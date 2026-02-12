Ultimea dévoile Skywave X100 Dual : 9.2.6 Lancement du cinéma à domicile sans fil en mars 2026

RANCHO CUCAMONGA, Calif., 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Ultimea, leader du divertissement immersif à domicile, annonce le lancement prochain de son système phare nouvelle génération, le Skywave X100 Dual, sur Kickstarter en mars 2026.

En 2025, le Skywave X70 a fait l'objet d'une forte reconnaissance mondiale et d'éloges de la part d'évaluateurs indépendants, notamment de RTINGS. Fort de ce succès, le Skywave X100 Dual hérite des technologies de base du X70 tout en apportant des améliorations majeures inspirées directement par les commentaires des clients.

Skywave X100 Dual

Caractéristiques principales :

9.2.6 - Système de canaux avec Dolby Atmos et DTS:X crée une scène sonore à 360° totalement immersive avec une profondeur et un réalisme exceptionnels.

crée une scène sonore à 360° totalement immersive avec une profondeur et un réalisme exceptionnels. Configuration entièrement sans fil : connectivité stable et temps de latence très faible (< 20 ms).

connectivité stable et temps de latence très faible (< 20 ms). Accordé par THX® : soigneusement conçu pour répondre aux normes THX, il garantit un son riche et parfaitement équilibré pour chaque scène, chaque chanson et chaque moment.

soigneusement conçu pour répondre aux normes THX, il garantit un son riche et parfaitement équilibré pour chaque scène, chaque chanson et chaque moment. Deux caissons de basse de 10" : Des basses puissantes qui atteignent 18 Hz , offrant un impact profond et percutant pour encore plus de sensations.

Des basses puissantes qui atteignent , offrant un impact profond et percutant pour encore plus de sensations. Haut-parleurs surround quadriphoniques à 6 voies montantes pour une hauteur et une immersion surround accrues.

pour une hauteur et une immersion surround accrues. Contrôle indépendant du volume des canaux : personnalisez les niveaux de volume de chaque canal en fonction de votre pièce et de vos préférences d'écoute.

personnalisez les niveaux de volume de chaque canal en fonction de votre pièce et de vos préférences d'écoute. Passthrough de 8 K à 60 Hz / 4 K à 120 Hz pour des visuels sans compromis et une expérience de jeu ultra-fluide.

pour des visuels sans compromis et une expérience de jeu ultra-fluide. DSP NeuraCore et amplification GaN : Le traitement avancé et la puissance à haut rendement garantissent un son détaillé et dynamique d'une clarté incroyable.

Lancement de Kickstarter : 12 mars 2026

Skywave X100 Dual sera lancé sur Kickstarter en mars 2026 et sera disponible en deux modèles :

Skywave X100 Dual (9.2.6) avec deux caissons de basse pour un impact maximal des basses

avec deux caissons de basse pour un impact maximal des basses Skywave X100 (9.1.6) avec un seul caisson de basse en option

Pour récompenser les premiers soutiens, Ultimea offre une réservation exclusive 9,90 dollars pour les précommandes. Les premiers donateurs recevront un bon de réduction supplémentaire de 100 $, appliqué en plus du prix de la campagne Kickstarter.

Réservez ici : https://www.ultimea.com/pages/x100-x100-dual-insider-preorder

À propos d'Ultimea

Ultimea combine une ingénierie acoustique innovante et un design moderne au profit d'un son cinématographique à domicile, sans la complexité ou le prix des systèmes traditionnels. Reconnu dans plus de 100 pays, Ultimea continue de redéfinir l'audio domestique.

Contact média

Nacho

Overseas Marketing Manager

ULTIMEA

E-mail : [email protected]

Site Web : https://www.ultimea.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890663/Skywave_X100_Dual.jpg