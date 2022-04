Ultimaker setzt mit der Veröffentlichung von Ultimaker Cura 5.0 einen neuen Meilenstein im 3D-Druck

„Ultimaker Cura 5.0 stellt den größten Sprung in der Druckqualität dar, den die Software je erlebt hat. Dies ist der Beginn einer echten Revolution in der 3D-Drucktechnologie", sagt Miguel Calvo, Chief Technology Officer (CTO) bei Ultimaker. „Wir glauben, dass auch für diejenigen, die sich mit dem 3D-Druck befasst haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass er für ihre Zwecke nicht geeignet ist, heute die Zeit gekommen ist, ihn erneut zu betrachten. Bislang mussten Sie Ihr Design für den 3D-Druck anpassen. Es ist an der Zeit, den Spieß umzudrehen... vom Design für den 3D-Druck zum 3D-Druck für das Design."