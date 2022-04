Ultimaker franchit une nouvelle étape importante dans l'impression 3D avec la sortie d'Ultimaker Cura 5.0

« Ultimaker Cura 5.0 représente le plus grand pas en avant que le logiciel ait jamais vu en matière de qualité d'impression. C'est le début d'une véritable révolution dans la technologie d'impression 3D », a déclaré Miguel Calvo, directeur de la technologie chez Ultimaker. « Nous pensons que même pour ceux qui ont déjà envisagé l'impression 3D et qui ont conclu qu'elle n'était peut-être pas prête à être utilisée, il est aujourd'hui temps de réessayer. Jusqu'à présent, vous deviez adapter votre conception pour l'impression 3D. Il est temps d'inverser les choses... de la conception pour l'impression 3D à l'impression 3D pour la conception. »

Les améliorations les plus marquantes d'Ultimaker Cura 5.0 sont les suivantes :

Parois plus minces et détails plus fins

Le nouveau moteur de découpe d'Ultimaker Cura 5.0 permet d'utiliser une largeur de ligne variable lors de la découpe d'un modèle 3D pour imprimer les détails les plus précis.

Pièces plus solides

Les capacités de largeur de ligne variable du nouveau moteur de découpe d'Ultimaker Cura 5.0 se traduisent par moins d'espaces à l'intérieur des pièces imprimées, ce qui les rend plus solides, et donc, plus résistantes. L'impression améliorée des parois minces rapproche les pièces imprimées avec Ultimaker Cura 5.0 de celles produites avec un moulage par injection.

« Cura évolue et offre beaucoup plus de liberté dans la conception FFF (dépôt de fil fondu), ce qui fait du logiciel un facteur moins limitant. Les parois minces, ainsi que les petites caractéristiques de conception qui sont souvent présentées dans les pièces moulées par injection, sont créées plus efficacement et cela se traduit par des applications produites de manière améliorée en 3DP », selon Steve Cox, ingénieur et défenseur de l'impression 3D.

Profils d'impression plus rapides

Les profils d'impression mis à la disposition des utilisateurs d'imprimantes Ultimaker ont été mis à jour pour tirer parti des capacités améliorées d'Ultimaker Cura 5.0, ce qui a permis de réduire le temps d'impression jusqu'à 20 %.

Nouvelles possibilités et nouvelles applications

Le Showcase Ultimaker a mis en avant des innovateurs et des leaders d'opinion de la communauté de l'impression 3D qui ont présenté des applications uniques rendues possibles grâce à la toute dernière version d'Ultimaker Cura 5.0. Pour tous ceux qui ont manqué la présentation de Cura 5.0, vous pouvez la regarder ici .

Vous pouvez télécharger la version bêta d'Ultimaker Cura 5.0 ici : https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura .

