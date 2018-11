U.S. News & World Report nombra a Mazda Mejor Marca de Automóviles 2019

- Características de seguridad de primer nivel aseguran a Mazda el primer puesto por cuarto año consecutivo -

WASHINGTON, 27 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por cuarto año consecutivo, U.S. News & World Report ha distinguido a Mazda como la "Mejor Marca de Automóviles". La línea Mazda fue elogiada por ofrecer un desempeño ameno, sistemas de infoentretenimiento intuitivos e interiores sofisticados.

"La línea de automóviles de Mazda sigue fijando el estándar por el que se debe juzgar a otras marcas", declaró Jamie Page Deaton, editor ejecutivo de U.S. News & World Report. "Desde el práctico Mazda 6 hasta el deportivo MX-5, las dinámicas de conducción atractivas y los interiores de lujo hacen que sea un placer poseer cualquier automóvil de Mazda".

Para determinar a los ganadores del premio, U.S. News & World Report establece un promedio de la puntuación general de todos los productos de cada marca en cada categoría de premiación. La marca que obtiene el promedio general más alto es elegida ganadora de la categoría. Las puntuaciones generales surgen directamente de las calificaciones de U.S. News Best Cars, que se basan en una combinación del consenso entre la prensa especializada, las puntuaciones de seguridad y datos de confiabilidad.

Todos los automóviles de la línea Mazda tienen un diseño KODO elegante y una tecnología de seguridad avanzada que ofrece al conductor más confianza al volante. La línea de automóviles galardonados de Mazda, diseñada meticulosamente y elaborada con destreza, es un estudio de lo que sucede cuando un fabricante de automóviles se obsesiona por los detalles minúsculos en una búsqueda constante de refinar el estándar de excelencia de la industria. Desde la construcción de la carrocería y la tecnología del motor hasta el chasis y la transmisión, la tecnología SKYACTIV liviana e innovadora de Mazda ofrece mayor rendimiento con más eficiencia, lo cual produce más placer al conducir.

"Estamos muy agradecidos a U.S. News & World Report por haber reconocido las características innovadoras del diseño y el interior intuitivo de los automóviles Mazda", dice Masahiro Moro, director ejecutivo de Mazda North American Operations y gerente general senior de Mazda Motor Corporation. "El objetivo de Mazda es crear vehículos de primer nivel que incorporen tecnología de vanguardia que enriquezca la vida de la gente y la sociedad. Este premio reafirma el duro trabajo de los hombres y las mujeres de Mazda Motor Corporation".

El nuevo Mazda 3 hará su presentación mundial en el Los Angeles Auto Show, encabezando la próxima generación de productos de Mazda que ofrecerán nuevas dimensiones al placer de manejar. El Mazda 3 saldrá a la venta a comienzos de 2019.

Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, la comercialización, los repuestos y el servicio de asistencia al cliente de los vehículos de Mazda en los Estados Unidos y México a través de casi 700 concesionarias. Las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en la Ciudad de México. Para más información acerca de los vehículos de Mazda, incluso fotografías e imágenes, visite el centro de prensa de Mazda en línea en InsideMazda.MazdaUSA.com/Newsroom.

