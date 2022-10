Tuya Smart présente les dernières solutions intelligentes d'économie d'énergie au salon Light+Building 2022

FRANCFORT, Allemagne, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (« Tuya » ou la « Société ») (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), un fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, a ouvert son stand lors du salon Light+Building Autumn Edition 2022 à Francfort, en Allemagne. Tuya y présentera les dernières solutions intelligentes de la Société aux visiteurs et aux leaders de l'industrie jusqu'au 6 octobre.

Le stand de Tuya à Light + Building 2022 est une vitrine éclatante des solutions intelligentes tout-en-un destinées aux ménages, bâtiments, espaces publics, usines et plus encore. Compte tenu de l'importance croissante de la sécurité énergétique, de la neutralité carbone et de l'augmentation des coûts des services publics, les pays européens recherchent des solutions énergétiques intelligentes. Des appareils intelligents compatibles avec Tuya sont exposés afin de démontrer comment Tuya trouve un équilibre entre les économies liées à l'utilisation d'une énergie verte et le confort du consommateur.

Immeuble Tuya : Gestion transparente et économies d'énergie

Tuya Building constitue l'un des points forts du stand pour les clients commerciaux. Cette solution intelligente tout-en-un, destinée aux immeubles à occupants multiples, optimise le confort et l'efficacité énergétique pour le chauffage et l'éclairage. La solution d'éclairage commercial de Tuya est un système d'éclairage intelligent qui optimise le confort des occupants, réduit les coûts de gestion du bâtiment, ainsi que la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

Grâce à des capteurs dynamiques et statiques, la solution d'éclairage commercial de Tuya peut automatiquement éteindre ou allumer les lumières en fonction de l'occupation de l'utilisateur. Grâce à un capteur d'éclairage constant, la solution peut connecter et activer les stores et les lumières d'intérieur pour équilibrer dynamiquement la lumière naturelle du soleil et l'éclairage intérieur afin de maintenir les niveaux d'éclairage tout au long de l'année. Le système d'énergie intelligent de la solution peut également effectuer une analyse statistique multidimensionnelle basée sur la consommation d'énergie de la scène, y compris la fréquence d'utilisation, la période d'utilisation et le niveau de consommation d'énergie, en vue de conduire des stratégies dynamiques d'économie d'énergie.

Kumux Human-Centric Lighting Control Strategy, intégré à la plateforme de gestion de l'éclairage commercial de Tuya, peut automatiser l'éclairage en fonction de la géolocalisation, des horaires et des activités des occupants. L'intégration de la lumière naturelle peut améliorer la productivité, la concentration, la santé et le confort tout en économisant environ 40 % sur l'électricité d'éclairage.

La gestion du chauffage est une autre préoccupation majeure des équipes de gestion des bâtiments. Le chauffage représente en effet plus de 40 % de la consommation d'énergie des bâtiments. La plateforme de gestion intelligente des équipements de CVC de Tuya aide les équipes de gestion des bâtiments à trouver un équilibre entre le contrôle des coûts et le confort des occupants. La plateforme analyse les données énergétiques avec des solutions visualisées pour les équipes de gestion avec des milliers d'unités. La plateforme déploie rapidement les équipements de CVC sur le cloud avec sa solution tout-en-un pour les équipements, le cloud, la plateforme et les terminaux mobiles.

La fonction de maintenance prédictive de la plateforme aide à prévenir les problèmes, à repérer et à identifier les dysfonctionnements afin de réduire les coûts d'inspection manuelle et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.

Solutions intelligentes pour la maison : Consommation d'énergie « visible » et économies d'énergie « tangibles »

Pour les consommateurs résidentiels, la salle d'exposition affiche plusieurs appareils intelligents compatibles avec Tuya pour aider les utilisateurs à comprendre la consommation d'énergie domestique et réaliser des économies d'énergie. Appuyée par une application mobile tout-en-un et un logiciel de gestion, la solution à domicile visualise les données énergétiques pour l'alimentation et le stockage photovoltaïques, la consommation d'énergie et la recharge des véhicules électriques.

En connectant une prise de mesure compatible Tuya à des appareils comme un chauffe-eau, les utilisateurs peuvent surveiller leur consommation et apprendre à réduire le montant de leur facture d'électricité. Les utilisateurs peuvent même entrer les prix de l'énergie de leur fournisseur local pour un suivi personnalisé et précis des dépenses.

L'alimentation portable de Tuya prend en charge les modules photovoltaïques pour la production et le stockage d'énergie synchrone pendant l'utilisation. Le système aide les utilisateurs à surveiller la quantité d'énergie générée et stockée, et à calculer les économies d'énergie grâce à l'application.

Solutions d'éclairage professionnelles : Pour le développement écologique de l'éclairage des rues et des usines

Pour les municipalités qui cherchent à optimiser l'éclairage public extérieur, la solution d'éclairage professionnelle de Tuya contribue à fournir aux espaces publics un éclairage satisfaisant et écoénergétique. Adaptée aux espaces publics extérieurs, aux rues et aux usines, la solution offre des fonctions d'éclairage intelligentes comme un éclairage constant, un réglage intelligent de la luminosité et un contrôle des lumières individuelles et de groupe, pour des villes sûres et durables.

Le projet de transformation de l'éclairage public intelligent de Tuya et Suzhou Taicang a permis de réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'électricité dans la région grâce à un éclairage adapté au coucher du soleil et à une réactivité à la circulation. Dans l'usine intelligente Jiangmen Ambofu, la solution d'éclairage industriel Bluetooth Mesh de Tuya a permis à l'usine d'économiser environ 35 % de puissance. L'usine a été en mesure d'atténuer des zones spécifiques lorsqu'elle n'était pas utilisée et d'ajuster l'éclairage de 0 % à 100 %, ce qui a considérablement réduit les coûts de fonctionnement et d'énergie.

Les solutions IoT contribuent constamment au développement durable mondial

Leader mondial de l'IoT, Tuya expose un large éventail de technologies innovantes à Francfort. Pour les jeux, le synchroniseur d'écran HDMI de Tuya et la solution d'éclairage de jeu Razer Chroma montrent comment les accessoires et les lumières de jeu peuvent créer une expérience de jeu immersive par une synchronisation avec le contenu de jeu vidéo ou de film.

Le 4 octobre, Tuya accueillera Tuya lors du salon Light+Building 2022, invitant les partenaires de l'écosystème à partager des solutions novatrices sur l'éclairage intelligent, la maison intelligente, et bien d'autres applications. À Francfort et au-delà, Tuya continue de faire bénéficier les clients internationaux de dispositifs IoT économes en énergie et de collaborer avec des partenaires écosystémiques afin de soutenir le développement durable mondial.

SOURCE Tuya Smart