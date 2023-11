Ubiquity Sprouting Corporation annonce la mise en place d'une installation de culture de germes de cacahuètes avec une capacité de production de 1 000 kg par jour.

TAIPEI, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ubiquity Sprouting Corporation (USC) inaugure la culture durable de germes de cacahuètes avec une installation révolutionnaire à Taiwan.

USC est fière d'annoncer l'ouverture d'une installation révolutionnaire à Taiwan, axée sur la production de germes de cacahuètes, avec une capacité de production impressionnante de 1 000 kilogrammes par jour. USC entend être à la pointe de l'industrie en devenant la première société à cultiver des germes de cacahuètes à grande échelle en utilisant des méthodes biologiques sans aucun agent chimique.

Ubiquity Sprouting Corporation announces installing peanut sprout daily 1,000 kg output growing facility.

Cette installation innovante fonctionne avec un minimum d'énergie et n'utilise que de l'eau pour la culture. Chose étonnante : les germes de cacahuètes croissent de 3,5 fois leur poids en seulement cinq jours. USC a mis au point cette technologie rentable pour accroître rapidement la production, en surmontant les difficultés souvent rencontrées avec les méthodes traditionnelles, telles que les problèmes bactériens et fongiques. Le professeur Chiu, surnommé « le Roi des cacahuètes » de Taiwan, confirme que les cacahuètes affectées par ces contaminants peinent à germer.

Chang, inventeur chez USC, a fait remarquer que « les germes de cacahuètes sont rares sur le marché, et leur culture est semée d'embûches, avec un taux d'échec élevé qui explique leur rareté. »

Les germes de cacahuètes sont une véritable aubaine pour la santé, car elles contiennent énormément de resvératol — un composé dont la concentration est 100 fois supérieure à celle des cacahuètes et dont la teneur en matières grasses est nettement inférieure. Des études évaluées par des pairs ont attribué une multitude de bénéfices pour la santé au resvératrol, allant de l'anti-vieillissement à la cardioprotection et au-delà, soulignant ainsi son important potentiel d'allongement de la durée de vie.

USC a ingénieusement conçu quatre modèles distincts pour cultiver divers fruits et légumes, y compris les germes de soja (MS001), les germes de cacahuètes (PS101), les légumes-feuilles (LV201) et les légumes et fruits grimpants (VV301). Auparavant, USC a commercialisé avec succès des installations de germes de haricots mungo à Taiwan et en Chine continentale, avec une capacité de production quotidienne de 37 500 kilogrammes répartis sur 25 lignes de culture. Leur production est désormais vendue dans plusieurs chaînes de magasins, dont Carrefour Taiwan. USC s'engage à introduire sur le marché taiwanais des pousses fraîchement germées — un délice culinaire nutritif et alléchant. Ces pousses de haricots mungo, de haricots noirs et de soja du premier jour sont actuellement rares sur le marché. Ces germes du premier jour sont non seulement frais et riches sur le plan nutritionnel, mais ils ne contiennent en outre aucun additif chimique.

En plus de cultiver des légumes et des fruits de manière indépendante ou en collaboration avec des partenaires, nous transformerons également ces aliments en divers produits tels que des snacks, des biscuits, des desserts, des tartes salées, des cornichons, etc.

Michael Lai, fondateur d'USC, a déclaré : « Au départ, nous allons principalement développer nos propres activités dans le domaine des légumes dans le monde entier. Mais nous recherchons également des partenaires qui souhaiteraient créer une coentreprise, obtenir une licence ou même racheter nos installations. En mettant en œuvre notre technologie Ubisprouting, nous pouvons tous ensemble pratiquer une culture plus écologique et plus respectueuse de l'environnement afin de produire davantage d'aliments variés pour les merveilleux citoyens de notre planète. »

Pour de plus amples informations sur Ubiquity Sprouting Corporation et ses solutions agricoles innovantes, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante www.ubisprout.com .

