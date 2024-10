UltiMaker führt den MakerBot Sketch Sprint ein, um 3D-Druck im Klassenzimmer zu verbessern

Der neue Sketch Sprint bietet mehr Geschwindigkeit, Sicherheit, Support und eine Fülle von Ressourcen, um den Erfolg des 3D-Drucks und die Produktivität von Lehrkräften und Schülern im Unterricht zu gewährleisten

NEW YORK und GELDERMALSEN, Niederlande, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker, ein weltweit führendes Unternehmen im 3D-Druck, gab heute die Einführung der neuen MakerBot Sketch Sprint 3D-Drucklösung bekannt. Sketch Sprint wurde speziell für Bildungseinrichtungen entwickelt und setzt einen neuen Standard für Geschwindigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit, der die Art und Weise, wie Lehrer und Schüler im Klassenzimmer lernen und zusammenarbeiten, verbessert.

MakerBot Sketch Sprint delivers enhanced speed, safety, support, and a wealth of resources to ensure 3D printing success and classroom productivity for educators and students.

Der MakerBot Sketch Sprint 3D-Drucker bietet Druckgeschwindigkeiten, die bis zu fünfmal schneller sind als die von Standard-Desktop-3D-Druckern1, sodass Lehrkräfte die Unterrichtszeit maximieren können. Dank der Möglichkeit, schnell vom Entwurf zum Druck überzugehen, können die Schüler an mehr praktischen Unterrichtsprojekten teilnehmen und ihre Ideen freier entwickeln. Sketch Sprint macht keine Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit, wenn es um Geschwindigkeit geht. Die beheizte Bauplatte, die Nivellierung des Gewebes und die Vibrationskompensation ermöglichen es dem Drucker, detailliertere und präzisere Drucke zu liefern. Das kompakte Design und der effiziente Druckprozess machen ihn ideal für den 3D-Druck in verschiedenen Fächern und Klassenstufen.

„Bei Investitionen in die Bildung geht es nicht nur darum, den Unterricht im Klassenzimmer zu verbessern, sondern auch darum, die Schüler mit den richtigen Skills auszustatten, um nach der Schule erfolgreich zu sein", sagte Michiel Alting von Geusau, Geschäftsführer von Ultimaker. „Sketch Sprint bietet einen sicheren und zuverlässigen 3D-Druck, der unserer Meinung nach die Studenten darauf vorbereiten wird, in einem sich schnell entwickelnden Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein."

Sketch Sprint ist auf UltiMaker Digital Factory verfügbar, einer schlüsselfertigen 3D-Druckmanagementlösung. Digital Factory ermöglicht es Lehrern, mehrere Drucker einfach anzuschließen und zu verwalten, Druckaufträge in die Warteschlange zu stellen und die Abgabe von Schülerarbeiten von jedem Gerät aus zu erleichtern. Ebenfalls ab sofort verfügbar ist die neue Cura-Cloud-Funktion der Digital Factory. Cura Cloud übernimmt die Slicing-Fähigkeiten der beliebten Desktop-Anwendung UltiMaker Cura und macht sie über Digital Factory zugänglich, wodurch ein reibungsloser und nahtloser Prozess vom CAD zum Bauteil entsteht. Cura Cloud enthält optimierte Druckeinstellungen für Sketch Sprint und wichtige Funktionen, um einen hohen Grad an Druckerfolg und Druckqualität zu gewährleisten. Alle Drucker der Sketch-Serie, einschließlich Sketch Sprint, sind jetzt auch mit Cura Desktop in der neuesten Version 5.9 kompatibel, die erweiterte Slicing-Funktionen bietet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von Sketch Sprint ist die Sicherheit. Der Drucker wurde strengen Tests unterzogen und ist von Underwriters Laboratories (UL), einem national anerkannten Testlabor und weltweit führenden Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaften, zertifiziert. Sketch Sprint wurde von unabhängiger Seite auf die Einhaltung der UL 2904-Normen für Partikel- und Chemikalienemissionen aus 3D-Druckern geprüft. Sketch Sprint verfügt über eine vollständig geschlossene Struktur, ein integriertes und aktives HEPA- und Kohlefiltersystem sowie Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich einer digitalen PIN, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Mit den klassenzimmerfreundlichen PLA- und Tough PLA-Filamenten fördert der Drucker eine sichere und saubere Umgebung für Schüler. Sketch Sprint wird außerdem mit Schulungsressourcen nach Industriestandard geliefert, die Pädagogen bei der Einführung sicherer 3D-Druckverfahren unterstützen.

Zusätzlich zu Sketch Sprint bietet UltiMaker eine Reihe von Ressourcen zur Unterstützung von Pädagogen und Schülern bei ihren 3D-Druck-Bemühungen, darunter über 600 Unterrichtspläne und Projektideen, ISTE-konforme Schulungsprogramme, Lehrplanentwicklung und Design-Thinking-Kurse, Finanzierungsleitfäden, Tutorials, pädagogische Webinare, eine aktive und unterstützende Community, berufliche Weiterbildung und mehr.

„Seit mehr als 10 Jahren arbeiten wir eng mit Pädagogen zusammen, um Werkzeuge und Ressourcen zu entwickeln, die sie benötigen, um den 3D-Druck erfolgreich mit ihren Schülern zu nutzen", sagte Andrea Zermeño, Managerin für Marketing und Bildung bei UltiMaker. „Unser Engagement hat zu spannenden und unterhaltsamen Lernerfahrungen geführt, die die Kreativität anregen, die Fähigkeiten zum kritischen Denken verbessern und das Selbstvertrauen der Schüler im Klassenzimmer und im Berufsleben stärken."

Die Auslieferung von Sketch Sprint wird voraussichtlich im November 2024 beginnen.

Erfahren Sie mehr über den neuen MakerBot Sketch Sprint unter www.makerbot.com/sketch-sprint.

Informationen zu UltiMaker

UltiMaker ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich 3D-Druck, das sich darauf konzentriert, die Zukunft der Fertigung, Produktentwicklung und Bildung zu gestalten. Mit einer breiten Palette an innovativen 3D-Drucklösungen, darunter die beliebten S-, Factor- und Method-Serien, einem der umfangreichsten Portfolios an 3D-Druckmaterialien auf dem Markt und führenden 3D-Drucksoftware-Plattformen – Cura und Digital Factory – ebnet UltiMaker den Weg für Innovationen in allen Branchen.

UltiMaker bietet auch die Untermarke MakerBot und die Sketch-Serie für Lehrkräfte und Studenten an und stellt damit eines der umfassendsten 3D-Druck-Ökosysteme für das Lernen im Klassenzimmer und die Förderung der Bildung bereit.

Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Präzision und Innovation befähigt UltiMaker seine Kunden, die Grenzen des Machbaren zu erweitern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ultimaker.com.

Cura, Digital Factory, Factor, MakerBot, Method, Sketch und UltiMaker sind Marken oder eingetragene Marken von UltiMaker. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

1 Im Vergleich zu Standard-Desktop-Druckern, die mit bis zu 50 bis 100 mm/s drucken

