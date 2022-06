TXOne Networks présente le système de segmentation et de prévention contre les intrusions EdgeIPS Pro 216 pour une défense du réseau OT avancée

Le nouvel appareil de cyberdéfense répond aux besoins spécialisés des fabricants PME

SAN FRANCISCO and TAIPEI, Taiwan, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, le leader mondial de la cybersécurité OT zero trust, a annoncé aujourd'hui le lancement de son appliance réseau native OT EdgeIPS Pro 216. Ce nouveau membre de la famille de produits EdgeIPS Pro, qui a fait ses preuves dans l'industrie, arrive sous une forme compacte conçue pour aider les fabricants PME en matière de cybersécurité. EdgeIPS Pro 216 se déploie de manière flexible dans une armoire ou un rack IT pour s'adapter à la taille de l'entreprise et aux ressources de sécurité, offrant une architecture matérielle révolutionnaire qui permet aux PME de profiter de la puissance d'un déploiement flexible et de la cyberdéfense du poste de travail basée sur la productivité.

Aujourd'hui, la transformation digitale avance à grande vitesse dans chaque marché vertical et les fabricants PME aux réactions rapides attendent avec impatience de pouvoir profiter des avantages en matière de productivité de l'intégrité opérationnelle sécurisée. Comme le paysage des menaces OT/ICS évolue rapidement – souvent en quelques jours – le manque de ressources de cybersécurité viables est un défi critique. Les fabricants PME en particulier doivent trouver des solutions de sécurité réseau capables de leur offrir une flexibilité inégalée, y compris fonctionnant bien au sein d'environnements à la fois centralisés et distribués et étant capables de traiter des opérations de longue haleine même dans des conditions de travail difficiles.

EdgeIPS Pro 216 pose de nouveaux standards pour la défense de réseau OT/ICS, garantissant une continuité opérationnelle et une évolutivité sans précédent dont ont besoin les fabricants PME. En combinant la technologie d'inspection de paquet profond à un passage de TXOne (TXODPI) avec du matériel conçu spécialement dans ce but, les solutions offrent une segmentation réseau avec filtrage de protocole pour une large gamme de protocoles OT.

« En tant que leaders de la cybersécurité OT zero trust, les solutions de TXOne continuent d'évoluer avec le paysage de menaces OT/ICS d'aujourd'hui pour répondre aux besoins des fabricants PME, » explique Terence Liu, CEO de TXOne Networks. « EdgeIPS Pro 216 est là pour protéger votre entreprise des cyberattaques et éviter les arrêts de la fabrication quotidienne dans vos ateliers. »

EdgeIPS Pro 216 fait partie de la série EdgeIPS Pro de TXOne lauréate de plusieurs prix. La série a été lancée en 2021 pour répondre aux besoins en évolution rapide des propriétaires d'usines intelligentes qui dirigent des usines gérées de manière centrale ou hautement automatisées avec de nombreuses lignes de production. Les leaders dans le domaine des semi-conducteurs et de l'automobile ont immédiatement commencé à utiliser largement EdgeIPS Pro pour protéger leurs installations, et c'est depuis devenu un élément central dans les fondations de cyberdéfense de nombreuses entreprises partout dans le monde dans de nombreux marchés verticaux. Ceci a conduit au développement de versions spécialisées de la solution EdgeIPS Pro qui comprennent désormais une série qui couvre chaque marché vertical industriel.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 offre de nouvelles capacités avancées :

Installation flexible : Arrivée électrique de deux types possible (entrée 12 V CC et bornier 12-48 V), intégrant le montage sur rail DIN et l'installation sur rack de serveur.

Arrivée électrique de deux types possible (entrée 12 V CC et bornier 12-48 V), intégrant le montage sur rail DIN et l'installation sur rack de serveur. Résilience opérationnelle : Matériel solide conçu pour les environnements difficiles, avec une plage de température allant de -40 °C à 75 °C. Prêt pour certification pour de multiples marchés verticaux y compris dans l'énergie, le ferroviaire et le maritime. Fourni avec bypass matériel de 3 ème génération et 8 paires de 16 ports, capables de fournir 1,8 Gbps de débit de prévention des menaces et 12 Gbps de débit de pare-feu.

Matériel solide conçu pour les environnements difficiles, avec une plage de température allant de -40 °C à 75 °C. Prêt pour certification pour de multiples marchés verticaux y compris dans l'énergie, le ferroviaire et le maritime. Fourni avec bypass matériel de 3 génération et 8 paires de 16 ports, capables de fournir 1,8 Gbps de débit de prévention des menaces et 12 Gbps de débit de pare-feu. Défense à long terme : IPS de nouvelle génération pour OT/ICS, avec protection de sécurité robuste via filtrage de protocole OT/ICS et antivirus basé sur les flux. Réduit le risque de sécurité avec la segmentation du réseau et protège les actifs vulnérables avec un virtual patching.

EdgeIPS Pro 216 est équipé de huit jeux de paires de ports fournissant 2 Gbps de bande passante avec toutes les fonctions défensives engagées. Le virtual patching pour protéger les actifs vulnérables est une demande centrale des propriétaires d'actifs OT/ICS – EdgeIPS Pro 216 étend cette protection à un autre niveau avec des capacités de scan antivirus basées sur les flux. Le tout dernier membre de la famille EdgeIPS Pro sera disponible dans le monde entier dès le mois de juillet.

Pour plus d'informations sur EdgeIPS Pro 216 : https://www.txone.com/data-sheets/edgeips-pro-216/

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks propose des solutions de cybersécurité qui assurent la fiabilité et la sécurité des systèmes de commande industriels et des environnements de technologie opérationnelle par une méthodologie OT zero trust. Chez TXOne Networks, nous collaborons avec des fabricants de renom et des opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales pour la cyberdéfense. TXOne Networks propose des produits basés sur réseau et basés sur appareils afin de sécuriser les réseaux OT et les dispositifs critiques et ainsi assurer une défense en profondeur en temps réel. www.txone.com

