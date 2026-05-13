UFOFLEET acquiert FleetMaster auprès de Cox Automotive, accélérant ainsi la modernisation du secteur des flottes et de la mobilité grâce à l'IA.

Grâce à cette transaction, le système d'exploitation intelligent d'UFOFLEET pour les solutions de mobilité, la gestion des flottes et la gestion des contrats s'adresse à de nouveaux marchés verticaux et à des leaders du marché en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique.

LUXEMBOURG, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe UFODRIVE, société mère d'UFOFLEET, annonce l'acquisition de FleetMaster auprès de Cox Automotive, le plus grand fournisseur mondial de services et de technologies automobiles.

Cet accord accélère la mission d'UFOFLEET, qui consiste à remodeler le marché des flottes et de la mobilité, d'une valeur de 500 milliards de dollars. UFOFLEET équipera et développera la plateforme établie de FleetMaster pour la location, le leasing et le commerce de détail, avec une infrastructure intelligente qui a transformé des leaders tels que Hertz et Merchants Fleet.

« Le secteur se trouve à un point d'inflexion. Les clients d'UFOFLEET définissent l'avenir des flottes et de la mobilité », a déclaré Aidan McClean, PDG. « Après avoir dépassé le million d'utilisateurs et pulvérisé tous les indicateurs de performance depuis le lancement en 2023, nous avons cherché des partenaires et des cibles pour accélérer notre mission de transformation de l'industrie et créer des opportunités qui, autrement, prendraient des années. FleetMaster est une 1ère acquisition exceptionnelle qui double notre présence sur le marché et permet aux nouveaux leaders du secteur de bénéficier de l'expertise d'UFOFLEET. »

Paul Humphreys, directeur général du secteur de la vente au détail chez Cox Automotive Europe, a déclaré : « Cette acquisition représente une formidable opportunité de capitaliser sur le succès de FleetMaster grâce à une plateforme révolutionnaire. En travaillant avec UFOFLEET au cours de l'année écoulée, il est devenu évident que c'était la voie à suivre pour garantir l'excellence et l'évolution pour nos clients. »

Frost & Sullivan a reconnu UFOFLEET comme leader de l'innovation dans le domaine de la mobilité et de la technologie automobile en 2025 et, cette année, Hitachi lui a décerné le prix « Overall Winner of the 2026 Hitachi Global Mobility Challenge ».

À propos d'UFOFLEET

UFOFLEET est le système d'exploitation intelligent utilisé par les plus grandes entreprises de gestion de flotte et de solutions de mobilité au monde. Née d'UFODRIVE et lancé en octobre 2023, il s'agit de la plateforme connaissant la plus forte croissance du marché, avec un million d'utilisateurs dans 18 pays. La plateforme permet d'optimiser la valeur client et la rentabilité des actifs tout au long de leur cycle de vie, du leasing à la logistique du dernier kilomètre. Parmi les investisseurs figurent Hertz, BNP Paribas, le Fonds européen d'investissement, Aioi Nissay Dowa Japan, Certares et Knighthead Capital Management. Distinctions : Primée pour le Hitachi Global Mobility Challenge 2026, désignée leader des technologies automobiles et de la mobilité 2025 par Frost & Sullivan, présélectionnée par GlobalData pour les prix de la meilleure plateforme technologique, de la meilleure innovation numérique et de la meilleure expérience client (2025), primée pour le prix « Automotive Innovation Platform of the Year » décerné par EU Business News en 2025.

À propos de FleetMaster

FleetMaster – anciennement un produit de Cox Automotive – optimise les opérations de location, de leasing et de concessionnaires grâce à des solutions logicielles primées, basées sur le cloud. Fondé en 2011, FleetMaster soutient les innovateurs et les leaders à travers l'Europe et les Amériques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2978240/UFOFLEET_Logo.jpg