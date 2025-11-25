Tuya Smart nimmt an der COP30 und der offiziellen Einführung des Solutions Hub der Vereinten Nationen teil und nutzt KI-Fähigkeiten für globale Nachhaltigkeit

BELÉM, Brasilien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 13. November wurde Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, zur offiziellen Eröffnung des United Nations Solutions Hub (UNSH) eingeladen und nahm an mehreren Sitzungen in der Blue Zone auf der COP30 teil. Durch seine offene und neutrale Plattform treibt Tuya globale Nachhaltigkeitsbemühungen voran, indem es Partnern die Möglichkeit gibt, schnell AIoT-Lösungen einzusetzen, die eine sauberere, intelligentere und widerstandsfähigere Energiezukunft ermöglichen.

United Nations Solutions Hub (UNSH) Launch Event

Der United Nations Solutions Hub (UNSH) wurde offiziell auf der COP30 vorgestellt und ist eine globale digitale Plattform, die Klimaschutzlösungen, Partner und reale Umsetzungsmöglichkeiten miteinander verbindet. Die von der UNFCCC, der Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) und Tencent gemeinsam veranstaltete Auftaktveranstaltung brachte mehrere wichtige strategische Partner, darunter Tuya Smart, zusammen, um praktische digitale Anwendungsinnovationen vorzustellen, die Technologie mit Nachhaltigkeitsergebnissen verbinden, darunter KI-gestützte Energieoptimierung, intelligente Fertigung und Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Bei der ersten thematischen Lösungspräsentation im Rahmen der UNSH-Plattform hielt Renan Antoniolli, Regionaldirektor für Smart Industry & Business für Lateinamerika bei Tuya, eine Rede zum Thema „Intelligente Energie und KI-gesteuerte Nachhaltigkeit". Er hob die weit verbreitete Einführung der AIoT-Technologien von Tuya im Energiemanagement von Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden und Städten hervor. Durch die Optimierung des Energieverbrauchs mittels KI tragen vernetzte Geräte zur Schaffung eines intelligenten Ökosystems bei, in dem Echtzeitdaten Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Mit einer Plattform, die über 3.000 Produktkategorien miteinander verbindet, demonstrierte Tuya, wie AIoT die Effizienz in Städten steigert und Klimaschutzlösungen durch reale Anwendungen vorantreibt.

In Frankreich wurde das Home Energy Management System (HEMS) von Tuya von Partnern wie Xanlite, Mazda und Thaleos übernommen. Durch die Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit und die Planung von Geräten mithilfe von KI-Algorithmen und Energiemanagement-Apps können Haushalte ihren Stromverbrauch um 25 bis 30 % senken.

In Brasilien hat Tuya eine Partnerschaft mit WEG geschlossen, einem brasilianischen multinationalen Unternehmen, das sich auf elektrotechnische Produkte und Automatisierungslösungen spezialisiert hat, um Smart-Home-Apps zu entwickeln, die eine umfassende Gerätesteuerung und Energieverwaltung ermöglichen und so ein neues Konzept für kohlenstoffarmes und hochwertiges Wohnen schaffen.

Tuya hat außerdem mit dem Smart-Home-Dienstleister Hometree zusammengearbeitet, um KI-gestützte, energiesparende Lösungen für das gesamte Haus zu entwickeln, die bewegungsaktivierte Beleuchtung, die Fernabschaltung von Geräten und die Echtzeit-Energieüberwachung ermöglichen.

Über Anwendungen im Wohnbereich hinaus unterstützt Tuya zivile und kommunale Straßenbeleuchtungsprojekte durch die Integration von AIoT in die intelligente Stadtplanung. Die intelligenten Straßenbeleuchtungslösungen ermöglichen es Städten, den Energieverbrauch in Echtzeit zentral zu verwalten und zu überwachen, die Helligkeit dynamisch anzupassen und den Energieverbrauch erheblich zu senken.

Auf dem Workshop „Turning Innovation into Impact" diskutierte Antoniolli gemeinsam mit Branchenführern von Gree, der Huanghe Science and Technology University (HHSTU), LONGi und Tencent intensiv über datengesteuerte Lösungen, offene Zusammenarbeit und die Rolle der Bildung bei der Förderung nachhaltiger Innovationen.

„Nachhaltigkeit wird durch die Verbindung von Geräten, Daten und Intelligenz erreicht", sagte Antoniolli während der Präsentation von Tuya auf der COP30. „KI-Technologie sollte nicht auf der konzeptionellen Ebene bleiben, sondern in quantifizierbare und reproduzierbare Instrumente zur CO2-Reduzierung umgewandelt werden, um ‚unsichtbare Verschwendung' zu beseitigen und den Nutzern ein komfortableres, sichereres und besser kontrollierbares smartes Leben zu ermöglichen."

In Zukunft wird Tuya die UNSH-Plattform nutzen, um weiter zu demonstrieren, wie Innovation und Partnerschaften zwischen dem öffentlichen, privaten und internationalen Sektor die nachhaltige Transformation beschleunigen und durch AIoT-Technologien kontinuierlich zu einer grüneren Zukunft beitragen können.

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, der sich dafür einsetzt, KI in den Alltag zu integrieren. Durch sein Open-Source-Entwicklungsframework TuyaOpen und universelle KI-Agent-Engines, einschließlich der KI-Agent-Entwicklungsplattform, integriert Tuya multimodale KI-Funktionen, um Hindernisse für die KI-Entwicklung abzubauen, die Verwirklichung eines KI-gesteuerten Lebensstils effizient voranzutreiben und die Integration von KI in die physische Welt zu beschleunigen. Tuya bietet innovative physische KI-Lösungen für intelligente Geräte, kommerzielle Anwendungen und Entwickler in der Industrie durch seine Cloud-Computing- und räumlichen Intelligenzfunktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vollständiges, offenes und neutrales globales AIoT-Ökosystem. Dieser Ansatz fördert eine lebendige globale Entwickler-Community, die sich aus Marken, OEMs, KI-Agenten, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern zusammensetzt, die zusammenarbeiten, um intelligente Lösungsökosysteme zu schaffen, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz, Agilität und Offenheit verkörpern. Zum 30. Juni 2025 hatte die Tuya AI Developer Platform über 1.514.000 registrierte Accounts aus mehr als 200 Ländern und Regionen.

