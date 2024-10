UltiMaker lance MakerBot Sketch Sprint pour améliorer l'impression 3D en classe

Le nouveau Sketch Sprint offre une vitesse, une sécurité et une assistance accrues, ainsi qu'une multitude de ressources pour garantir le succès de l'impression 3D et la productivité en classe pour les enseignants et les étudiants.

NEW YORK et GELDERMALSEN, Pays-Bas, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker, leader mondial de l'impression 3D, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle solution d'impression 3D MakerBot Sketch Sprint. Conçu pour les environnements éducatifs, Sketch Sprint établit une nouvelle norme en matière de vitesse, de sécurité et d'accessibilité, améliorant la façon dont les enseignants et les étudiants apprennent et collaborent dans les salles de classe.

L'imprimante 3D MakerBot Sketch Sprint offre des vitesses d'impression jusqu'à cinq fois supérieures à celles des imprimantes 3D de bureau standard1, ce qui permet aux enseignants d'optimiser le temps passé en classe. Grâce à sa capacité à faciliter le transitions rapide entre la conception à l'impression, les étudiants peuvent participer à des projets de classe plus pratiques et explorer leurs idées plus librement. Sketch Sprint ne fait aucun compromis sur la qualité, ou la fiabilité lorsqu'il s'agit de vitesse. La plateforme de construction chauffée, le nivellement (mesh leveling) et la compensation des vibrations permettent à l'imprimante de produire des impressions plus détaillées et plus précises Sa conception compacte et son processus d'impression efficace en font un outil idéal pour l'impression 3D dans de nombreuses matières et à différents niveaux scolaires.

« Investir dans l'éducation, ce n'est pas seulement améliorer l'expérience de la classe, c'est aussi doter les étudiants des bonnes compétences nécessaires pour réussir au-delà de l'école », déclare Michiel Alting von Geusau, PDG d'UltiMaker. « Sketch Sprint offre une impression 3D sûre et fiable qui, nous en sommes convaincus, aidera à préparer les étudiants à prospérer sur un marché du travail. »

Sketch Sprint est disponible sur UltiMaker Digital Factory, une solution clé en main de gestion des impressions 3D. Digital Factory permet aux enseignants de connecter et de gérer facilement plusieurs imprimantes, de mettre en file d'attente les travaux d'impression et de faciliter les transferts des étudiants à partir de n'importe quel appareil. La nouvelle fonctionnalité Cura Cloud de Digital Factory est également disponible dès maintenant. Cura Cloud reprend les fonctionnalités de découpage de l'application de bureau UltiMaker Cura et les rend accessibles via Digital Factory, créant ainsi un processus fluide et transparent pour passer de la CAO à la pièce. Cura Cloud comprend des paramètres d'impression optimisés pour Sketch Sprint et des fonctions clés qui garantissent des niveaux élevés de réussite et de qualité d'impression. Toutes les imprimantes de la gamme Sketch, y compris Sketch Sprint, sont désormais compatibles avec la dernière version 5.9 de Cura desktop, qui offre des fonctionnalités de découpage avancées.

La sécurité est un autre élément clé de la conception de Sketch Sprint. L'imprimante a subi des tests rigoureux et est certifiée par Underwriters Laboratories (UL), un laboratoire d'essai reconnu au niveau national et un leader mondial dans le domaine des sciences appliquées à la sécurité. Sketch Sprint a été vérifiée de manière indépendante pour répondre aux normes de sécurité des normes UL 2904 pour les émissions de particules et de produits chimiques des imprimantes 3D. Sketch Sprint possède une structure entièrement fermée, un système de filtration HEPA + carbone intégré et actif, ainsi que des mesures de sécurité, notamment un code PIN numérique pour empêcher tout accès non autorisé. Avec des filaments PLA et Tough PLA adaptés aux salles de classe, l'imprimante favorise un environnement sûr et propre pour les étudiants. Sketch Sprint est également livrée avec des ressources de formation standard pour aider les enseignants à mettre en œuvre des pratiques d'impression 3D sûres.

En plus de Sketch Sprint, UltiMaker offre une gamme de ressources pour soutenir les enseignants et les étudiants dans leurs efforts d'impression 3D, y compris plus de 600 plans de leçons et des idées de projets, des programmes de formation conformes à l'ISTE, le développement du programme scolaire et des cours sur la conception, des tutoriels, des webinaires éducatifs, une communauté active et de soutien, de développement professionnel, et plus encore.

« Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec les éducateurs pour créer les outils et les ressources nécessaires à l'utilisation réussie de l'impression 3D avec leurs élèves », déclare Andrea Zermeño, responsable marketing de l'éducation chez UltiMaker. « Notre engagement a favorisé des expériences d'apprentissage passionnantes et amusantes qui enflamment la créativité, améliorent les capacités de réflexion critique et donnent aux étudiants la confiance nécessaire en classe et dans leur carrière. »

Sketch Sprint devrait commencer à être expédié en novembre 2024.

Pour en savoir plus sur la nouvelle MakerBot Sketch Sprint, consultez le site www.makerbot.com/sketch-sprint.

À propos d'UltiMaker

UltiMaker est un leader mondial de l'impression 3D, dont l'objectif est de façonner l'avenir de la fabrication, du développement de produits et de l'éducation. Avec une large gamme de solutions d'impression 3D de pointe, y compris les séries populaires S, Factor et Method, l'un des plus vastes portefeuilles de matériaux d'impression 3D du marché, et des plateformes logicielles d'impression 3D de premier plan - Cura et Digital Factory, UltiMaker ouvre la voie à l'innovation dans tous les secteurs d'activité.

UltiMaker propose également la sous-marque MakerBot et la série Sketch pour les enseignants et les étudiants, offrant ainsi l'un des écosystèmes d'impression 3D les plus complets pour l'apprentissage en classe et l'avancement de l'éducation.

En mettant l'accent sur la fiabilité, la précision et l'innovation, UltiMaker permet à ses clients de repousser les limites du possible.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ultimaker.com.

1 Par rapport aux imprimantes de bureau standard qui impriment de 50 à 100 mm/s

