Ultimaker bereikt nieuwe mijlpaal in 3D-printen met de release van Ultimaker Cura 5.0

Ultimaker Cura 5.0 vertegenwoordigt de grootste sprong voorwaarts in printkwaliteit die de software ooit heeft gezien. Dit is het begin van een ware revolutie in 3D-printtechnologie", zegt Miguel Calvo, Chief Technology Officer (CTO) bij Ultimaker. "We zijn van mening dat zelfs degenen die in het verleden naar 3D-printen hebben gekeken en tot de conclusie kwamen dat het misschien niet klaar is voor gebruik, het vandaag tijd is om opnieuw te kijken. Tot nu toe moest je je ontwerp laten werken voor 3D-printen. Het is tijd om dit om te draaien... van ontwerpen voor 3D-printen naar 3D-printen voor ontwerp.