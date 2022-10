Tuya Smart benadrukt de nieuwste slimme oplossingen voor energiebesparing op Light + Building 2022

FRANKFURT, Duitsland, 4 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart ("Tuya" of het "Bedrijf") (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), een wereldwijde provider van IoT-ontwikkelplatformdiensten, heeft zijn stand geopend op de Light + Building Autumn Edition 2022 in Frankfurt, Duitsland. Tot 6 oktober etaleert Tuya zijn nieuwste slimme oplossingen aan bezoekers en marktleiders.

De stand van Tuya op Light + Building 2022 biedt een mooi overzicht van slimme, alles-in-één oplossingen voor huishoudens, gebouwen, openbare ruimtes, fabrieken en meer. Met het toenemende belang van energiezekerheid, koolstofneutraliteit en stijgende gebruikskosten, zoeken landen in heel Europa naar slimme energieoplossingen. Door Tuya ondersteunde slimme apparaten worden op de display getoond om te laten zien hoe Tuya het besparen van groene energie en het comfort van de consument met elkaar in evenwicht brengt.

Tuya Building: naadloos beheer en energiebesparing

Een hoogtepunt van de stand voor commerciële klanten is Tuya Building, een alles-in-één slimme oplossing voor gebouwen met meerdere gebruikers die comfort en energie-efficiëntie voor verwarming en verlichting optimaliseert. De commerciële verlichtingsoplossing van Tuya is een slim verlichtingssysteem dat het comfort van de werknemers maximaliseert, de kosten voor het beheer van gebouwen verlaagt, en het energieverbruik en de CO2-uitstoot verlaagt.

Met behulp van dynamische en statische sensoren kan de commerciële verlichtingsoplossing van Tuya, op basis van de gebruiksbezetting, automatisch het licht uit- of aandoen. Via een constante verlichtingssensor kan de oplossing rolgordijnen en binnenverlichting aansluiten en activeren om het natuurlijke zonlicht en de binnenverlichting dynamisch met elkaar te combineren om het hele jaar door dezelfde lichtsterkte te behouden. Het slimme energiesysteem dat de oplossing biedt, kan ook een multidimensionale statistische analyse uitvoeren op basis van het energieverbruik van de locatie, inclusief de gebruiksfrequentie, de gebruiksperiode en het stroomverbruik om dynamische energiebesparende strategieën te stimuleren.

De mensgerichte lichtbeheer (Human-Centric Lighting Control)-strategie van Kumux, die is geïntegreerd met het commerciële lichtbeheerplatform van Tuya, kan verlichting automatiseren op basis van geolocatie, tijd en bewonersactiviteiten. Door gebruik te maken van natuurlijk licht kan de productiviteit, de concentratie, de gezondheid en het comfort worden verbeterd, en kan er ongeveer 40% op verlichting worden bespaard.

Ook het verwarmingsbeheer is een grote zorg voor de teams voor gebouwenbeheer, die goed zijn voor meer dan 40% van het energieverbruik van gebouwen. Het slimme HVAC-apparatuurbeheerplatform van Tuya helpt managementteams bij het realiseren van evenwicht tussen kostenbeheersing en bewonerscomfort. Het platform analyseert energiegegevens met gevisualiseerde oplossingen voor managementteams met duizenden units. Het platform gebruikt snel HVAC-apparatuur op de cloud met zijn alles-in-één-oplossing voor apparatuur, cloud, platform en mobiele terminals.

De voorspellende onderhoudsfunctie van het platform helpt problemen te voorkomen en storingen te traceren en identificeren, om de kosten van handmatige inspectie te verminderen en de efficiëntie van de werking te optimaliseren.

Slimme oplossingen voor thuis: 'zichtbaar' energieverbruik en 'tastbare' energiebesparing

Voor huizenbewoners heeft de showroom verschillende slimme door Tuya ondersteunde apparaten om gebruikers te helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik en te besparen. De thuisoplossing, ondersteund door een alles-in-één mobiele app en beheersoftware, visualiseert energiegegevens voor fotovoltaïsche stroom en opslag, energieverbruik en het opladen van EV's.

Door een door Tuya ondersteunde meetaansluiting te koppelen aan apparaten zoals een waterverwarmingselement, kunnen gebruikers het verbruik in de gaten houden en leren hoe ze hun elektriciteitsrekening kunnen verlagen. Gebruikers kunnen zelfs de gebruiksprijzen van hun lokale aanbieder invoeren voor het op maat maken en nauwkeurig volgen van de uitgaven.

De draagbare voeding met Tuya-functie ondersteunt fotovoltaïsche modules voor het genereren en opslaan van synchrone stroom tijdens het gebruik. Het systeem helpt gebruikers te volgen hoeveel stroom is gegenereerd en opgeslagen, en kan de energiebesparing via de app berekenen.

Professionele oplossingen voor verlichting: helpen bij de groene ontwikkeling van straatverlichting en fabrieken

Voor gemeenten die de openbare buitenverlichting willen optimaliseren, helpt de professionele verlichtingsoplossing van Tuya om openbare ruimtes goed te verlichten en energie-efficiënt te maken. De oplossing is geschikt voor buitenruimtes, straten en fabrieken, en biedt slimme verlichtingsfuncties, zoals constante verlichting, slimme aanpassing van de helderheid en bediening van individuele en groepsverlichting, voor veilige en duurzame steden.

Het Tuya en Suzhou Taicang smart street verlichtingstransformatieproject leverde tot 60% aan stroombesparingen op voor het gebied met verlichting die zich aan de zonsondergang aanpast en reageert op de verkeersstroom. In de slimme fabriek Jiangmen Ambofu heeft Tuya's Bluetooth Mesh industriële lichtoplossing de fabriek geholpen ongeveer 35% aan stroom te besparen. De fabriek was in staat om het licht op bepaalde plekken te dimmen als ze niet in gebruik was en de verlichting af te stellen van 0% naar 100%, waardoor de werking en de energiekosten aanzienlijk werden verlaagd.

IoT-oplossingen dragen voortdurend bij aan wereldwijde duurzame ontwikkeling

Als wereldwijde leider op het gebied van IoT, is het brede scala aan innovatieve technologieën van Tuya te zien in Frankfurt. Voor gaming laten Tuya's HDMI-schermsynchronisatie en Razer Chroma-spelverlichting zien hoe gaming-accessoires en -verlichting een meeslepende spelervaring kunnen creëren door te synchroniseren met inhoud van het videospel of de film.

Op 4 oktober is Tuya aanwezig op Light + Building 2022, en nodigt het ecosysteempartners uit om innovatieve oplossingen over slimme verlichting, slimme thuis en nog veel meer te delen. In Frankfurt en daarbuiten blijft Tuya wereldwijde klanten in staat stellen om te werken met energiebesparende IoT en om samen te werken met ecosysteempartners ter ondersteuning van wereldwijde duurzame ontwikkeling.

SOURCE Tuya Smart