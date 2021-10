UBIQ Aerospace og Insitu går sammen om at "vinterforberede" Integrator UAS'en

Projektet vil gøre det muligt for Integrator UAS at operere under atmosfæriske isforhold ved at inkorporere UBIQ Aerospaces D•ICE™ solution, et autonomt, elektrotermisk system, der er optimeret, hvad angår størrelse, vægt og effekt (SWAP) på små, taktiske UAS. Når den er færdig, vil Integratoren udstyret med D•ICE være den første taktiske UAS, der er i stand til at fungere rutinemæssigt under kendte isforhold.

Atmosfærisk is har længe været et af de store problemer for UAS-operationer, fordi de fleste UAS-platforme er designet til varmere klimaer og mangler omstilling til traditionelt antifrostudstyr eller afisningsudstyr.

Ifølge Kim Lynge Sørensen, medstifter af UBIQ Aerospace og CEO: "Det er vores mål at gøre Integrator UAS operationelt tilgængelig selv under de kolde vejrforhold i Nordeuropa og de nordlige- og arktiske have. Vi vil opnå en sådan vejrrobusthed ved at integrere vores proprietære D•ICE-teknologi i en af de mest gennemprøvede UAS'er på planeten."

Dave Funkhouser, Insitus direktør for International Business Development, tilføjer: "Insitu har flere NATO-og NORDEFCO-kunder, der har brug for UAS'er, der kan fungere året rundt i det arktiske og det høje nord. Uanset om det er i Alaska, Andøya eller hvor som helst imellem disse, vil dette projekt gøre det muligt, og vi er begejstrede over samarbejdet med en innovativ norsk virksomhed som UBIQ Aerospace."

Integrator UAS er en landingsbane-uafhængig, NATO klasse I UAS med en nyttelast på 18 kg og en maksimal startvægt på næsten 75 kg. Den kan operere fra land og skibe og har en modulær konstruktion, der forenkler vedligeholdelse og gør det nemt at bytte nyttelast mellem missioner. Integratoren byder på mere end 24 timers funktionstid, afhængigt af nyttelastens konfiguration og de miljømæssige forhold. Insitu har leveret mere end 50 systemer til kunder over hele verden.

Projektet begynder i november 2021 med en omfattende undersøgelse af Integrator UAS, der vil "give indsigt i sårbarheder under kolde vejrforhold og afsløre optimale designmuligheder for isbeskyttelse", ifølge Astrid Myckland Stevik, UBIQ Aerospaces projektleder for indsatsen.

Om UBIQ Aerospace

UBIQ Aerospace tilbyder løsninger, der forbedrer UAS og AAM (Advanced Air Mobility) flys kapacitet. Potentielle isdannelser eller synlige fugtforhold vil ikke længere være en årsag til at annullere kritiske operationer. UBIQ Aerospace har skabt de revolutionerende D•ICE autonome løsninger til isbeskyttelse, der giver mulighed for flyoperationer under mulige og kendte isforhold. Vi tilbyder disse egenskaber til forsvarets og kommercielle OEM'er med fokus på UAS og AAM fly. Hvis du vil vide mere, kan du besøge ubiqaerospace.com og følge os på LinkedIn og Twitter.

Om Insitu

Med kontorer i USA, Storbritannien og Australien skaber og understøtter Insitu ubemandede systemer og softwareteknologi, der leverer ende til-ende-løsninger til indsamling, behandling og styring af sensordata. Vores systemer har samlet udført over 1,3 millioner flytimer. Insitu er et fuldt ejet datterselskab af selskabet Boeing.

For yderligere oplysninger, besøg www.insitu.com

Kontakt: [email protected]

