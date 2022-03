ULUCU lidera la ola de IA de nuevo comercio al por menor

SHANGHÁI, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En la era posterior a la epidemia, la demanda original y el modo del mercado de consumo están cambiando rápidamente. Como una industria típica caracterizada por una rápida actualización, la industria de cadenas minoristas necesita urgentemente una aceleración y actualización. Actualmente, el sistema de CCTV tradicional no puede cumplir con la solicitud de gestión en la industria de cadenas minoristas, que toma el hardware como núcleo para mejorar el rendimiento del monitoreo. Por otro lado, los minoristas confían principalmente en múltiples aplicaciones como herramientas de gestión, que no pueden unificarse bien en una sola plataforma.

Combinando el sistema de gestión de cadenas de tiendas con soluciones de IA basadas en análisis de video, ULUCU podría resolver el conflicto entre personas, bienes y cadenas de tiendas a la perfección, y ahorrar operaciones de manera rentable, así como aumentar los ingresos comerciales de forma continua.

Como pionera en potenciar los negocios minoristas con una solución de IA, ULUCU ganó el "Science and Technology Innovation Enterprise Award" y el "Best Retail Omni-Channel Solution of the Year Award" en 2022.

ULUCU, una empresa de plataforma de IA líder en el mundo con sede en Shanghái, China, se especializa en la gestión inteligente de cadenas de tiendas basadas en análisis de video en la nube. Fundada en el año 2009, estableció la plataforma de aprendizaje profundo y el centro de algoritmos de vanguardia, lanzó de forma independiente varias tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, como reconocimiento facial, detección humana, detección de mouse, análisis de comportamiento, reconocimiento de objetos, ReID, etc., que tienen se ha aplicado con éxito a diferentes escenarios en diversas industrias. Al mismo tiempo, la plataforma ULUCU como núcleo, integración de gestión de miembros, sistema POS, ERP, CRM, etc., con el objetivo de poder suministrar soluciones completas para cadenas de tiendas. Al mismo tiempo, ULUCU puede admitir un rápido desarrollo de personalización siempre que sea necesario el reconocimiento de imágenes o videos AI por lotes.

Después de 13 años de desarrollo, ULUCU ha empoderado a más de 3.000 empresas y 1,6 millones de tiendas. El número de accesos a cámaras en la plataforma en la nube ha alcanzado los 2 millones y el volumen anual de la plataforma VPAAS ha alcanzado los 24.000 millones.

En la actualidad, ULUCU ha estado en comunicación profunda con socios en más de 20 países y regiones, trabajando juntos para construir un mercado global e impulsar el cambio del comercio minorista global. ULUCU cree que la IA es el futuro y utilizará el poder de la ciencia y la tecnología para contribuir a la transformación de los negocios y promover la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.

Si desea más información visite https://www.ulucu.com/global/

SOURCE Shanghai Ulucu Electronic Technology Co., Ltd.