TXOne Networksin EdgeIPS Pro 216 on suuren porttitiheyden IPS-järjestelmä edistykselliseen OT-runkoverkon suojaukseen

Uusi kyberpuolustuslaite täyttää pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet

SAN FRANCISCO and TAIPEI, Taiwan, 1. kesäkuuta 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, tuotantoverkkojen zero trust -kyberturvallisuuden markkinajohtaja, on tänään ilmoittanut julkaisevansa tuotantoverkoille kehitetyn EdgeIPS Pro 216 -verkkolaitteen. Tämä alalla kykynsä osoittanut EdgeIPS Pro -tuoteperheen uusi iteraatio julkaistaan kompaktissa muodossa ja se on suunniteltu erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen tukemaan niitä kyberturvallisuuteen liittyvissä ponnisteluissa. EdgeIPS Pro 216 soveltuu käytettäväksi niin kaapeissa kuin telakointiasemissa ja sopii näin joustavasti yrityksen mittakaavaan ja turvallisuusresursseihin. Laite edustaa vallankumouksellista laitearkkitehtuuria, joka vapauttaa pienet ja keskisuuret yritykset nauttimaan joustavan käytettävyyden sekä työpaikan tuottavuuteen perustuvan kyberpuolustuksen tehosta.

- Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) -

Digitaalinen muutos on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla toimialoilla, ja nopeasti reagoivat pk-yritykset ovat innokkaita hyödyntämään turvallisen toiminnan eheyden tuottavuusedut. Koska OT- ja ICS-verkkojen uhkakuvat muuttuvat nopeasti – usein päivissä – toimintakykyisten kyberturvallisuusresurssien tarve on todellinen haaste. Erityisesti pienten ja keskisuurien yritysten on löydettävä sellaiset verkon turvallisuusratkaisut, jotka pystyvät tarjoamaan poikkeuksellista joustavuutta, toimivat moitteetta sekä keskitetyissä että hajautetuissa ympäristöissä ja kykenevät pitkäkestoiseen toimintaan vaativissakin olosuhteissa.

EdgeIPS Pro 216 asettaa OT- ja ICS-verkkojen puolustukselle uudet normit takaamalla keskeytyksettömän toiminnan ja sellaisen poikkeuksellisen skaalautuvuuden, jota pk-yritykset tarvitsevat. RatkaisuissaTXOnen yksivaiheinen DPI-teknologia (Deep Packet Inspection) yhdistyy tätä tarkoitusta varten kehitettyyn laitteistoon, ja verkko on mahdollista segmentoida protokollasuodatuksella, joka soveltuu laajalle valikoimalle OT-protokollia.

"Tuotantoverkkojen kyberturvallisuuden johtajanaTXOne tarjoaa ratkaisuja, jotka kehittyvät OT- ja ICS-verkkojen uhkakuvien mukana ja jotka näin pystyvät vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin" toteaa Terence Liu, TXOne Networksin toimitusjohtaja. "EdgeIPS Pro 216 on valmis suojaamaan laitteistosi kyberhyökkäyksiltä sekä estämään häiriöt päivittäisissä myymälätoiminnoissa."

EdgeIPS Pro 216 kuuluu TXOnen palkittuun EdgeIPS Pro -sarjaan. Sarja julkaistiin vuonna 2021 vastaamaan älytehtaiden omistajien nopeasti muuttuviin tarpeisiin heidän johtaessaan joko keskitetysti hallinnoituja tai pitkälti automatisoituja usean tuotantolinjan tehtaita. Puolijohde- ja autoteollisuuden johtajat ottivat EdgeIPS Pron heti laajasti käyttöön suojatakseen tuotantolaitoksensa, ja näin siitä tuli keskeinen tekijä ja kivijalka monien yritysten kyberpuolustuksessa maailmanlaajuisesti sekä useilla toimialoilla. Tämä johti EdgeIPS Pro -ratkaisujen erikoisversioiden kehittämiseen, ja tuloksena oli sarja, joka kattaa nyt kaikki teollisuuden toimialat.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 edustaa edistyksellistä uutta tekniikkaa.

