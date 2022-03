ULUCU vedie vlnu umelej inteligencie v novom maloobchode

ŠANGHAJ, 17. marca 2022 /PRNewswire/ -- V období po epidémii sa pôvodný dopyt a režim spotrebiteľského trhu rýchlo mení. Ako typické odvetvie, ktoré sa vyznačuje rýchlym prispôsobením, potrebuje maloobchodný reťazec zrýchlenie a modernizáciu. V súčasnosti tradičný systém CCTV nie je schopný vyhovieť požiadavkám manažmentu v maloobchodnom reťazci, ktorý považuje hardvér za jadro na zlepšenie monitorovacieho výkonu. Na druhej strane sa maloobchodníci spoliehajú najmä na viaceré aplikácie ako na nástroje riadenia, ktoré sa nedajú dobre zjednotiť v jednej platforme.

Spojením systému riadenia obchodných reťazcov s riešeniami umelej inteligencie založenými na analýze obrazu by ULUCU mohla dokonale vyriešiť konflikt medzi ľuďmi, tovarom a obchodnými reťazcami a efektívne ušetriť náklady na prevádzku, ako aj neustále zvyšovať príjmy z podnikania.

ULUCU, ako priekopník v oblasti posilnenia maloobchodného podnikania s pomocou riešenia umelej inteligencie, získala v roku 2022 ceny „Science and Technology Innovation Enterprise Award" za vedecké a technologické inovácie v podnikoch a „Best retail Omni - Channel solution of the Year Award" za najlepšie riešenie maloobchodného omni-kanálu.

ULUCU, popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa platformou s podporou umelej inteligencie so sídlom v Šanghaji v Číne, sa špecializuje na inteligentnú správu obchodných reťazcov na základe cloudovej analýzy obrazu. Spoločnosť bola založená v roku 2009 a zriadila špičkovú platformu pre hlboké učenie a centrum algoritmov, nezávisle spustila niekoľko pokročilých technológií umelej inteligencie, ako je rozpoznávanie tváre, detekcia ľudí, detekcia myší, analýza správania, rozpoznávanie objektov, ReID atď. úspešne aplikované na rôzne scenáre v rôznych odvetviach. Platforma ULUCU je zároveň jadrom, integráciou správy členov, systému POS, ERP, CRM atď., aby poskytovala pre obchodné reťazce kompletné riešenia. Zároveň môže ULUCU podporovať rýchly vývoj prispôsobenia vždy, keď je potrebné pre dávkové video s podporou umelej inteligencie alebo rozpoznávanie obrazu.

Po 13 rokoch vývoja poskytla spoločnosť ULUCU podporu pre viac ako 3 000 podnikov a 1,6 milióna obchodov. Počet kamerových prístupov na cloudovej platforme dosiahol 2 milióny a ročný objem platformy VPAAS dosiahol 24 miliárd.

V súčasnosti ULUCU úzko komunikuje s partnermi vo viac ako 20 krajinách a regiónoch a spolupracuje na vybudovaní globálneho trhu a riadení zmeny globálneho maloobchodu. ULUCU verí, že umelá inteligencia je budúcnosť a využije silu vedy a techniky, aby prispela k transformácii podnikania a podporila umelú inteligenciu v prospech ľudstva.

Viac informácií nájdete na adrese https://www.ulucu.com/global/

SOURCE Shanghai Ulucu Electronic Technology Co., Ltd.