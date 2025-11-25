Tuya Smart participe à la COP30 et au lancement officiel du Solutions Hub des Nations unies pour mettre les capacités d'IA au service de la durabilité mondiale

BELÉM, Brésil, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 13 novembre, Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391), fournisseur mondial de services de plateforme cloud d'IA, a été invité à assister au lancement officiel du Solutions Hub des Nations unies (UNSH) et a participé à de multiples sessions dans la zone bleue lors de la COP30. Grâce à sa plateforme ouverte et agnostique, Tuya stimule les efforts de durabilité à l'échelle mondiale en donnant aux partenaires les moyens de déployer rapidement des solutions AIoT qui alimentent un avenir énergétique plus propre, plus intelligent et plus résilient.

United Nations Solutions Hub (UNSH) Launch Event

Officiellement lancé lors de la COP30, le Solutions Hub des Nations unies (UNSH) est une plateforme numérique mondiale conçue pour mettre en relation les solutions climatiques, les partenaires et les opportunités de mise en œuvre dans le monde réel. Organisé conjointement par la CCNUCC, la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) et Tencent, l'événement de lancement a réuni plusieurs partenaires stratégiques clés, dont Tuya Smart, pour présenter des innovations pratiques en matière d'utilisation numérique qui intègrent la technologie aux résultats en matière de durabilité, notamment l'optimisation de l'énergie alimentée par l'IA, la fabrication intelligente et les projets d'énergie renouvelable.

Lors de la première présentation de solutions thématiques dans le cadre de la plateforme UNSH, Renan Antoniolli, directeur régional, Smart Industry & Business pour l'Amérique latine chez Tuya, a prononcé un discours intitulé « Énergie intelligente et développement durable piloté par l'IA ». Il a souligné l'adoption généralisée des technologies AIoT de Tuya dans la gestion de l'énergie à travers les maisons, les bâtiments commerciaux et les villes. En optimisant l'utilisation de l'énergie grâce à l'IA, les appareils connectés contribuent à créer un écosystème intelligent où les données en temps réel permettent aux individus, aux organisations et aux gouvernements de prendre des décisions plus éclairées.

Avec une plateforme connectant plus de 3 000 catégories de produits, Tuya a démontré comment l'AIoT favorise l'efficacité urbaine et fait progresser les solutions climatiques grâce à des déploiements dans le monde réel.

En France, le Home Energy Management System (HEMS) de Tuya a été adopté par des partenaires tels que Xanlite, Mazda et Thaleos. En surveillant la consommation d'énergie en temps réel et en programmant les appareils grâce à des algorithmes d'IA et des applications de gestion de l'énergie, les ménages peuvent réduire de 25 à 30 % leur consommation d'électricité.

Au Brésil, Tuya s'est associé à WEG, une marque multinationale brésilienne spécialisée dans les produits d'ingénierie électrique et les solutions d'automatisation, pour créer des applications domestiques intelligentes qui permettent un contrôle complet des appareils et une gestion de l'énergie, redéfinissant ainsi des expériences de vie à faible émission de carbone et de haute qualité.

Tuya a également collaboré avec le fournisseur de services domestiques intelligents Hometree pour développer des solutions d'économie d'énergie basées sur l'IA pour l'ensemble de la maison qui permettent d'activer l'éclairage par le mouvement, d'éteindre les appareils à distance et de surveiller la consommation d'énergie en temps réel.

Au-delà des applications résidentielles, Tuya soutient les projets d'éclairage public civils et municipaux en intégrant l'AIoT dans la planification urbaine intelligente. Les solutions d'éclairage public intelligent permettent aux villes de centraliser la gestion et le contrôle de la consommation d'énergie en temps réel, d'ajuster la luminosité de manière dynamique et de réduire considérablement la consommation d'énergie.

Lors de l'atelier « Turning Innovation into Impact », Antoniolli a rejoint des dirigeants de Gree, Huanghe Science and Technology University (HHSTU), LONGi et Tencent pour participer à des discussions approfondies sur les solutions basées sur les données, la collaboration ouverte et le rôle de l'éducation dans l'avancement de l'innovation durable.

« La durabilité est obtenue en connectant les appareils, les données et l'intelligence », déclare Antoniolli lors de la présentation de Tuya à la COP30. « La technologie de l'IA ne doit pas rester au niveau conceptuel, mais doit être transformée en outils de réduction du carbone quantifiables et reproductibles afin d'éliminer les « déchets invisibles » et d'offrir aux utilisateurs une vie intelligente plus confortable, plus sûre et plus contrôlable. »

Tuya s'appuiera sur la plateforme UNSH pour continuer à démontrer comment l'innovation et les partenariats entre les secteurs public, privé et international peuvent accélérer la transformation durable, en contribuant continuellement à un avenir plus vert grâce aux technologies AIoT.

À propos de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme cloud d'IA, dont l'objectif est d'intégrer l'IA aux activités du quotidien. Grâce à son cadre de développement open source TuyaOpen et à ses moteurs universels d'agents IA, dont la plateforme de développement d'agents d'intelligence artificielle, Tuya intègre des capacités d'intelligence artificielle multimodales afin de réduire les obstacles au développement de l'IA, de promouvoir efficacement la réalisation de modes de vie fondés sur l'IA et d'accélérer l'intégration de l'IA dans le monde physique. Tuya propose des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels grâce à ses capacités de cloud computing et d'intelligence spatiale. La société fournit également un écosystème AIoT mondial complet, ouvert et neutre. Cette approche favorise l'émergence d'une communauté mondiale de développeurs dynamiques, composée de marques, d'équipementiers, d'agents IA, d'intégrateurs de systèmes et d'éditeurs de logiciels indépendants, qui collaborent pour créer des écosystèmes de solutions intelligentes incarnant les principes de durabilité, de sécurité, d'efficacité, d'agilité et d'ouverture. Au 30 juin 2025, la plateforme de développement de l'IA de Tuya comptait plus de 1 514 000 comptes enregistrés dans plus de 200 pays et régions.

Pour plus d'informations : https://www.tuya.com/about

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831753/Tuya_Smart.jpg