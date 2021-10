UBIQ Aerospace og Insitu slår seg sammen for å vintersikre Integrator UAS

Prosjektet vil gi Integrator UAS muligheten til å operere under forhold med atmosfærisk nedising, ved å ta i bruk løsningen UBIQ Aerospaces D•ICE™, et autonomt, elektrotermisk system som er optimert for bruk med størrelsen, vekten og kraften (SWAP) som er tilgjengelig i små, taktiske UAS-systemer. Når arbeidet er fullført, blir Integrator-enheten som er utstyrt med D•ICE, det første taktiske UAS-systemet som rutinemessig kan operere under nedisende forhold.

Atmosfærisk nedising har lenge vært en av de største hindringene for UAS-operasjoner, da de fleste UAS-plattformer er designet for varmere klimaer, og har utilstrekkelig SWAP for å bruke tradisjonelle avising- eller anti-is-systemer.

«Målet vårt er å gjøre Integrator UAS operativt tilgjengelig selv i de kalde værforholdene vi finner i Nord-Europa, Nordsjøen og Det arktiske hav,» sier Kim Lynge Sørensen, medgrunnlegger og adm.dir. for UBIQ Aerospace. «Denne robuste værmotstanden blir oppnådd ved å implementere D•ICE-teknologien i et av verdens best utprøvde UAS-systemer.»

«Insitu har en rekke NATO- og NORDEFCO-kunder som trenger et UAS-system som kan operere hele året i Arktis og nordområdene,» sa Dave Funkhouser, Insitus direktør for internasjonal forretningsutvikling. «Enten det gjelder Alaska, Andøya eller et annet sted, så kommer dette prosjektet til å gjøre dette mulig. Det gleder oss å samarbeide med et så innovativ norsk selskap som UBIQ Aerospace.»

Integrator UAS trenger ikke rullebane og er et UAS-system i NATO-klasse I. Lastekapasiteten er 18 kilo, og maksimal takeoffvekt er nesten 75 kilo. Den kan operere både på land og fra skip, og er et modulbasert system som forenkler vedlikeholdet og gjør det enkelt å bytte nyttelast mellom oppdrag. Integrator gir mer enn 24 timers utholdenhet, avhengig av nyttelasten og omgivelsesforholdene. Insitu har levert mer enn 50 systemer til kunder i hele verden.

Prosjektet starter i november 2021, og det første trinnet blir en omfattende studie av Integrator UAS. «Studien vil gi innsikt i sårbarhetsfaktorene for kaldt klima og avdekke de optimale designløsningen for beskyttelse mot nedising,» sa Astrid Myckland Stevik, UBIQ Aerospaces prosjektleder.

Om UBIQ Aerospace

UBIQ Aerospace leverer løsninger som forbedrer egenskapene til UAS- og Advanced Air Mobility (AAM)-luftfartøyer. Potensialet for nedising eller synlig fuktige forhold er ikke lenger en grunn til å avlyse kritisk viktige operasjoner. UBIQ Aerospace har skapt den revolusjonerende isbeskyttelsesløsingen D•ICE, som gjør det mulig å operere luftfartøyer i forhold der nedising er bekreftet eller en risiko. Vi tilbyr disse egenskapene til militære og kommersielle produsenter, med fokus på UAS- og AAM-luftfartøyer. Hvis du vil vite mer, kan du besøke oss på ubiqaerospace.com og følge oss på LinkedIn og Twitter.

Om Insitu

Insitu har kontorer i USA, Storbritannia og Australia, og skaper og støtter ubemannede systemer og programvareteknologi som gir ende-til-ende-løsninger for innhenting, behandling og administrering av sensordata. Systemene våre har logget over 1,3 millioner flytimer. Insitu er et heleid datterselskap av The Boeing Company.

