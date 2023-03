TYAN toont cloudplatforms voor datacenters op CloudFest 2023

RUST, Duitsland, 20 maart 2023 /PRNewswire/ – TYAN®, toonaangevend fabrikant van serverplatformontwerpen en dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, zal zijn nieuwste cloudserverplatforms, aangedreven door AMD EPYC™ 9004 Series-processors en schaalbare Intel® Xeon®- processors van de 4e generatie voor datacenters van de volgende generatie voorstellen op CloudFest 2023, Booth #H12 in Europa-Park van 21 tot 23 maart.

TYAN's cloud platforms are designed for cloud-focused applications and support complex computations while running AI workloads and processing big data

"Door de exponentiële vooruitgang van technologieën zoals AI en Machine Learning hebben datacenters robuuste hardware en infrastructuur nodig om complexe berekeningen aan te kunnen terwijl ze AI-workloads uitvoeren en omvangrijke data verwerken", zegt Danny Hsu, Vice President van de BU Server Infrastructure van MiTAC Computing Technology Corporation. "TYANs cloudserverplatforms met opslagprestaties en rekencapaciteit kunnen de steeds toenemende vraag naar rekenkracht en gegevensverwerking ondersteunen."

Efficiënte opslag en hoge dichtheid met front I/O-servers om de cloud aan te drijven

TYANs cloudplatforms zijn ontworpen voor cloudgerichte toepassingen en profiteren van de innovaties van DDR5, PCIe® 5.0 en Compute Express Link 1.1, waardoor gegevens sneller worden verplaatst.

De Transport CX GC68A-B8056 is een kostenoptimaal serverplatform met één AMD EYPC 9004 Series-processor, 24 DDR5 DIMM-slots, een paar PCIe 5.0 x16-uitbreidingsslots, 1 OCP 3.0 LAN- mezzanineslot en 2 10 GbE on-board ethernetpoorten in 1U-configuratie.. De GC68A-B8056 biedt plaats aan twaalf gereedschaploze 2,5" schijfcompartimenten die NVMe U.2-apparaten ondersteunen voor toepassingen waarvoor uitstekende rekenkernen en hoogwaardige opslag-I/O's een vereiste zijn.

De Transport CX TD76-B8058 is een 2U multi-node serverplatform ontworpen voor high-density datacentergebruik, front-end webservers en diverse scale-out applicaties. Het platform heeft vier front-service nodes. Elk node ondersteunt een AMD EPYC 9004 Series-processor, 16 DDR5 DIMM-slots, vier hot-swap E1.S- schijfcompartimenten, twee interne NVMe M.2-slots, een standaard PCIe 5.0 x16-uitbreiding en een OCP 3.0 LAN- mezzanineslot.

Om tegemoet te komen aan de opslagbehoeften van moderne datacenters is de Thunder SX TS70-B7136 een 2U software-defined opslagserver met ondersteuning voor schaalbare dual4th Gen Intel Xeon-processors, 16 DDR5 DIMM- slots, vijf PCIe 5.0-slots, een OCP v3.0 LAN-mezzanineslot en twee NVMe M.2-poorten. De TS70-B7136 is ontworpen voor opslagcapaciteit met hoge capaciteit en beschikt over twaalf 3,5 inch SATA hot swappable schijflocaties (geen gereedschap nodig) die ondersteuning bieden aan maximaal vier NVMe U.2-apparaten, en twee 2,5 inch, hot swappable, gereedschaploze ATA-schijflocaties aan de achterkant voor implementatie van de opstartschijf.

Voor meer informatie over TYANs cloudplatforms, bezoek: https://www.tyan.com/EN/solution/cloud .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033466/TYAN_s_cloud_platforms_are_designed_for_cloud_focused_applications_and_support_complex_computations.jpg

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation/ Server Infrastructure Business Unit