Joustavat asennusmahdollisuudet: Kahden portin virransyötön tuki (tulo 12V DC ja riviliitin 12–48V), sopii sekä DIN-kiskoon että palvelintelineasennukseen.

Kahden portin virransyötön tuki (tulo 12V DC ja riviliitin 12–48V), sopii sekä DIN-kiskoon että palvelintelineasennukseen. Toiminnallinen häiriönsietokyky : Vaativiin ympäristöihin suunniteltu kestävä laitteisto, lämpötila-alue jopa -40 °C – 75 °C. Sertifioitu useille toimialoille, esimerkkeinä sähköntuotanto, rautatiet ja merenkulku. Toimitus sisältää kolmannen sukupolven laitteistonohitustekniikan sekä 16 porttia 8 parina, uhkientorjunnan suoritusteho 1,8 Gbps ja palomuurin 12 Gbps.

Vaativiin ympäristöihin suunniteltu kestävä laitteisto, lämpötila-alue jopa -40 °C – 75 °C. Sertifioitu useille toimialoille, esimerkkeinä sähköntuotanto, rautatiet ja merenkulku. Toimitus sisältää kolmannen sukupolven laitteistonohitustekniikan sekä 16 porttia 8 parina, uhkientorjunnan suoritusteho 1,8 Gbps ja palomuurin 12 Gbps. Pitkäaikainen puolustus: Uuden sukupolven tunkeutumisenestojärjestelmä OT- ja ICS-verkoille, vakaa suojaus OT- ja ICS-protokollasuodatuksella ja suoratoistopohjaisella virustorjunnalla. Vähentää turvallisuusriskejä verkkosegmentoinnilla ja suojaa haavoittuvaa omaisuutta virtuaalisilla paikkauksilla.

EdgeIPS Pro 216 -toimitus sisältää kahdeksan paritettua porttia, kaistanleveys 2 Gbps ja kaikki suojaustoiminnot Virtuaalinen paikkaus suojaa haavoittuvaa omaisuutta, mikä on OT- ja ICS-verkkojen omistajien keskeinen tarve. EdgeIPS Pro 216 laajentaa tämän suojauksen uudelle tasolle suoratoistopohjaisella virustorjunnalla. EdgeIPS Pro -tuoteperheen uusin jäsen tulee maailmanlaajuisesti saataville heinäkuun alussa.

EdgeIPS Pro 216 -järjestelmästä löydät osoitteesta: https://www.txone.com/data-sheets/edgeips-pro-216/

TXOne Networksia: Blog, Twitter jahttps://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all

Mikä on TXOne Networks?

TXOne Networks tarjoaa kyberturvallisuusratkaisuja, jotka turvaavat teollisuuden ohjausjärjestelmien ja toimintateknisten ympäristöjen luotettavuuden ja turvallisuuden OT zero trust -menetelmällä. TXOne Networks työskentelee yhdessä niin johtavien valmistajien kuin kriittisen infrastruktuureiden ylläpitäjien kanssa kehittääkseen käytännöllisiä ja käyttäjäystävällisiä vaihtoehtoja kyberuhilta puolustautumiseen. TXOne Networks tarjoaa sekä verkkoperustaisia että päätepisteperustaisia tuotteita turvaamaan OT-verkot sekä kriittiset laitteet reaaliaikaisella ja monitasoisella suojauksella. www.txone.com

TXOne Networks in yhteystiedot medialle:

[email protected]



Puh. +886 2-2378-9666 ulk. 5133

TXOne Networksin ytheystiedot eurooppalaiselle medialle:

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann / Caroline Hannig-Sachon

[email protected] / [email protected]

Puh.: +49 (0)89 360 363-41 / -42

SOURCE TXOne Networks