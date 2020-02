UKAS credencia programa de certificação anticorrupção do ABAC Center of Excellence

LONDRES, 12 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O ABAC Center of Excellence Limited (ABAC®) anunciou que o Serviço de Credenciamento do Reino Unido (UKAS – United Kingdom Accreditation Service) credenciou seus serviços de Certificação do ABAC (ABAC Certification) para administrar o padrão ISO 37001:2016 de Sistemas de Gestão Anticorrupção.

O ABAC® fornece certificação ISO 37001:2016 de sistemas de gestão anticorrupção para organizações que implementam as medidas prescritas para prevenir, detectar e enfrentar a corrupção. De acordo com essa medida, o UKAS credenciou o ABAC® no Reino Unido, Malásia e Dubai para a certificação ISO 37001:2016 de Sistemas de Gestão Anticorrupção (ABMS – Anti-Bribery Management Systems), em acordo com as exigências de avaliação de conformidade ISO/IEC 17021-1: 2015 para órgãos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de administração.

O escopo de setores que o ABAC® é credenciado para fornecer certificação inclui serviços bancários e financeiros, bens imobiliários, propriedade, serviços jurídicos empresariais, construção, administração pública, contratos, geração e transmissão de energia, mineração, petróleo, gás, serviços de utilidade pública, indústria farmacêutica, saúde, transporte e armazenamento.

O UKAS é o único organismo nacional de credenciamento no Reino Unidos e é reconhecido pelo governo para avaliar padrões internacionalmente estabelecidos, organizações que prestam serviços de certificação, testes, inspeção e calibragem. O credenciamento pelo UKAS demonstra a competência, imparcialidade e capacidade de desempenho dos serviços de Certificação do ABAC. O UKAS é uma empresa distribuidora privada, sem fins lucrativos, limitada por garantia e é independente do governo.

O presidente-executivo do ABAC®, Zafar Anjum, disse: "Nos sentimos honrados com o credenciamento do ABAC Center of Excellence Limited pelo UKAS, para o escopo dos Sistemas de Gestão Anticorrupção ISO 37001:2016. Sabemos que esse padrão de gestão anticorrupção é crítico para qualquer organização que pretende prevenir a corrupção, demonstrar 'procedimentos adequados' e se manter em compliance com as leis e legislações novas e emergentes".

"Na condição de único organismo nacional de credenciamento do Reino Unido, o endosso do UKAS é fundamental para confirmar que as competências dos auditores e especialistas em matérias específicas de Certificação do ABAC e seu processo de certificação de ABMS ISO 37001:2016 se mantenham nos mais altos níveis", disse o gerente de projetos do ABAC®, Huma Khalid.

O Centro de Excelência Antissuborno e Anticorrupção (ABAC®) [Anti-Bribery Anti-Corruption (ABAC®) Center of Excellence] é um órgão de certificação independente, estabelecido para o Sistema de Gestão Anticorrupção, que fornece certificação de treinamento e credenciamento ISO 37001. O ABAC® opera através de sua rede global de profissionais certificados em ética e compliance, auditores qualificados, investigadores financeiros e corporativos, examinadores de fraudes certificados, analistas forenses e contadores.

