Tuya Smart stellt modernisierte Europazentrale vor und beschleunigt die regionale Expansion

DÜSSELDORF, Deutschland, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), der globale Anbieter von Cloud-Plattformen, feierte den offiziellen Ausbau und den Start seiner europäischen Zentrale in Düsseldorf. Dieser Meilenstein unterstreicht Tuyas strategisches Engagement auf dem europäischen Markt und signalisiert einen verstärkten Fokus auf die Stärkung der Markenpräsenz sowie die Expansion seines Geschäfts in Europa und der globalen Smart-Technologie-Landschaft.

Seit der Eröffnung seines Unternehmenssitzes in Düsseldorf im Jahr 2019 widmet sich Tuya intensiv dem europäischen Markt und hat ein vollständig lokalisiertes Team aufgebaut. Tuya nutzt sein zukunftsorientiertes Marktwissen und seine technologischen Fähigkeiten und schloss Partnerschaften mit führenden europäischen Marken wie Schneider, Philips, Hama, Denver und Calex. Gemeinsam integrieren sie intelligente Produkte in verschiedene Online- und Offline-Kanäle für Unterhaltungselektronik, die ein innovatives, intelligentes Lebensgefühl für europäische Verbraucher schaffen.

Da der europäische Smart-Markt ein rasantes Wachstum und eine steigende Nachfrage nach lokalisierten Smart-Lösungen verzeichnet, hat Tuya seine Düsseldorfer Zentrale erweitert, um den evolvierenden Anforderungen seiner Kunden besser gerecht zu werden und in der gesamten Region maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten.

Zu Beginn der Veranstaltung hielt Astrid Becker, General Manager für Asien und Australien bei NRW Global Business, eine Rede, in der sie das verstärkte Engagement von Tuya in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Düsseldorf begrüßte. Sie betonte die erheblichen Geschäftsmöglichkeiten für intelligente Lösungen in lokalen Kommunen und unterstrich das Potenzial für Zusammenarbeit und Innovation in der Region.

Annette Klerks, amtierende Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung Düsseldorf, hielt ebenfalls eine Begrüßungsrede und erklärte, dass Düsseldorf Unternehmensinnovationen und -kooperationen aktiv fördere und sich sehr über die Expansion eines innovativen Unternehmens wie Tuya freue, das bereits sehr aktiv in lokalen Netzwerken sei. „Aus kommunaler Sicht ist die Optimierung der Energienutzung eine Schlüsseltechnologie, um unsere Ziele im Bereich Klimaschutz und Klimaneutralität zu erreichen. Die innovativen, intelligenten Lösungen von Tuya ermöglichen Privatpersonen und Unternehmen, einen wirksamen Beitrag zur Umsetzung dieser Ziele zu leisten."

Tina Yu, General Manager Eurasia bei Tuya Smart, berichtete über die Fortschritte des Unternehmens in Europa und skizzierte seine Zukunftsvision für den Smart Living-Sektor. „Nach sechs Jahren harter Arbeit ist Tuya zu einer vertrauenswürdigen Marke in Europa geworden, die die Art und Weise, wie Verbraucher in ihrem täglichen Leben mit intelligenter Technologie umgehen, grundlegend verändert", so Yu. „Mit dem Ausbau unserer Europazentrale bleiben wir dem Ziel verpflichtet, Energieeinsparung, Sicherheit und Effizienz voranzutreiben und gleichzeitig den europäischen Verbrauchern und Unternehmen intelligentere und nachhaltigere Lösungen zu bieten."

Im Anschluss an die Zeremonie besichtigten die Teilnehmer die erweiterte Unternehmenszentrale und erlebten Tuyas neueste Innovationen im Bereich der Smart Home-Technologie und AIoT-Lösungen. Die Ausstellung zeigte hochmoderne Anwendungen in den Bereichen Energiemanagement, Haussicherheit, intelligente Gebäude und umweltfreundlicher Transport und spiegelte Tuyas technologische Kompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz wider, zukünftige Lebensstile durch intelligente Wohnlösungen zu gestalten.

Während der Fragerunde führten die Branchenexperten von Tuya aufschlussreiche Gespräche mit den Teilnehmern und erörterten wichtige Themen wie die Zukunft des europäischen Marktes, die Qualitätssicherung lokalisierter Dienstleistungen und die Förderung grüner und intelligenter Wohnlösungen. Dieser Austausch verdeutlichte Tuyas umfassendes Marktverständnis und seinen strategischen Ansatz, Innovationen in Europa voranzutreiben.

Der umgebaute Hauptsitz in Düsseldorf ist ein wichtiger Schritt für das langfristige Engagement von Tuya auf dem europäischen Markt. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung wird Tuya diese neue Expansionsphase nutzen, um technologische Innovationen zu beschleunigen, Partnerschaften mit europäischen Kunden zu stärken und zur Entwicklung des intelligenten Wohnens und der regionalen Wirtschaft beizutragen. Unternehmen, die an intelligenten Lösungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit interessiert sind, lädt Tuya zu einem Besuch in der Düsseldorfer Zentrale ein, um weitere Gespräche zu führen und gemeinsam das transformative Potenzial intelligenter Technologien zu erkunden.