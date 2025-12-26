Tuya Smart lanza "Hey Tuya": un super asistente de vida con IA que lleva la IA física a la vida cotidiana

Colaboración entre múltiples dispositivos: hacer que la IA sea ubicua

Al igual que J.A.R.V.I.S., el icónico asistente de IA de Tony Stark en las películas de Iron Man, Hey Tuya se está convirtiendo en mucho más que un asistente virtual que responde preguntas sencillas. Está diseñado para convertirse en un asistente de IA capaz de detectar entornos, aprender los hábitos del usuario y coordinarse con dispositivos físicos. A diferencia de los asistentes de IA tradicionales, limitados a un solo dispositivo, Hey Tuya está diseñado para ir más allá de la pantalla, permitiendo a los usuarios activar su asistente de IA desde cualquier lugar, ya sea a través de la app Tuya, altavoces inteligentes, centros de control o incluso juguetes y wearables de IA. Facilitará la colaboración entre múltiples dispositivos y coordinará dispositivos y equipos inteligentes, ofreciendo una experiencia conectada e inteligente en la vida diaria.

Hey Tuya contará con memoria a corto y largo plazo, diseñada para aprender y adaptarse a las rutinas, preferencias ambientales y hábitos de los usuarios. Con el tiempo, evolucionará más allá de las órdenes reactivas para anticipar necesidades y ofrecer recomendaciones proactivas. A medida que aprende tus hábitos, Hey Tuya posiblemente te sugiera encender el aire acondicionado 30 minutos antes de que llegues a casa, precalentar el calentador de agua y abrir las cortinas del dormitorio antes de que te despiertes a las 7:00 a. m., o atenuar las luces y activar un humidificador mientras te relajas para dormir. Este aprendizaje continuo hará que las interacciones sean más intuitivas, fluidas y eficientes.

Cobertura completa del escenario: desde el hogar hasta la oficina y más allá

Las capacidades de Hey Tuya están diseñadas para abarcar diversos escenarios de vida, asumiendo diferentes roles:

Guardián de seguridad del hogar : brindará seguridad las 24 horas, con reconocimiento y recuperación de imágenes, convirtiendo los resultados en alertas de voz o texto fáciles de entender para un estado de seguridad claro.

: brindará seguridad las 24 horas, con reconocimiento y recuperación de imágenes, convirtiendo los resultados en alertas de voz o texto fáciles de entender para un estado de seguridad claro. Experto en ahorro de energía : monitoreará y analizará el consumo de energía en tiempo real, sugiriendo proactivamente estrategias como apagar dispositivos inactivos, apagar electrodomésticos durante viajes de fin de semana o ajustar la temperatura del aire acondicionado según el clima y los cambios de estación, facilitando el ahorro de energía con el mínimo esfuerzo.

: monitoreará y analizará el consumo de energía en tiempo real, sugiriendo proactivamente estrategias como apagar dispositivos inactivos, apagar electrodomésticos durante viajes de fin de semana o ajustar la temperatura del aire acondicionado según el clima y los cambios de estación, facilitando el ahorro de energía con el mínimo esfuerzo. Asesor de salud : se centrará en el bienestar físico y mental, apoyará el reconocimiento de calorías, registrará datos de sueño y ejercicio, y generará informes de salud personalizados.

: se centrará en el bienestar físico y mental, apoyará el reconocimiento de calorías, registrará datos de sueño y ejercicio, y generará informes de salud personalizados. Asistente de trabajo eficiente : Generará actas de reuniones, traducción multilingüe en tiempo real, resumen de contenido y mapas mentales para impulsar la productividad.

: Generará actas de reuniones, traducción multilingüe en tiempo real, resumen de contenido y mapas mentales para impulsar la productividad. Secretaria de vida personal: Gestionará tareas diarias como recordatorios, alertas de vacaciones, cuidado de mascotas y plantas, y monitoreo de la salud familiar para una vida organizada.

Desarrollado con la tecnología PAE patentada de Tuya

La experiencia de IA ubicua de Hey Tuya se basa en el motor de IA física (PAE) patentado de Tuya, que implementa la red de aceleración de borde AD-RTN (Red de Tiempo Real para Dispositivos de IA) a nivel mundial. Con AD-RTN como base, la Comunicación en Tiempo Real de Tuya (T-RTC) proporciona un sistema de comunicación en tiempo real fiable, de baja latencia, resiliente y global para dispositivos de IA.

Tuya ha desarrollado aún más motores para la interacción multimodal en lenguaje natural (Motor de IA Conversacional), la comprensión visual (Motor de IA de Visión) y la comunicación y el control de dispositivos IoT (Motor de Inteligencia IoT). Aprovechando la tecnología de memoria a largo plazo OmniMem, PAE permite el aprendizaje continuo en interacciones multimodales y comportamientos de dispositivos, lo que permite a la IA comprender plenamente las preferencias y los hábitos espaciales del usuario.

A través de su Sistema Experto Adaptativo (AES) y su Agente de Orquestación Dinámica (DOA), PAE integra profundamente la cognición y la toma de decisiones de IA con dispositivos inteligentes del mundo real, formando un circuito completo desde la percepción hasta la ejecución, creando espacios inteligentes que crecen y se autooptimizan.

Hey Tuya estará disponible para consumidores individuales y abierto a marcas y desarrolladores globales, quienes podrán integrar Hey Tuya en su hardware de IA o personalizarlo aún más. El ADN abierto de Tuya acelerará la evolución y la adopción de la IA física en todo el mundo, fomentando un ecosistema AIoT abierto, simbiótico y dinámico.

Actualmente, los desarrolladores han creado más de 12.000 agentes de IA en la plataforma de Tuya, con 155 millones de interacciones diarias de IA a nivel mundial en diversos escenarios. En el futuro, Hey Tuya integrará los comentarios de los usuarios y las mejores prácticas para mejorar aún más la experiencia.

Disponibilidad

Hey Tuya ya está disponible con sus funciones iniciales. Los usuarios pueden descargar la app de Tuya desde las principales tiendas de aplicaciones o visitar Tuya.AI para empezar a usar Hey Tuya, que continúa ampliando su gama de funciones.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es líder mundial en servicios de plataforma de IA en la nube, dedicado a aplicar la IA a la vida cotidiana. A través de su plataforma de desarrollo AI Agent y el marco de código abierto TuyaOpen, Tuya integra capacidades de IA multimodal, reduce las barreras de desarrollo y acelera la integración de la IA con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores del sector, fomentando un ecosistema global abierto y neutral. Al 30 de septiembre de 2025, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1.622 millones de cuentas registradas en más de 200 países y regiones.

Para más información, visite: Acerca de Tuya | Tuya Smart

