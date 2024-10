Ubicquia dévoile sa cellule universelle UbiCell Utility-Grade : une avancée majeure pour le contrôle de l'éclairage urbain, l'efficacité énergétique et l'intelligence

« Nous avons intégré à l'UGU UbiCell notre vaste expérience sur le terrain dans diverses zones géographiques et dans des conditions difficiles », déclare Keith Chinchar, directeur général de l'activité Smart Streetlighting d'Ubicquia. « Ce produit offre des performances de niveau utilitaire et des diagnostics électriques complets dans un seul contrôleur polyvalent, qui fournit des performances, une fiabilité et une rentabilité inégalées. »

« En tant que proche collaborateur d'Ubicquia, nous avons vu comment les luminaires d'infrastructure dotés de la solution UbiCell® ont aidé les villes et les services publics à améliorer leur efficacité opérationnelle. Après le lancement réussi des luminaires AutoConnect™ by AEL® avec la solution Cell Connect™ intégrée alimentée par l'UbiCell 3i, nous sommes ravis d'étendre et de compléter notre offre en incluant le nouvel UbiCell UGU installable sur le terrain », déclare Sarah Golish, vice-présidente principale, Digital Lighting Networks, Acuity Brands Lighting and Lighting Controls.

« Trouver une commande de lampadaire pour les dispositifs décoratifs est toujours un défi. La taille et la polyvalence de l'UbiCell® UGU d'Ubicquia est une solution parfaite », déclare Chris Rosfelder, vice-président des ventes et du marketing de Spring City (Pennsylvanie).

Innovation du système de contrôle de l'éclairage public UbiCell UGU

Compatibilité de l'éclairage public : le contrôleur d'éclairage en réseau UGU fonctionne avec les lampadaires à tête cobra et décoratifs dans une large gamme de configurations et de tensions, ce qui simplifie la gestion des actifs et réduit la complexité opérationnelle.

le contrôleur d'éclairage en réseau UGU fonctionne avec les lampadaires à tête cobra et décoratifs dans une large gamme de configurations et de tensions, ce qui simplifie la gestion des actifs et réduit la complexité opérationnelle. Performance de niveau utilitaire : conçu pour des performances de niveau utilitaire, l'UGU est doté d'une protection éprouvée contre les surtensions et de diagnostics électriques, garantissant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus difficiles, tout en réduisant les coûts de maintenance.

conçu pour des performances de niveau utilitaire, l'UGU est doté d'une protection éprouvée contre les surtensions et de diagnostics électriques, garantissant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus difficiles, tout en réduisant les coûts de maintenance. Une approche optimisée par l'IA : alimenté par la plateforme d'intelligence artificielle UbiVu® d'Ubicquia, l'UGU offre une surveillance en temps réel de 32 points de données critiques chaque heure, y compris l'inclinaison des poteaux, les luminaires endommagés et les problèmes de qualité de l'énergie, permettant une maintenance proactive et des mises à jour logicielles en temps réel.

L'UGU comble une lacune critique dans la gestion des lampadaires en offrant des capacités pilotées par l'IA qui améliorent considérablement la visibilité du réseau. Contrairement aux autres contrôleurs, il fournit des informations en temps réel et des diagnostics avancés, ce qui permet aux opérateurs de surveiller les performances de manière proactive, de détecter les problèmes à un stade précoce et de hiérarchiser les réparations avec une plus grande précision. Cette innovation représente un grand pas en avant dans la simplification de la gestion de l'éclairage public et garantit une prise de décision plus rapide et mieux informée pour les services publics et les municipalités.

À propos d'Ubicquia® Les plateformes basées sur l'IA d'Ubicquia® rendent les infrastructures critiques existantes intelligentes afin de réduire la consommation d'énergie, d'augmenter la résilience du réseau et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des services publics et des municipalités. La plateforme d'analyse avancée de l'entreprise exploite plus de 2 milliards d'ensembles de données par jour pour fournir à ses clients des informations exploitables. Les plateformes d'Ubicquia, qui comprennent des capteurs, des logiciels et une connectivité, sont compatibles avec plus de 360 millions de lampadaires, 500 millions de transformateurs et un milliard de poteaux électriques dans le monde. Les plateformes d'Ubicquia sont déployées dans plus de 800 villes et ses technologies sont intégrées sur une base OEM avec les principaux fabricants de lampadaires, de transformateurs de distribution et de solutions vidéo pour la sécurité publique. Pour plus d'informations, consultez le site www.ubicquia.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2541138/Ubicquia_Ubicell_UGU_Product_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541093/Ubicquia_UbiCell_UGU_Decorative_and_Cobra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2005278/Ubicquia_Logo.jpg