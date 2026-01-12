Tuya Smart lance Aura, un robot compagnon ctivé par l'IA destiné aux animaux de compagnie

Les animaux de compagnie sont devenus des compagnons affectifs essentiels pour l'homme, cependant leurs propres besoins affectifs sont souvent négligés. Lorsque votre animal commence à se cacher sous le lit, à se toiletter excessivement ou à se désintéresser des friandises, ces changements apparemment mineurs peuvent en fait être des signes inquiétants.

Les recherches montrent que de longues périodes de solitude sont susceptibles de provoquer chez les animaux de compagnie de l'anxiété, de la dépression et des troubles du comportement. Si les appareils intelligents traditionnels peuvent prendre en charge des tâches de base telles que l'alimentation ou la surveillance, ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins émotionnels profonds des animaux de compagnie. Il ne suffit pas de nourrir les animaux de compagnie, il faut les remarquer, les comprendre et les accompagner. C'est sur la base de ce constat que Tuya a dévoilé Aura.

Un compagnon chaleureux et intelligent

Sur le stand de Tuya lors du CES 2026, Aura suscite rapidement l'intérêt des visiteurs. Construit autour de modules de base, notamment un module vocal IPC, des modules d'alimentation et de jeu interactifs, un module de mobilité robotique et une station d'accueil combinée pour l'alimentation et la recharge, Aura intègre complètement de multiples capacités d'IA générative et peut assumer différents rôles de manière flexible, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de compagnonnage des animaux de compagnie grâce à l'IA.

Un « traducteur d'émotions » pour les animaux de compagnie

Grâce à l'analyse du comportement et à la reconnaissance des sons, Aura peut interpréter avec précision l'état émotionnel de l'animal, qu'il soit excité, anxieux, solitaire ou détendu. Les propriétaires d'animaux reçoivent des rapports émotionnels en temps réel via leur smartphone, ce qui leur permet de connaître les sentiments de leur animal et de rester en contact, même lorsqu'ils sont loin de chez eux.

Un « compagnon de jeu » interactif et polyvalent

Aura est équipé d'un jeu laser, d'une distribution de friandises, de sons simulés, d'yeux animés et d'expressions faciales expressives, ainsi que d'une interaction vocale intelligente. Il est conçu pour être réactif et chaleureux, transformant l'expérience de l'animal de compagnie, qui n'est plus confronté à un appareil inerte, en un lien avec un compagnon attentionné.

Un « photographe de famille » dévoué

Grâce à la reconnaissance des animaux de compagnie par l'IA et au suivi intelligent, Aura capture automatiquement les moments mémorables des animaux, qu'il s'agisse d'une soudaine poussée d'énergie, d'une sieste paisible ou d'une interaction ludique. Aura peut également générer automatiquement de courtes vidéos, aidant ainsi les propriétaires à conserver des souvenirs précieux et à renforcer les liens affectifs.

Un « explorateur » mobile

Grâce à la navigation autonome V-SLAM, à la vision binoculaire et aux algorithmes de reconnaissance d'objets AIVI, Aura se déplace dans la maison, recherchant de manière proactive les animaux de compagnie pour interagir avec eux. Lorsque sa batterie est faible, il retourne de manière autonome à sa station de chargement, ce qui lui permet d'être un compagnon ininterrompu à toute heure du jour et de la nuit.

Connexion avec le service animalier local

Au-delà de l'accompagnement, Aura se connecte au vaste écosystème de développeurs de Tuya et au réseau de services de style de vie local. Aura prend en charge un large éventail de services, notamment la pension intelligente pour animaux de compagnie, les soins médicaux et de santé, le dressage comportemental, le toilettage, la personnalisation et l'engagement communautaire, créant ainsi une plateforme unique pour un mode de vie centré sur l'animal de compagnie.

De l'accompagnement des animaux de compagnie aux services à domicile, l'IA physique s'invite dans la vie quotidienne

Aura redéfinit la technologie des animaux de compagnie en introduisant une nouvelle catégorie de compagnons IA conçus pour s'intégrer complètement dans la vie quotidienne grâce à une sensibilisation à l'environnement et à un service proactif. Au-delà des soins aux animaux, Aura s'intéresse au marché précoce et fragmenté de la robotique de service à domicile avec des capacités couvrant l'assistance proactive, la compagnie émotionnelle et l'intégration de l'écosystème, posant ainsi des bases évolutives pour de futures applications dans les domaines des soins aux personnes âgées, de la surveillance à domicile et de la connectivité familiale.

Présenté au CES 2026, Aura souligne le leadership de Tuya en matière d'innovation dans les domaines de l'IA et de la robotique, ainsi que sa vision à long terme de l'habitat piloté par l'IA. À l'avenir, Tuya veut continuer à développer l'intégration de l'IA dans divers types de matériel, afin de créer de nouvelles expériences quotidiennes et façonner un avenir où la technologie est à la fois intelligente et véritablement conviviale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859045/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859046/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859047/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859048/3.jpg