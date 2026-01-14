Tuwaiq Sculpture 2026 revient à Riyad pour sa septième édition sur le thème "Traces de ce qui sera"

L'édition de cette année se déroule sous le thème "Traces de ce qui sera" et explore la transformation en tant que processus physique et métaphore du changement urbain. Enraciné dans les matériaux, les sites et la fabrication, le thème invite les artistes à réfléchir à la manière dont les traces de l'intervention humaine, la mémoire et l'ingéniosité façonnent l'avenir des villes et des communautés.

La sculpture en direct comme rencontre avec le public

Au cœur de Tuwaiq Sculpture 2026 se trouve le format de la sculpture en direct, qui permet aux visiteurs d'observer l'ensemble du processus artistique au fur et à mesure que les œuvres prennent forme au fil du temps. Du 12 janvier au 5 février 2026, des artistes travailleront sur le site, transformant le granit d'origine locale et le métal récupéré en sculptures finies. Le format ouvert offre une rare occasion au public de s'engager directement dans la pratique de la sculpture contemporaine et d'observer comment les matériaux bruts se transforment en œuvres d'art durables.

Cette édition introduit deux catégories de sculpture : granit avec intégration optionnelle d'acier inoxydable et de métal recyclé, renforçant l'engagement du symposium en faveur de l'exploration des matériaux, de la durabilité et de l'innovation.

Cadre curatorial et échange artistique

La direction curatoriale de Tuwaiq Sculpture 2026 est assurée par Lulwah Al Homoud, Rut Blees Luxemburg et Sarah Staton, dont les pratiques combinées couvrent l'art public, la recherche spatiale et la culture visuelle contemporaine. Ensemble, ils font du symposium un lieu d'échange artistique où convergent processus, lieu et réflexion prospective.

Situé dans la rue Tahlia, historiquement associée à la première usine de dessalement de Riyad, l'emplacement sert de point d'ancrage conceptuel pour le thème. Son héritage d'ingéniosité et de transformation environnementale inspire les réponses artistiques développées tout au long du symposium.

Un héritage d'art public en pleine expansion

Toutes les œuvres d'art créées pendant Tuwaiq Sculpture 2026 feront partie de la collection permanente de Riyadh Art. À l'issue du programme, les sculptures seront installées de manière permanente dans les principaux espaces publics de la capitale, contribuant ainsi à la vision à long terme de Riyadh Art, qui consiste à intégrer l'art contemporain dans le tissu urbain de la ville.

Depuis son lancement en 2019, Tuwaiq Sculpture a accueilli plus de 150 artistes du monde entier, s'imposant comme une pierre angulaire du paysage culturel en évolution de Riyad et une plateforme de dialogue entre les pratiques artistiques locales et mondiales.

De plus amples informations sur l'exposition publique des œuvres achevées seront annoncées séparément.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur riyadhart.sa/fr/tuwaiq-sculpture

Notes aux rédacteurs

À propos de Tuwaiq Sculpture

Tuwaiq Sculpture est un symposium annuel de sculpture qui rassemble des artistes locaux et internationaux pour créer des œuvres d'art publiques dans un cadre vivant. Grâce à un programme interactif d'ateliers, de visites d'écoles et de conférences, Tuwaiq Sculpture fait participer diverses communautés et favorise les échanges culturels. Le symposium se termine par une exposition sur place, les sculptures venant enrichir la collection d'art de Riyad et devenant par la suite un élément permanent du tissu urbain de la capitale saoudienne.

Faisant partie de Riyadh Art, Tuwaiq Sculpture est une contribution importante à la collection de Riyadh Art et à l'objectif du projet de commander 1 000 œuvres d'art public qui seront exposées dans toute la ville. Après chaque édition du symposium, les sculptures sont installées de manière permanente dans des endroits clés de la ville, devenant ainsi partie intégrante du tissu urbain de Riyad.

Tuwaiq Sculpture est une plateforme où des artistes locaux et internationaux se rencontrent, collaborent, et créent des œuvres d'art publiques à grande échelle dans un cadre vivant. Le format ouvert du symposium permet au public d'observer le processus créatif, de participer à des ateliers interactifs et de discuter de l'histoire et de l'avenir de l'art public, contribuant ainsi à l'enrichissement de la scène culturelle du Royaume d'Arabie saoudite. Depuis sa création en 2019, Tuwaiq Sculpture a engagé 153 sculpteurs de renommée internationale et des milliers de visiteurs.

À propos de Riyadh Art

Riyadh Art est l'un des quatre mégaprojets originaux de Riyad dans le cadre de Vision 2030 et est dirigé par la Commission royale pour la ville de Riyad. Lancée en 2019, elle a été développée pour catalyser la transformation de la capitale, enrichir les vies et encourager l'expression créative et le dialogue interculturel à travers l'art. L'art et la culture sont essentiels à l'identité d'une ville, et l'initiative Riyadh Art a été créée pour refléter l'ouverture et l'accessibilité du paysage créatif croissant de la capitale ; où l'échange d'idées à travers la pratique artistique contribue à une identité culturelle plus profonde et plus inclusive.

Riyadh Art vise à avoir un impact positif sur les gens, en apportant des moments de joie quotidiens aux résidents et aux visiteurs, tout en instillant un plus grand sentiment de fierté civique et en créant une ville plus belle dont tout le monde peut profiter. Il soutient également la croissance de l'économie créative et contribue à attirer les investissements et les talents à Riyad.

