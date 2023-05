UltiMaker lance la Method XL, une imprimante 3D qui offre une précision inégalée pour les applications d'ingénierie

Avec sa chambre de construction chauffée à température contrôlée et son plateau de fabrication chauffé, la nouvelle Method XL est conçue pour imprimer des pièces de grande taille avec un ABS de qualité industrielle

NEW YORK et UTRECHT, Pays-Bas, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker , l'un des leaders mondiaux de l'impression 3D, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Method XL, la solution d'impression 3D ultime pour les applications d'ingénierie, qui offre une impression de précision avec des matériaux de qualité industrielle sans faire de compromis sur la taille des pièces. L'imprimante 3D Method™ XL d'UltiMaker® est conçue pour offrir la précision et les performances de la production industrielle, associées à la flexibilité et l'abordabilité d'une imprimante 3D de bureau.

Method XL, the ultimate 3D printing solution, combining the precision and performance of industrial production with the flexibility and affordability of a desktop 3D printer.

La dernière version de l'imprimante professionnelle d'UltiMaker comble le fossé entre les imprimantes 3D de bureau et industrielles en offrant une fusion parfaite de l'accessibilité et de la performance. Avec un volume de construction spacieux de 305 mm x 305 mm x 320 mm et une précision dimensionnelle de ± 0.2 mm[1], elle permet aux clients d'aborder des projets ambitieux, du prototypage fonctionnel aux pièces à usage final.

La Method XL est conçue pour créer de grandes pièces complexes et durables à l'aide de matériaux de qualité industrielle comme l'ABS-R et l'ABS avec fibre de carbone. La chambre chauffée, qui peut atteindre 100°C, est conçue pour permettre des résultats optimaux lors des impressions utilisant l'ABS, l'un des matériaux les plus populaires et les plus difficiles à imprimer sur une imprimante 3D de bureau en raison de sa tendance à se déformer. Une nouveauté de la série Method est le plateau de fabrication chauffé de la Method XL, un plus pour les clients souhaitant un niveau de sécurité supplémentaire pour éviter les problèmes de déformation et d'adhérence des couches. Le plateau de fabrication chauffé et la chambre de construction chauffée à température contrôlée se combinent pour créer un environnement stable pour l'impression précise et solide de pièces de toutes les tailles.

« UltiMaker a pour mission de favoriser l'adoption de l'impression 3D dans la fabrication. Nous avons constaté un manque de capacités industrielles au niveau de la production dans les imprimantes 3D les plus accessibles et faciles à utiliser », a déclaré Nadav Goshen, le PDG d'UltiMaker. « Avec la Method XL, nous pensons apporter aux clients la meilleure solution d'impression 3D sur le marché pour les applications d'ingénierie. La Method XL est la seule imprimante 3D de sa gamme de prix possédant une chambre chauffée et un plateau de fabrication chauffé, pour imprimer avec précision des pièces de grande taille en utilisant des plastiques de moulage par injection comme l'ABS. Avec la possibilité d'imprimer des pièces de plus grande taille, les clients peuvent obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité, ce qui fait de la Method XL un excellent choix pour ceux qui cherchent à amener leur impression 3D au niveau supérieur. »

Avec son volume de construction étendu, sa précision dimensionnelle élevée, sa chambre de construction et son plateau de fabrication chauffés, la Method XL peut imprimer des plastiques de production à une fraction du coût des machines industrielles et avec l'aisance d'une imprimante 3D de bureau. Combinée à RapidRinse™, un matériau de support hydrosoluble à dissolution rapide, la Method XL rend l'impression avec de l'ABS encore plus simple et plus fluide. RapidRinse permet l'un des retraits de support les plus rapides pour les pièces FDM complexes, permettant d'obtenir une finition de surface plus fine. Pour un flux de travail continu du fichier CAD à l'impression de la pièce, la Method XL se synchronise directement avec le logiciel CloudPrint™, ce qui permet aux clients de télécharger, de surveiller et de suivre facilement leurs tâches d'impression à partir de leur navigateur Web.

La Method XL élargit le champ des possibles, en étant compatible avec une large gamme de matériaux de qualité industrielle grâce à sa plateforme de matériaux ouverte et à l'extrudeuse expérimentale LABS. Parmi les matériaux actuellement disponibles dans le cadre du programme LABS, nous pouvons citer le SEBS de Jabil, un matériau souple aux propriétés semblables à celles du caoutchouc, le PolyMax™ PC de Polymaker, un matériau en polycarbonate qui allie résistance, ténacité et résistance à la chaleur, et le PAHT 9891 de LEHVOSS, un nylon renforcé de fibres de carbone capable de résister à des températures élevées. La Method XL est également pourvue d'un boîtier externe en matériau à humidité contrôlée, qui garantit des performances optimales grâce à des matériaux de qualité professionnelle. L'imprimante est équipée d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif pour une impression 3D plus sûre en intérieur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ultimaker.com/methodxl .

À propos d'UltiMaker

UltiMaker est un leader mondial de l'impression 3D, axé sur l'avenir de la fabrication et du développement de produits. Avec une large gamme de solutions d'impression 3D de pointe, y compris les populaires séries S et Method, et un vaste portefeuille de matériaux d'impression 3D, UltiMaker ouvre la voie à l'innovation dans tous les secteurs de l'industrie. Dans le cadre de son engagement à faire progresser l'éducation, UltiMaker propose également la sous-marque MakerBot et la série Sketch, fournissant ainsi l'un des écosystèmes d'impression 3D les plus complets pour l'apprentissage à l'école. En mettant l'accent sur la fiabilité, la précision et l'innovation, UltiMaker permet aux clients de repousser les limites du possible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ultimaker.com .

Ultimaker est une marque commerciale ou une marque déposée d'UltiMaker Holding B.V. MakerBot, CloudPrint et RapidRinse sont des marques commerciales ou des marques déposées de MakerBot Industries, LLC. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

[1] ± 0.2 mm ou ± 0.002 mm par mm de déplacement (selon la valeur la plus élevée). Sur la base de tests internes effectués sur des géométries sélectionnées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080745/UltiMaker_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2067704/UltiMaker_Logo.jpg

SOURCE UltiMaker