Ubicquia stellt UbiCell Utility-Grade Universal vor: Ein Durchbruch bei der Steuerung von Straßenlaternen, Energieeffizienz und Intelligenz

„Wir haben unsere umfangreichen Erfahrungen in verschiedenen Regionen und unter schwierigen Bedingungen in die UbiCell UGU einfließen lassen", sagt Keith Chinchar, General Manager von Ubicquia's Smart Streetlighting Business. „Dieses Produkt bietet Leistung auf Versorgungsniveau und umfassende elektrische Diagnosen in einer einzigen vielseitigen Steuerung, die unübertroffene Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz bietet."

„Als enger Partner von Ubicquia haben wir gesehen, wie Infrastrukturleuchten mit der UbiCell®-Lösung Städten und Versorgungsunternehmen geholfen haben, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Nach der erfolgreichen Einführung der AutoConnect™ by AEL®-Leuchten mit integrierter Cell Connect™-Lösung, die von der UbiCell 3i angetrieben wird, freuen wir uns, unser Angebot mit der neuen, vor Ort installierbaren UbiCell UGU zu erweitern und zu ergänzen", sagte Sarah Golish, SVP, Digital Lighting Networks, Acuity Brands Lighting and Lighting Controls.

„Es ist immer eine Herausforderung, eine Straßenlaternensteuerung für dekorative Leuchten zu finden. Die Größe und Vielseitigkeit der UbiCell® UGU von Ubicquia ist eine perfekte Lösung", so Chris Rosfelder, Vice President of Sales and Marketing, Spring City, Pennsylvania.

UbiCell UGU Straßenlaternen-Steuerungssystem Innovation

Kompatibilität der Straßenbeleuchtung: Die vernetzte Beleuchtungssteuerung UGU funktioniert sowohl mit Cobra-Head- als auch mit dekorativen Straßenleuchten in einer Vielzahl von Konfigurationen und Spannungen, vereinfacht das Asset Management und reduziert die betriebliche Komplexität.

Die vernetzte Beleuchtungssteuerung UGU funktioniert sowohl mit Cobra-Head- als auch mit dekorativen Straßenleuchten in einer Vielzahl von Konfigurationen und Spannungen, vereinfacht das Asset Management und reduziert die betriebliche Komplexität. Leistung der Versorgungsstufe: Die UGU wurde für die Leistung von Versorgungsunternehmen entwickelt und verfügt über einen robusten Überspannungsschutz und elektrische Diagnosen, die einen zuverlässigen Betrieb auch in den rauesten Umgebungen gewährleisten und gleichzeitig die Wartungskosten senken.

Die UGU wurde für die Leistung von Versorgungsunternehmen entwickelt und verfügt über einen robusten Überspannungsschutz und elektrische Diagnosen, die einen zuverlässigen Betrieb auch in den rauesten Umgebungen gewährleisten und gleichzeitig die Wartungskosten senken. KI-gestützte Einblicke: Die UGU, die auf der cloudbasierten KI-Plattform UbiVu® von Ubicquia basiert, überwacht stündlich 32 kritische Datenpunkte in Echtzeit, darunter Mastneigungen, beschädigte Leuchten und Probleme mit der Stromqualität, und ermöglicht so eine proaktive Wartung und Over-the-Air-Software-Updates.

Die UGU schließt eine kritische Lücke im Straßenbeleuchtungsmanagement, indem sie KI-gesteuerte Funktionen bietet, die die Netzwerktransparenz erheblich verbessern. Im Gegensatz zu anderen Steuerungen bietet sie Echtzeiteinblicke und erweiterte Diagnosen, die es den Betreibern ermöglichen, die Leistung proaktiv zu überwachen, Probleme frühzeitig zu erkennen und Reparaturen mit größerer Genauigkeit zu priorisieren. Dieser Fortschritt bedeutet einen großen Schritt nach vorn bei der Vereinfachung des Straßenbeleuchtungsmanagements und gewährleistet schnellere und fundiertere Entscheidungen für Versorgungsunternehmen und Kommunen.

Informationen zu Ubicquia®

Die KI-gesteuerte Plattformen von Ubicquia® machen bestehende kritische Infrastrukturen intelligent, um den Energieverbrauch zu senken, die Netzresilienz zu erhöhen und die betriebliche Effizienz von Versorgungsunternehmen und Kommunen zu verbessern. Die fortschrittliche Analyseplattform des Unternehmens nutzt mehr als 2 Milliarden Datensätze pro Tag, um seinen Kunden verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Die Plattformen von Ubicquia, die Sensoren, Software und Konnektivität umfassen, sind mit über 360 Millionen Straßenlaternen, 500 Millionen Transformatoren und 1 Milliarde Strommasten weltweit kompatibel. Die Plattformen von Ubicquia werden in mehr als 800 Städten eingesetzt, und die Technologien von Ubicquia sind auf OEM-Basis in führende Hersteller von Straßenbeleuchtung, Verteilertransformatoren und Videolösungen für die öffentliche Sicherheit integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ubicquia.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2541138/Ubicquia_Ubicell_UGU_Product_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541093/Ubicquia_UbiCell_UGU_Decorative_and_Cobra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2005278/Ubicquia_Logo.jpg