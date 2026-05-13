-UFOFLEET adquiere FleetMaster de Cox Automotive, acelerando la modernización del sector de flotas y movilidad mediante IA

Esta transacción introduce el sistema operativo empresarial inteligente de UFOFLEET para soluciones de movilidad, gestión de flotas y gestión de contratos en nuevos sectores y con líderes del mercado en Europa, América y Asia-Pacífico.

LUXEMBURGO, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- UFODRIVE Group, empresa matriz de UFOFLEET, anuncia la adquisición de FleetMaster a Cox Automotive, el mayor proveedor mundial de servicios y tecnología para el sector automoción.

Esta operación impulsa la misión de UFOFLEET de transformar el mercado de flotas y movilidad, valorado en 500.000 millones de dólares. UFOFLEET equipará y ampliará la plataforma consolidada de FleetMaster para alquiler, leasing y venta minorista, con una infraestructura inteligente que ha transformado a líderes como Hertz y Merchants Fleet.

"La industria se encuentra en un punto de inflexión. Los clientes de UFOFLEET definen el futuro de la gestión de flotas y la movilidad", afirmó Aidan McClean, consejero delegado. "Tras superar el millón de usuarios y alcanzar todos los objetivos clave desde su lanzamiento en 2023, buscamos socios y empresas objetivo para acelerar nuestra misión de transformar la industria e impulsar oportunidades que, de otro modo, tardarían años en materializarse. FleetMaster es una adquisición excepcional que duplica nuestra presencia y aporta la inteligencia de UFOFLEET a nuevos líderes del sector".

Paul Humphreys, Director General de Retail en Cox Automotive Europe, comentó: "Esta adquisición representa una oportunidad emocionante para consolidar el éxito de FleetMaster con una plataforma revolucionaria. Tras trabajar con UFOFLEET durante el último año, quedó claro que este era el camino para garantizar la excelencia y la evolución para nuestros clientes".

Frost & Sullivan reconoció a UFOFLEET como Líder en Innovación en Movilidad y Tecnología de Automoción 2025 y este año Hitachi les otorgó el premio de Ganador Absoluto del Desafío Global de Movilidad Hitachi 2026.

Acerca de UFOFLEET

UFOFLEET es el sistema operativo inteligente utilizado por las empresas líderes mundiales en gestión de flotas y soluciones de movilidad. Nacido de UFODRIVE y lanzado en octubre de 2023, es la plataforma de mayor crecimiento en el mercado, con un millón de usuarios en 18 países. Transforma el valor del ciclo de vida del cliente y del activo, desde el arrendamiento hasta la logística de última milla. Entre los inversores se incluyen Hertz, BNP Paribas, el Fondo Europeo de Inversiones, Aioi Nissay Dowa Japan, Certares y Knighthead. Ganador absoluto: Hitachi Global Mobility Challenge 2026. Líder en tecnología automotriz y de movilidad según Frost & Sullivan 2025. Finalista de GlobalData: Mejor plataforma tecnológica, mejor innovación digital y mejor experiencia del cliente 2025. Plataforma de innovación automotriz de EU Business News 2025.

Acerca de FleetMaster

FleetMaster, anteriormente un producto de Cox Automotive, optimiza las operaciones de alquiler, arrendamiento y concesionarios con soluciones de software galardonadas y nativas de la nube. Fundada en 2011, FleetMaster impulsa a innovadores y líderes en Europa y América.