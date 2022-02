Über 300 aufstrebende Pharmaunternehmen bereiten sich mit Veeva Vault PromoMats auf eine erfolgreiche Markteinführung vor

Teams aus den Bereichen Marketing Ops, Branding und Compliance beschleunigen die Markteinführung durch eine schnellere Erstellung und Prüfung digitaler Inhalte.

BARCELONA, Spanien, 9. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Hunderte von Pharma- und Biotech-Unternehmen standardisieren ihre Abläufe für die Erstellung von Inhalten dank Veeva Vault PromoMats - der perfekte Ausgangspunkt für effiziente Markteinführungen. Mit weltweit über 300 kleinen und mittelgroßen Vault PromoMats Kunden, arbeiten schon jetzt über 150 neue europäische Unternehmen mit der Content-Plattform für eine einfache Verwaltung von medizinischen, rechtlichen und regulatorischen (MLR) Vorgängen sowie für digitales Asset Management (DAM).

„Jungen Biopharmakonzernen gelingen durchschlagende Erfolge in den Bereichen Wissenschaft und Gesundheit", so Ian Hale, Vizepräsident für Strategie und kommerzielle Inhalte bei Veeva Europe. „Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen mit einem hohen Wachstumspotenzial um flexible, passende Content-Lösungen anbieten zu können, die mit dem Unternehmen mitwachsen und innerhalb des gesamten Martkeinführungsprozesses für mehr Effizienz sorgen."

Gesundheitsfachkräfte sind heute in zahlreichen unterschiedlichen Kanälen tätig, weshalb junge Biopharmaunternehmen mehr digitale Inhalte schneller denn je kreieren müssen. Bei der Entwicklung der meisten neuen Spezialbehandlungen wird immer stärker innoviert, wobei die Konkurrenz bei der Markteinführung eines Produkts beständig wächst. Deshalb ist es sehr wichtig, die passenden Inhalte für Gesundheitsfachkräfte bereitzustellen, damit sie ihren Patient*innen dabei helfen können, fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen.

Vault PromoMats optimiert die Sichtbarkeit, Kontrolle und Compliance innerhalb der gesamten digitalen Content Strecke. Ab sofort müssen Assets nicht mehr über verschiedene Systeme hinweg verschoben, dupliziert und verwaltet werden. Dies ist insbesondere ein Vorteil für kleinere, agile Unternehmen, deren zentrale Stakeholder*innen häufig mehrere Rollen besetzen.

Das sagen aufstrebende Unternehmen aus der Life-Science-Branche über Vault PromoMats:

„Um mit unseren Inhalten exzellente Kundenerlebnisse zu schaffen, müssen wir Kunden genau das bieten, was sie möchten und zwar immer wann und wo sie es brauchen. Mit der Hilfe von Veeva Vault PromoMats, möchten wir das traditionelle 'Push-to-Consumer' Modell durch eine kundenzentrierte Ansprache und Dialog ersetzen," so Mubasher Hassan, Global Head of Content Management bei Grünenthal.

„Während Unternehmen dazu tendieren sehr viele Inhalte zu erstellen, ist es eine große Herausforderung diese digitalen Materialien zur Wiederverwendung zu stellen. Die Lösung sind optimierte Prozesse, eine bessere Governance und ein reibungsloses digitales Asset Management. Dies wird durch eine modulare Content Strategie möglich", fügt er hinzu.

„Wir möchten ein System, das sich für alle Länder eignet, ohne einen zu großen Anpassungsaufwand zu benötigen. Vault PromoMats ermöglicht uns die Zusammenarbeit auf einer internationalen Ebene und liefert die benötigten Audit Trails, wobei wir gleichzeitig die notwendige Flexibilität haben, um uns nach Bedarf auf Sonderfälle einzustellen", betont Agnès Keltie, Compliance Managerin, Global Medical Affairs, Norgine.

Weitere Informationen für junge Unternehmen veeva.com/eu/vault-promomats-emerging-pharma/.

https://www.veeva.com/eu/de/

