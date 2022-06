TXOne Networks presenterer EdgeIPS Pro 216 High Port Density IPS Array for avansert grunnleggende beskyttelse av OT-nettverk

En ny enhet for cybersikkerhet oppfyller de spesielle kravene til små og mellomstore produsenter

SAN FRANCISCO and TAIPEI, Taiwan, 1. juni 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, en global leder innen OT zero trust cybersecurity, har i dag kunngjort utgivelsen av sin OT-løsning EdgeIPS Pro 216-nettverksenhet. Denne nye versjonen av den populære produktfamilien EdgeIPS Pro har et kompakt format som er spesielt utviklet for små og mellomstore produsenters cybersikkerhet. EdgeIPS Pro 216 distribueres fleksibelt i et kabinett eller IT-rackmount som er egnet for bedrifter og sikkerhetsressurser, og legger til rette for et revolusjonerende maskinvareoppsett som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å dra nytte av fleksibel distribusjon og produktivitetsbasert cybersikkerhet på arbeidsplassen.

Den digitale transformasjon er i høygir på tvers av alle vertikaler, og små og mellomstore produsenter ønsker fordelene ved produktivitet som leveres av trygg driftssikkerhet. Siden trusselsituasjonen for OT/SD-anlegg er i rask endring – ofte i løpet av få dager – utgjør manglende ressurser for cybersikkerhet en kritisk utfordring. Små og mellomstore produsenter må finne løsninger for nettverkssikkerhet som kan gi dem unik fleksibilitet, og fungerer godt innen både sentraliserte og distribuerte miljøer, samtidig som de må tåle langvarig drift under vanskelige arbeidsforhold.

EdgeIPS Pro 216 skaper en ny standard for nettverkssikkerhet for OT/SD-anlegg og garanterer kontinuerlig drift og en uovertruffen skalerbarhet som kreves av små og mellomstore produsenter. Kombinasjonen av TXOnes one-pass Deep Packet Inspection-teknologi (TXODPI) med spesialbygde maskinvare, gjør at løsningene kan tilby nettverkssegmentering med protokollfitrering for en rekke forskjellige OT-protokoller.

"Som en leder innen OT zero trust-cybersikkert, utvikles TXOnes løsninger kontinuerlig i tråd med dagens trusselnivå i forbindelse med OT/SD-anlegg, slik at vi kan oppfylle behovene til små og mellomstore produsenter", said Dr. Terence Liu, CEO av TXOne Networks. "EdgeIPS Pro 216 leveres bruksklar slik at den kan beskytte fasilitetene dine mot cyberangrep og forebygge avbrudd i den daglige driften."

EdgeIPS Pro 216 er en del av TXOnes prisbelønte EdgeIPS Pro-serie. Serien ble lansert i 2021 for å oppfylle de endrede behovene til fabrikkeiere med sentralt styrte eller svært automatiserte fabrikker med flere produksjonslinjer. Ledere innen halvleder- og bilbransjen implementerte EdgeIPS Pro umiddelbart for å beskytte anleggene sine, og løsningen har blitt en viktig del av den grunnleggende cybersikkerheten til mange organisasjoner innen mange forskjellige vertikaler over hele verden. Dette har ført til utviklingen av spesialversjoner av EdgeIPS Pro-løsningen, som nå utgjør en serie som dekker hver bransjevertikal.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 leverer avanserte nye funksjoner:

Fleksibel installasjon: Støtte for dobbel strøminngang (12 V DC inn og 12–48 V terminalblokk) som fungerer for både montering på DIN-skinne og serverstativ.

Støtte for dobbel strøminngang (12 V DC inn og 12–48 V terminalblokk) som fungerer for både montering på DIN-skinne og serverstativ. Driftsmessig robusthet : Robust maskinvare som er utviklet for tøffe miljøer med et temperaturområde fra -40 °C til 75 °C. Sertifiseringer er tilgjengelige for flere vertikaler, deriblant energi, jernbane og maritim. Leveres klar med maskinvarebypass av 3. generasjon og 8 par med 16 porter hver som kan levere 1,8 Gbps trusselbeskyttelsesgjennomstrømning og 12 Gbps brannmurgjennomstrømning.

Robust maskinvare som er utviklet for tøffe miljøer med et temperaturområde fra -40 °C til 75 °C. Sertifiseringer er tilgjengelige for flere vertikaler, deriblant energi, jernbane og maritim. Leveres klar med maskinvarebypass av 3. generasjon og 8 par med 16 porter hver som kan levere 1,8 Gbps trusselbeskyttelsesgjennomstrømning og 12 Gbps brannmurgjennomstrømning. Langvarig beskyttelse: Neste generasjons IPS for OT/SD-anlegg, med robust sikkerhetsbeskyttelse via OT/SD-protokollfiltrering og strømmebasert antivirus. Reduserer sikkerhetsrisiko med nettverkssegmentering og beskytter sårbare ressurser med virtuell oppdatering.

EdgeIPS Pro 216 leveres med åtte sett med sammenkoblede porter som leverer en båndbredde på 2 Gbps med alle forsvarsfunksjoner aktivert. Virtuell oppdatering som beskytter sårbare ressurser er et viktig krav fra eiere av OT/SD-anlegg, og EdgeIPS Pro 216 utvider denne beskyttelsen med et nytt nivå med muligheter for strømmebasert antivirusskanning. Det nyest medlemmet i EdgeIPS Pro-familien blir tilgjengelig over hele verden fra juli.

Om TXOne Networks

TXOne Networks tilbyr cybersikkerhetsløsninger som sikrer pålitelige og trygge industrielle styringssystemer og miljøer for driftsteknologi via OT zero trust-metodologi. TXOne Networks samarbeider med både ledende produsenter og operatører av kritisk infrastruktur for å utvikle smarte og driftsvennlige løsninger for cybersikkerhet. TXOne Networks tilbyr både nettverksbaserte og endepunktsbasere produkter som sikrer OT-nettverk og driftskritiske enheter i sanntid og med beskyttelse i dybden. www.txone.com

