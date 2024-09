TVM Capital Healthcare kündigt Investition in Human Longevity, Inc. als Teil seiner Strategie zur Unterstützung von Krankheitsvorbeugung und gesundem Altern an

HLI ist eines der weltweit etabliertesten Unternehmen im Bereich der Langlebigkeitswissenschaften und engagiert sich für ein gesundes, aktives und mobiles Leben bis zu 100 Jahren und mehr.

DUBAI, VAE und RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Sept. 2024 /PRNewswire/ – TVM Capital Healthcare, ein internationales Expansions- und Wachstumskapitalunternehmen im Gesundheitswesen, gab heute eine kürzlich getätigte Kapitalbeteiligung an Human Longevity, Inc. (HLI) mit Sitz in San Francisco bekannt, einem seit 2013 weltweit führenden Unternehmen bei der Förderung der Präzisionsmedizin im Streben nach gesundem Altern, oft auch als Langlebigkeitsmedizin bezeichnet. Die Investition wird das Wachstum des Unternehmens auf dem US-amerikanischen Markt sowie die Expansion in das Königreich Saudi-Arabien und nach Südostasien unterstützen.

Das von Dr. J. Craig Venter, einem der Pioniere der Sequenzierung des menschlichen Genoms, gegründete HLI baut auf seiner Vision eines längeren, gesünderen Lebens und der Demokratisierung der Genomik auf, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir „vermeidbare Krankheiten" vermeiden und länger gesund bleiben. Das Unternehmen ist als führend in der schnell wachsenden Branche der Langlebigkeitsmedizin anerkannt, da es über fundiertes Fachwissen in der Genomik und anderen Bereichen der Präzisionsmedizin wie der Bildgebung verfügt und einen einzigartigen, längsschnittlichen Patientendatensatz besitzt, der auf jahrzehntelanger Forschung in diesem Bereich beruht. Das Unternehmen verfügt über firmeneigene Instrumente zur Erkennung von Gen-Krankheits-Assoziationen, einschließlich der HLI-Plattform für künstliche Intelligenz und Gesundheitsrisiken sowie Empfehlungen, und bietet seinen Kunden präsymptomatische Diagnosen und maßgeschneiderte Behandlungen, um Krankheiten in einem sehr frühen Stadium vorzubeugen und die Gesundheitsergebnisse zu maximieren. Kurz gesagt, HLI wandelt das Gesundheitswesen von einer reaktiven Praxis zu einer vorausschauenden, proaktiven und präventiven Praxis, die nicht nur die Lebensqualität des Einzelnen, sondern auch die Effizienz und Effektivität des gesamten Gesundheitssystems verbessert.

TVM Capital Healthcare verfügt über umfassende globale Investitionserfahrung, kombiniert mit operativer Erfahrung im Nahen Osten und in Südostasien sowie einer Erfolgsbilanz beim Aufbau innovativer Gesundheitsunternehmen. Mit dieser Investition des auf Saudi-Arabien fokussierten TVM Healthcare Afiyah Fund LP, der Anfang des Jahres geschlossen wurde und der größte Wachstumskapitalfonds seiner Art in der Region ist, wird das Unternehmen HLI bei seiner Expansion unterstützen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Markteintritt im Königreich liegt. Die Vision 2030 und das Programm zur Umgestaltung des Gesundheitssektors des Landes fordern eine Entwicklung von der „Krankenversorgung" zu einer echten „Gesundheitsversorgung", wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Bereichen Onkologie, Neurologie, metabolisches Syndrom und Diabetes sowie Herz-Kreislauf- und Autoimmunerkrankungen liegen soll. Saudi-Arabien steht Geschäftsmodellen im Gesundheitswesen wie dem HLI sehr aufgeschlossen gegenüber und ist in der Langlebigkeitswissenschaft mit mehreren staatlich geförderten Initiativen zunehmend aktiv, darunter das Saudi Human Genome Program und die Hevolution Foundation, eine globale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Riad, die in wissenschaftliche Projekte und Life-Science-Unternehmen im Bereich der Langlebigkeit investiert.

Dr. J. Craig Venter, Mitbegründer und leitender wissenschaftlicher Berater von Human Longevity, Inc. kommentierte: „Human Longevity, Inc. ist ein Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, dem Altern und Krankheiten einen Schritt voraus zu sein. Wir glauben, dass diese Plattform in Zukunft Millionen von Menschenleben retten und die Gesundheitskosten erheblich senken wird. Die Investition von TVM Capital Healthcare ermöglicht es uns, unsere Position als datengestützte Langlebigkeitspraxis weltweit zu stärken und in Märkten wie Saudi-Arabien und Südostasien Fuß zu fassen, die das Potenzial unseres Ansatzes in der Präventivmedizin und den enormen Einfluss, den er auf die Veränderung der Kosten der Medizin haben wird, erkennen."

Dr. Helmut M. Schuehsler, Chairman und CEO von TVM Capital Healthcare, kommentierte: „Mit unserer Investition in HLI leisten wir einen Beitrag zum Übergang zur „Gesundheitsversorgung der Zukunft", bei der es um Präzisionsmedizin, personalisierte Pflege und Krankheitsprävention geht, kurz gesagt: echte „Gesundheitsfürsorge". Die potenziellen langfristigen Auswirkungen der Langlebigkeitsmedizin auf die Gesellschaft sind immens. Wir freuen uns, durch diese neue Investition, die das Wachstum des Unternehmens in den USA unterstützt, aber auch HLI in das Königreich Saudi-Arabien und nach Südostasien bringt, Teil dieser Reise zu sein."

Dr. Ghida Harfouche, Partner bei TVM Capital Healthcare, fügte hinzu: „Die Spitzenforschung von HLI hat Präzisionsmedizin für die Krankheitsprävention und hochgradig personalisierte Interventionen für ihre Kunden ermöglicht. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen bei seinem globalen Wachstum unterstützen und mit ihm an der Demokratisierung von gesunder Langlebigkeit und präventiver Pflege arbeiten können."

TVM Capital Healthcare ist der erste internationale Fondsmanager für das Gesundheitswesen, der in Unternehmen des Gesundheitswesens im Königreich Saudi-Arabien investiert und diese betreibt. Das Unternehmen ist auch im gesamten Nahen Osten und in Südostasien tätig. TVM Capital Healthcare unterstützt nicht nur Wachstumsunternehmen im Gesundheitswesen in den USA und Europa, um deren Expansionspläne in diesen Regionen zu unterstützen, sondern investiert auch in führende lokale Unternehmen. Mit dieser zweigleisigen, hochgradig katalytischen Strategie verbessert TVM Capital Healthcare den qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Zugang zu weltweit führenden Produkten, Technologien und Dienstleistungen in seinen Zielmärkten.

