Tuya Smart inaugure son nouveau siège européen et accélère son expansion régionale

DÜSSELDORF, Allemagne, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE : TUYA, HKEX : 2391), fournisseur mondial de services de plateforme dans le cloud, a célébré la mise à niveau officielle et le lancement de son siège européen à Düsseldorf. Cette étape souligne l'engagement stratégique de Tuya sur le marché européen, en mettant l'accent sur le renforcement de la présence de sa marque et l'expansion de son empreinte en Europe et dans le paysage mondial des technologies intelligentes.

Depuis l'établissement de son siège à Düsseldorf en 2019, Tuya s'est profondément engagée sur le marché européen, en se bâtissant une équipe entièrement localisée. En s'appuyant sur sa connaissance du marché et ses capacités technologiques, Tuya a établi des partenariats avec des marques européennes de premier plan, telles que Schneider, Philips, Hama, Denver et Calex. Ensemble, ils intègrent des produits intelligents dans divers canaux d'électronique grand public en ligne et hors ligne, créant ainsi une expérience de vie intelligente innovante pour les consommateurs européens.

Alors que le marché européen des produits intelligents connaît une croissance rapide et une demande de plus en plus forte de solutions intelligentes localisées, Tuya a modernisé son siège de Düsseldorf afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de ses clients et de fournir des services plus personnalisés dans toute la région.

L'événement a débuté par le discours d'Astrid Becker, directrice générale pour l'Asie et l'Australie chez NRW Global Business, qui a salué l'engagement renforcé de Tuya en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) et à Düsseldorf. Elle a mis en évidence les vastes possibilités commerciales qu'offrent les solutions intelligentes au sein des communautés locales, en soulignant le potentiel de collaboration et d'innovation dans la région.

Annette Klerks, directrice par intérim du Bureau de développement économique de la ville de Düsseldorf, a également prononcé un discours de bienvenue, en déclarant que Düsseldorf encourageait activement l'innovation et la coopération entre les entreprises et qu'elle était très heureuse de voir une entreprise innovante comme Tuya, déjà très active au niveau des réseaux locaux, étendre sa présence. « D'un point de vue municipal, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie est une technologie cruciale pour atteindre nos objectifs en matière de protection du climat et de neutralité carbone. Les solutions intelligentes et innovantes de Tuya permettent aux particuliers et aux entreprises de contribuer efficacement à ces objectifs. »

Tina Yu, directrice générale de Tuya Smart pour l'Eurasie, s'est penchée sur les progrès réalisés par l'entreprise en Europe et a exposé sa vision future du secteur de l'habitat intelligent. « Après six ans de dévouement, Tuya est devenue une marque de confiance en Europe, qui a transformé la façon dont les consommateurs interagissent avec la technologie intelligente dans leur vie quotidienne », a déclaré Mme Yu. « Par la modernisation de notre siège européen, nous restons déterminés à faire progresser les économies d'énergie, la sécurité et l'efficacité, tout en apportant des solutions intelligentes et durables aux consommateurs et aux entreprises européennes. »

Après la cérémonie, les participants ont visité le siège nouvellement rénové, pour découvrir les dernières innovations de Tuya en matière de technologie domestique intelligente et de solutions AIoT (Intelligence artificielle des objets). Dans le cadre de l'exposition ont été présentées des applications de pointe dans les domaines de la gestion de l'énergie, de la sécurité domestique, des bâtiments intelligents et des transports écologiques, reflétant l'expertise technologique de Tuya et sa volonté inébranlable de façonner les modes de vie futurs grâce à des solutions de vie intelligentes.

Au cours de la session de questions-réponses, les experts industriels de Tuya se sont engagés dans des discussions perspicaces avec les participants, en abordant des sujets clés tels que l'avenir du marché européen, l'assurance qualité des services localisés et la promotion de solutions de vie verte et intelligente. Cet échange a mis en évidence la profonde compréhension du marché et l'approche stratégique de Tuya pour stimuler l'innovation en Europe.

La modernisation du siège situé à Düsseldorf marque une étape importante dans l'engagement continu de Tuya sur le marché européen. À l'avenir, Tuya profitera de cette nouvelle phase d'expansion pour accélérer l'innovation technologique, renforcer les partenariats avec les clients européens et contribuer à l'évolution de l'habitat et du commerce intelligents dans toute la région. Tuya invite les entreprises intéressées par des solutions intelligentes et des opportunités de collaboration à se rendre à son siège de Düsseldorf pour de plus amples discussions et échanges, afin d'explorer ensemble le potentiel de transformation de la technologie intelligente.