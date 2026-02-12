Ultimea presenta Skywave X100 Dual: lanzamiento en marzo de 2026 de 9.2.6 Home Theater inalámbrico

RANCHO CUCAMONGA, Calif., 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Ultimea, líder en entretenimiento inmersivo para el hogar, anuncia el próximo lanzamiento de su sistema insignia de próxima generación, Skywave X100 Dual, en Kickstarter en marzo de 2026.

Skywave X100 Dual

En 2025, el Skywave X70 obtuvo un sólido reconocimiento mundial y grandes elogios de analistas independientes, incluyendo una evaluación altamente calificada de RTINGS. Basándose en este éxito, el Skywave X100 Dual hereda las tecnologías principales del X70, a la vez que introduce importantes mejoras inspiradas directamente en las opiniones de los clientes.

Características principales:

El sistema de 9.2.6 canales con Dolby Atmos y DTS:X crea un sonido envolvente de 360° con una profundidad excepcional y un realismo cenital.

crea un sonido envolvente de 360° con una profundidad excepcional y un realismo cenital. Configuración totalmente inalámbrica: Conectividad estable y latencia ultrabaja (<20 ms).

Conectividad estable y latencia ultrabaja (<20 ms). Optimizado por THX®: Diseñado meticulosamente para cumplir con los estándares THX, garantiza un audio rico y perfectamente equilibrado para cada escena, canción y momento.

Diseñado meticulosamente para cumplir con los estándares THX, garantiza un audio rico y perfectamente equilibrado para cada escena, canción y momento. Subwoofers duales de 10": Graves impactantes que llegan hasta los 18 Hz , ofreciendo un impacto profundo que sacude la habitación.

Graves impactantes que llegan hasta los , ofreciendo un impacto profundo que sacude la habitación. Altavoces envolventes cuádruples con 6 canales de salida ascendente para una mayor altura y una inmersión envolvente.

para una mayor altura y una inmersión envolvente. Control de volumen independiente por canal: Personaliza el volumen de cada canal para adaptarlo a tu habitación y preferencias de escucha.

Personaliza el volumen de cada canal para adaptarlo a tu habitación y preferencias de escucha. Transmisión de 8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz para una experiencia visual impecable y una experiencia de juego ultra fluida.

para una experiencia visual impecable y una experiencia de juego ultra fluida. Amplificación NeuraCore DSP y GaN: El procesamiento avanzado y la potencia de alta eficiencia garantizan un sonido detallado y dinámico con una claridad increíble.

Lanzamiento en Kickstarter: 12 de marzo de 2026

El Skywave X100 Dual se lanzará en Kickstarter en marzo de 2026 y estará disponible en dos modelos:

Skywave X100 Dual (9.2.6) con subwoofers duales para un máximo impacto de graves

con subwoofers duales para un máximo impacto de graves Skywave X100 (9.1.6) con una única opción de subwoofer

Para recompensar a los primeros patrocinadores, Ultimea ofrece una reserva anticipada exclusiva de 9,90 dólares. Los primeros patrocinadores recibirán un cupón de descuento adicional de 100 dólares, que se sumará al precio de la campaña de Kickstarter.

Reserve aquí: https://www.ultimea.com/pages/x100-x100-dual-insider-preorder

Acerca de Ultimea

Ultimea combina ingeniería acústica innovadora y diseño moderno para ofrecer un sonido cinematográfico en casa, sin la complejidad ni el precio de los sistemas tradicionales. Con la confianza de más de 100 países, Ultimea continúa redefiniendo el audio doméstico.

Contacto para medios

Nacho

Gerente de Marketing en el Extranjero

ULTIMEA

E-mail: [email protected]

Sitio web: https://www.ultimea.com