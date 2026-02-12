Ultimea stellt Skywave X100 Dual vor: 9.2.6 Kabelloses Heimkino startet im März 2026

News provided by

Ultimea Inc

Feb 12, 2026, 13:30 ET

RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ultimea, ein führender Anbieter von immersivem Home Entertainment, kündigt die bevorstehende Markteinführung seines Flaggschiff-Systems der nächsten Generation, Skywave X100 Dual, auf Kickstarter im März 2026 an.

Skywave X100 Dual

2025 erlangte der Skywave X70 weltweit große Anerkennung und wurde von unabhängigen Testern hoch gelobt, darunter auch eine hervorragende Bewertung von RTINGS. Aufbauend auf diesem Erfolg übernimmt der Skywave X100 Dual die Kerntechnologien des X70 und bietet gleichzeitig wichtige Verbesserungen, die direkt auf Kundenfeedback zurückgehen.

Wesentliche Merkmale: 

  • 9.2.6-Kanal-System mit Dolby Atmos & DTS:X schafft eine vollständig immersive 360°-Klangbühne mit außergewöhnlicher Tiefe und realistischem Overhead-Sound.
  • Vollständig kabellose Einrichtung: Stabile Konnektivität und extrem niedrige Latenz (<20 ms).
  • Abgestimmt von THX®: Sorgfältig entwickelt, um die THX-Standards zu erfüllen, und sorgt für einen satten, perfekt ausgewogenen Klang für jede Szene, jeden Song und jeden Moment.
  • Zwei 10-Zoll-Subwoofer: Donnernder Bass, der bis zu 18 Hz reicht und einen tiefen, raumfüllenden Klang liefert, den Sie spüren können.
  • Vierfache Surround-Lautsprecher mit 6 nach oben gerichteten Kanälen für verbesserte Höhe und Surround-Immersion.
  • Unabhängige Kanal-Lautstärkeregelung: Passen Sie die Lautstärke für jeden Kanal an Ihren Raum und Ihre Hörvorlieben an.
  • 8K@60Hz / 4K@120Hz-Passthrough für kompromisslose Bildqualität und ein extrem flüssiges Spielerlebnis.
  • NeuraCore DSP & GaN-Verstärkung: Fortschrittliche Verarbeitung und hocheffiziente Leistung sorgen für einen detailreichen, dynamischen Klang mit unglaublicher Klarheit.

Kickstarter-Einführung: Am 12. März 2026

Skywave X100 Dual wird im März 2026 auf Kickstarter eingeführt und ist in zwei Modellen erhältlich:

  • Skywave X100 Dual (9.2.6) mit zwei Subwoofern für maximale Basswirkung
  • Skywave X100 (9.1.6) mit einem einzigen Subwoofer

Um frühe Unterstützer zu belohnen, bietet Ultimea eine exklusive Vorbestellungsreservierung für 9,90 USDan. Frühe Unterstützer erhalten einen zusätzlichen Rabattgutschein im Wert von 100 USD, der zusätzlich zum Kickstarter-Kampagnenpreis gewährt wird.

Hier reservieren: https://www.ultimea.com/pages/x100-x100-dual-insider-preorder

Informationen zu Ultimea

Ultimea kombiniert innovative Akustiktechnik und modernes Design, um zu Hause einen kinoreifen Klang zu liefern – ohne die Komplexität oder den Preis herkömmlicher Systeme. Ultimea genießt in über 100 Ländern Vertrauen und definiert Heim-Audio immer wieder neu.

Medienkontakt
Nacho
Overseas Marketing Manager
ULTIMEA
E-Mail: [email protected] 
Website: https://www.ultimea.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890663/Skywave_X100_Dual.jpg

