación espacial y la cultura visual contemporánea. Juntas, enmarcan el simposio como un espacio de intercambio artístico, donde convergen el proceso, el lugar y el pensamiento prospectivo.

Ubicado en la calle Tahlia, históricamente asociada con la primera planta desalinizadora de Riad, el lugar sirve como punto de referencia conceptual para el tema. Su legado de ingenio y transformación ambiental inspira las respuestas artísticas desarrolladas a lo largo del simposio.

Un legado creciente de arte público

Todas las obras de arte creadas durante Tuwaiq Sculpture 2026 pasarán a formar parte de la colección permanente de Riyadh Art. Tras la finalización del programa, las esculturas se instalarán permanentemente en espacios públicos clave de la capital, contribuyendo a la visión a largo plazo de Riyadh Art de integrar el arte contemporáneo en el tejido urbano de la ciudad.

Desde su lanzamiento en 2019, Tuwaiq Sculpture ha acogido a más de 150 artistas de todo el mundo, consolidándose como un pilar del cambiante panorama cultural de Riad y una plataforma para el diálogo entre las prácticas artísticas locales e internacionales.

Se anunciarán más detalles sobre la exposición pública de las obras terminadas por separado.

Para más información, visite: riyadhart.sa/en/tuwaiq-sculpture

Para más información sobre Riyadh Art y Tuwaiq Sculpture, póngase en contacto con: Riyadh Art Media Center: [email protected]

Notas a los redactores

Acerca de Tuwaiq Sculpture

Tuwaiq Sculpture es un simposio anual de escultura que reúne a artistas locales e internacionales para crear obras públicas en vivo. A través de un programa interactivo de talleres, visitas escolares y charlas, Tuwaiq Sculpture conecta con diversas comunidades y fomenta el intercambio cultural. El simposio culmina con una exposición in situ, donde las esculturas enriquecen la colección de Riyadh Art y posteriormente se convierten en un elemento permanente del tejido urbano de la capital saudí.

Parte de Riad Art, Tuwaiq Sculpture contribuye significativamente a la colección de Riyadh Art y al objetivo del proyecto de encargar 1.000 obras públicas para exhibirlas por toda la ciudad. Tras cada edición del simposio, las esculturas se instalan permanentemente en lugares clave de la ciudad, convirtiéndose en parte integral del tejido urbano de Riad.

Tuwaiq Sculpture es una plataforma donde artistas locales e internacionales se reúnen, colaboran y crean obras de arte público a gran escala en un entorno en vivo. El formato abierto del simposio permite al público observar el proceso creativo, participar en talleres interactivos y debatir sobre la historia y el futuro del arte público, contribuyendo así al enriquecimiento de la escena cultural del Reino de Arabia Saudita. Desde su creación en 2019, Tuwaiq Sculpture ha contado con la participación de 153 escultores de renombre internacional y miles de visitantes.

Sitio web: https://riyadhart.sa/en/tuwaiq-sculpture/

Acerca de Riyadh Art

Riyadh Art es uno de los cuatro megaproyectos originales de Riad en el marco de la Visión 2030 y está liderado por la Comisión Real para la Ciudad de Riad. Lanzado en 2019, se desarrolló para impulsar la transformación de la capital, enriquecer vidas y fomentar la expresión creativa y el diálogo intercultural a través del arte. El arte y la cultura son esenciales para la identidad de una ciudad, y la iniciativa Riyadh Art se creó para reflejar la apertura y accesibilidad del creciente panorama creativo de la capital; donde el intercambio de ideas a través de la práctica artística contribuye a una identidad cultural más profunda e inclusiva.

Riyadh Art busca tener un impacto positivo en las personas, brindando momentos de alegría cotidiana tanto a residentes como a visitantes, a la vez que inculca un mayor sentido de orgullo cívico y crea una ciudad más bella para el disfrute de todos. También apoya el crecimiento de la economía creativa y contribuye a atraer inversión y talento a Riad.

Sitio web: www.riyadhart.sa

Instagram: www.instagram.com/riyadhartofficial/

X: https://twitter.com/Riyadh_Arts

Facebook: www.facebook.com/RiyadhArtOfficial

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2860885/Tuwaiq_Day_1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860859/Riyadh_Art_Photo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860860/Riyadh_Art_Photo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860862/Riyadh_Art_Photo_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860863/Riyadh_Art_Photo_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860866/Riyadh_Art_Photo_5.jpg